Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı

Haber Editörü
Microsoft, özellikle kurumsal alanda en çok kullanılan iletişim çözümlerinden bir olan Lync'in 2013 sürümünü Windows Phone 8 platformu için yayınladı.
İşletmelerde sıkça kullanılan Lync'in Windows Phone 8 için yayınlanan yeni sürümün öne çıkan özellikleri şöyle:
- İş arkadaşlarıyla anlık mesajlaşabilme, elektronik posta gönderebilme, sesli ya da görüntülü arama yapabilme
- Lync Toplantıları’na sayısal geçiş kodlarına veya konferans numaralarına ihtiyaç duymadan birkaç dokunuşla katılabilme
- İş yeri telefonunuza gelen aramaları, Lync ID yani kurumsal hesap numaranıza yönlendirerek veya eşzamanlı çaldırarak cevap verebilme.
- VPN kullanımına gerek duymadan, TLS şifrelenmiş iletişim protokolü ve çevre/iç ağ koruması sayesinde her yerde güvenli iletişim kurabilme
Eğer iş yerinizde Microsoft Lync kullanıyorsanız ve akıllı telefonunuz da Windows Phone 8’liyse her an iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için Lync 2013’ü buradan indirebilirsiniz.
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as hidir
ismail evrak seysini halletti mi
gonderiyom simdi iki dakkaya
eyv.