Microsoft Lync 2013, Windows Phone 8 platformu için yayınlandı

Microsoft, özellikle kurumsal alanda en çok kullanılan iletişim çözümlerinden bir olan Lync'in 2013 sürümünü Windows Phone 8 platformu için yayınladı.

İşletmelerde sıkça kullanılan Lync'in Windows Phone 8 için yayınlanan yeni sürümün öne çıkan özellikleri şöyle:

İş arkadaşlarıyla anlık mesajlaşabilme, elektronik posta gönderebilme, sesli ya da görüntülü arama yapabilme

Lync Toplantıları’na sayısal geçiş kodlarına veya konferans numaralarına ihtiyaç duymadan birkaç dokunuşla katılabilme

İş yeri telefonunuza gelen aramaları, Lync ID yani kurumsal hesap numaranıza yönlendirerek veya eşzamanlı çaldırarak cevap verebilme.

VPN kullanımına gerek duymadan, TLS şifrelenmiş iletişim protokolü ve çevre/iç ağ koruması sayesinde her yerde güvenli iletişim kurabilme

Eğer iş yerinizde Microsoft Lync kullanıyorsanız ve akıllı telefonunuz da Windows Phone 8’liyse her an iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için Lync 2013’ü buradan indirebilirsiniz.