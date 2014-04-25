Microsoft - Nokia birleşmesi resmi olarak tamamlandı





Geçen yılın en ses getiren olaylarından biri Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması olmuştu. Hem ABD sınırları içerisinde hem de diğer ülkelerde rekabeti düzenleme kurumlarının onayını alan Microsoft, bu ay itibariyle Nokia’nın mobil cihazlar bölümünü resmen bünyesine katmış oldu.





Yeni dönemde Microsoft Mobile olarak adlandırılacak olan mobil cihaz bölümü Finlandiya da ise Microsoft Mobile Oy olarak resmi kayıtlara geçecek.





Nokia'nın eski başkanı Stephen Elop artık Microsoft'un cihaz bölümünden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Diğer üst seviye yöneticiler de Microsoft’ta çeşitli pozisyonlara atanacak.





Microsoft satın alma kapsamında dünya genelinde 50'den fazla ülkede 130'tan fazla konumda yer alan, akıllı telefonlar, mobil cihazlar ve hizmetlere yönelik tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve satış konusunda endüstriyel deneyime sahip personeli ve fabrikaları bünyesine alacak. Ayrıca mevcut tüm Nokia ürünlerinin garantisi bundan böyle Microsoft tarafından sağlanacak.





Ülkemizde de Nokia oldukça sevilen markalardan birisi. Son dönemde Windows Phone platformunun ülkemizdeki lokomotifi de Nokia Lumia cihazları olmuştu. Windows Phone mağazasında ise 2 bine yakın Türk geliştiricinin uygulaması yer alıyor.