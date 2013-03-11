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Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı

6 yıl
1,7b
1
5
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı

Microsoft, özellikle kurumsal alanda en çok kullanılan iletişim çözümlerinden bir olan Lync'in 2013 sürümünü Windows Phone 8 platformu için yayınladı.

İşletmelerde sıkça kullanılan Lync'in Windows Phone 8 için yayınlanan yeni sürümün öne çıkan özellikleri şöyle: 

  • İş arkadaşlarıyla anlık mesajlaşabilme, elektronik posta gönderebilme, sesli ya da görüntülü arama yapabilme
  • Lync Toplantıları’na sayısal geçiş kodlarına veya konferans numaralarına ihtiyaç duymadan birkaç dokunuşla katılabilme
  • İş yeri telefonunuza gelen aramaları, Lync ID yani kurumsal hesap numaranıza yönlendirerek veya eşzamanlı çaldırarak cevap verebilme.
  • VPN kullanımına gerek duymadan, TLS şifrelenmiş iletişim protokolü ve çevre/iç ağ koruması sayesinde her yerde güvenli iletişim kurabilme

Eğer iş yerinizde Microsoft Lync kullanıyorsanız ve akıllı telefonunuz da Windows Phone 8’liyse her an iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için Lync 2013’ü buradan indirebilirsiniz.

Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı
Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı
Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darknesss45 6 yıl en beğenilen
Sa abdullah abi
as hidir
ismail evrak seysini halletti mi
gonderiyom simdi iki dakkaya
eyv.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Kabasaakall 6 yıl
bu program benimde dikkatimi çekti ama nasıl kullanıldıgı hakkında pek birşey anlamadım..iş için kullanım haricinde bizim gibi normal kullanıcıların ne gibi işine yarıyor.??
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darknesss45 6 yıl en beğenilen
Sa abdullah abi
as hidir
ismail evrak seysini halletti mi
gonderiyom simdi iki dakkaya
eyv.
1 Yanıt Yanıtla +7
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kurtay 6 yıl darknesss45
darknesss45

Sa abdullah abi

as hidir

ismail evrak seysini halletti mi

gonderiyom simdi iki dakkaya

eyv.


gerçekte böyle olur

Çok güldüm,anında espriyi yapıştırıyor DH ahalisi
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Jül Sezar 6 yıl
Selam John
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