Microsoft - Nokia birleşmesi resmi olarak tamamlandı

Haber Editörü
Geçen yılın en ses getiren olaylarından biri Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması olmuştu. Hem ABD sınırları içerisinde hem de diğer ülkelerde rekabeti düzenleme kurumlarının onayını alan Microsoft, bu ay itibariyle Nokia’nın mobil cihazlar bölümünü resmen bünyesine katmış oldu.
Yeni dönemde Microsoft Mobile olarak adlandırılacak olan mobil cihaz bölümü Finlandiya da ise Microsoft Mobile Oy olarak resmi kayıtlara geçecek.
Nokia'nın eski başkanı Stephen Elop artık Microsoft'un cihaz bölümünden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Diğer üst seviye yöneticiler de Microsoft’ta çeşitli pozisyonlara atanacak.
Microsoft satın alma kapsamında dünya genelinde 50'den fazla ülkede 130'tan fazla konumda yer alan, akıllı telefonlar, mobil cihazlar ve hizmetlere yönelik tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve satış konusunda endüstriyel deneyime sahip personeli ve fabrikaları bünyesine alacak. Ayrıca mevcut tüm Nokia ürünlerinin garantisi bundan böyle Microsoft tarafından sağlanacak.
Ülkemizde de Nokia oldukça sevilen markalardan birisi. Son dönemde Windows Phone platformunun ülkemizdeki lokomotifi de Nokia Lumia cihazları olmuştu. Windows Phone mağazasında ise 2 bine yakın Türk geliştiricinin uygulaması yer alıyor.
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Kardeşim saçmalamışsın,telefonda istediğim uygulamalar var telefon çok akıcı ie dersen çok iyi kullanmadan atlamayın herşeye gayet ihtiyaçları karşılıyor Windows Phone
Neyse size rehbere 20 saniyede giren telefonunuzla mutluluklar dilerim
Nokia ile ilk tanıştığım o gün geldi aklıma... 7 yada 8 yaşındaydım. Bi yaz akşamı teyzemler bize gelmişti, eniştemden kurcalamak ve evdeki diğer çocuklara hava atmak için heyecanla philips marka cep telefonunu istedim, eniştem cep telefonuna merakımı bildiği için 'salim abinde daha iyisi var, yeni aldı git bak bakalım beğenecek misin' diye beni teyzeoğlumun yanına gönderdi, bende utangaç bi şekilde 'abi sen yeni bi telefon almışsın eniştem söyledi' dedim o da cebinden çıkardı ve 'al bakalım hem bunda oyun da var' diyerek bana telefonunu uzattı..
İlk dikkatimi çeken ekranın büyüklüğüyle, ekranın sol üst köşesinde büyük harflerle yazılmış beyaz renkli NOKIA yazısıydı. Tuşları yumuşacık ve bembeyazdı, ekranında jelatini duruyodu, kocaman bi bataryası vardı, küçücük ve şirin de bi anteni... Adeta nutkum tutulmuştu, heyecandan telefonu elimde tutmakta zorlanıyodum ve tam o anda o meşhur melodi yani Nokia'nın ulusal melodisi 'Grande Valse' çalmaya başladı... Ben de korku ve panikle 'ben bişey yapmadım ben bişey yapmadım valla kendi oldu' diye telefonu teyzeoğluma uzattım, o da gülerek 'korkma bişey yok bu telefonun melodisi, biri arayınca böyle çalıyo' diyerek beni sakinleştirdi. Daha önce hiç öyle güzel bi melodi duymamıştım.
Teyzeoğlum, telefonla görüşmesi bittikten sonra, 'bak sana bi oyun açıvercem' deyip, dünya çapında bi oyun olan, hatta diğer telefon markalarınca kıskanılıp, kendi telefonlarında olmadığı için dövündükleri o meşhur 'Yılan' oyununu açmıştı. O andaki şaşkınlığımı, heyecanımı, sevincimi, mutluluğumu size tarif edemem...
Evet; Nokia fanatiği olmamı, Nokia'ya gönülden bağlanmamı, birgün Nokia'da çalışmayı hayal edecek kadar Nokia aşığı olmamı sağlayan o telefon NOKIA 5110'du...
Adeta babamızın şirketi gibiydi Nokia... O kadar benimsemiştik ki arkadaşlarımızla telefon tartışması yaparken 'bizim Nokia şunu yaptı, bizim Nokia bunu yaptı' diyoduk. Evet o 'bizim' Nokia'ydı. O bizden biriydi, o tanıdıktı, o güvenilirdi, o samimiydi, o 'CONNECTING PEOPLE' dı, çamurdan telefon yapsa bile biz 'vardır bi bildiği' deyip gözümüz kapalı almak isterdik, çünkü o NOKIA'ydı...
Şimdi hiç haketmediği şekilde tarihteki tozlu raflarda yerini alacak.. Ama biz ilelebet Nokia'cı olarak buralarda olacağız, elimize başka bi marka telefon alsak bile, o telefonu sanki Nokia kullanıyomuşuz gibi algılayacağız. Hep aklımızın bi köşesinde, dilimizin bi ucunda Nokia olacak...
Unutursak kalbimiz kurusun...
NOKIA
'CONNECTING PEOPLE'