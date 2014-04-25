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Microsoft - Nokia birleşmesi resmi olarak tamamlandı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft - Nokia birleşmesi resmi olarak tamamlandı

Geçen yılın en ses getiren olaylarından biri Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması olmuştu. Hem ABD sınırları içerisinde hem de diğer ülkelerde rekabeti düzenleme kurumlarının onayını alan Microsoft, bu ay itibariyle Nokia’nın mobil cihazlar bölümünü resmen bünyesine katmış oldu.

Yeni dönemde Microsoft Mobile olarak adlandırılacak olan mobil cihaz bölümü Finlandiya da ise Microsoft Mobile Oy olarak resmi kayıtlara geçecek. 

Nokia'nın eski başkanı Stephen Elop artık Microsoft'un cihaz bölümünden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Diğer üst seviye yöneticiler de Microsoft’ta çeşitli pozisyonlara atanacak. 

Microsoft satın alma kapsamında dünya genelinde 50'den fazla ülkede 130'tan fazla konumda yer alan, akıllı telefonlar, mobil cihazlar ve hizmetlere yönelik tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve satış konusunda endüstriyel deneyime sahip personeli ve fabrikaları bünyesine alacak. Ayrıca mevcut tüm Nokia ürünlerinin garantisi bundan böyle Microsoft tarafından sağlanacak.

Ülkemizde de Nokia oldukça sevilen markalardan birisi. Son dönemde Windows Phone platformunun ülkemizdeki lokomotifi de Nokia Lumia cihazları olmuştu. Windows Phone mağazasında ise 2 bine yakın Türk geliştiricinin uygulaması yer alıyor.

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Cihat_, 5 yıl en beğenilen SteveMeade
SteveMeade
1520 nin ekranı, 1020 nin kamerası. Bu ikisi dışında windows phone = hesap makinesi

Kardeşim saçmalamışsın,telefonda istediğim uygulamalar var telefon çok akıcı ie dersen çok iyi kullanmadan atlamayın herşeye gayet ihtiyaçları karşılıyor Windows Phone


Neyse size rehbere 20 saniyede giren telefonunuzla mutluluklar dilerim
SteveMeade1520 nin ekranı, 1020 nin kamerası. Bu ikisi dışında windows phone = hesap makinesiKardeşim saçmalamışsın,telefonda ...
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5 Yanıt Yanıtla +44
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evgireli 5 yıl
Vay bee koca bi marka tarih mi oluyo yani şimdi


Nokia ile ilk tanıştığım o gün geldi aklıma... 7 yada 8 yaşındaydım. Bi yaz akşamı teyzemler bize gelmişti, eniştemden kurcalamak ve evdeki diğer çocuklara hava atmak için heyecanla philips marka cep telefonunu istedim, eniştem cep telefonuna merakımı bildiği için 'salim abinde daha iyisi var, yeni aldı git bak bakalım beğenecek misin' diye beni teyzeoğlumun yanına gönderdi, bende utangaç bi şekilde 'abi sen yeni bi telefon almışsın eniştem söyledi' dedim o da cebinden çıkardı ve 'al bakalım hem bunda oyun da var' diyerek bana telefonunu uzattı..

İlk dikkatimi çeken ekranın büyüklüğüyle, ekranın sol üst köşesinde büyük harflerle yazılmış beyaz renkli NOKIA yazısıydı. Tuşları yumuşacık ve bembeyazdı, ekranında jelatini duruyodu, kocaman bi bataryası vardı, küçücük ve şirin de bi anteni... Adeta nutkum tutulmuştu, heyecandan telefonu elimde tutmakta zorlanıyodum ve tam o anda o meşhur melodi yani Nokia'nın ulusal melodisi 'Grande Valse' çalmaya başladı... Ben de korku ve panikle 'ben bişey yapmadım ben bişey yapmadım valla kendi oldu' diye telefonu teyzeoğluma uzattım, o da gülerek 'korkma bişey yok bu telefonun melodisi, biri arayınca böyle çalıyo' diyerek beni sakinleştirdi. Daha önce hiç öyle güzel bi melodi duymamıştım.
Teyzeoğlum, telefonla görüşmesi bittikten sonra, 'bak sana bi oyun açıvercem' deyip, dünya çapında bi oyun olan, hatta diğer telefon markalarınca kıskanılıp, kendi telefonlarında olmadığı için dövündükleri o meşhur 'Yılan' oyununu açmıştı. O andaki şaşkınlığımı, heyecanımı, sevincimi, mutluluğumu size tarif edemem...
Evet; Nokia fanatiği olmamı, Nokia'ya gönülden bağlanmamı, birgün Nokia'da çalışmayı hayal edecek kadar Nokia aşığı olmamı sağlayan o telefon NOKIA 5110'du...

Adeta babamızın şirketi gibiydi Nokia... O kadar benimsemiştik ki arkadaşlarımızla telefon tartışması yaparken 'bizim Nokia şunu yaptı, bizim Nokia bunu yaptı' diyoduk. Evet o 'bizim' Nokia'ydı. O bizden biriydi, o tanıdıktı, o güvenilirdi, o samimiydi, o 'CONNECTING PEOPLE' dı, çamurdan telefon yapsa bile biz 'vardır bi bildiği' deyip gözümüz kapalı almak isterdik, çünkü o NOKIA'ydı...

Şimdi hiç haketmediği şekilde tarihteki tozlu raflarda yerini alacak.. Ama biz ilelebet Nokia'cı olarak buralarda olacağız, elimize başka bi marka telefon alsak bile, o telefonu sanki Nokia kullanıyomuşuz gibi algılayacağız. Hep aklımızın bi köşesinde, dilimizin bi ucunda Nokia olacak...
Unutursak kalbimiz kurusun...
NOKIA
'CONNECTING PEOPLE'
Vay bee koca bi marka tarih mi oluyo yani şimdiNokia ile ilk tanıştığım o gün geldi aklıma... 7 yada 8 yaşındaydım. Bi yaz akşamı te...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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eP_362 5 yıl
İsim kesinlikle Nokia olarak kalmalıydı. En azından bunca yıllık Nokia adına güvenerek alıyoruz. Neyse hayırlı olsun.
1 Yanıt Yanıtla +25
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Sirkadyen 5 yıl
Yıl olmuş 2014 hala teknoloji forumunda alıntı yapmayı bilmeyenler var. Aferim devam edin uzun uzun yazıları alıntılayın. Mobilden girenler de yarım saat ekrana parmak sürtsün dursun yukarı çıkayım aşağı ineyim diye.
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inexo 5 yıl
hoşgeldin MSM
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kakarikikiri 5 yıl
elbette isim değişikliği için microsoftun bir bildiği vardır ama nokia gibi marka değeri yüksek bir firmanın ismini değiştirerek bir değer kaybına uğramış gibi geldi.
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bluebest 5 yıl
Valla içim burkuldu. Söylecek söz bulamıyorum üzüldüm.
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doctor5945 5 yıl
Şimdi bir marka türkiyede 10 milyon kullanıcıya ulasmışsa o türkiyenin en sevilen markası oluyor nokia 90 ların ortasından 2000 li yılların ortasına kadar türkiyede 100 kişinin 96 sına telefon aldırtmış firma ben nokia hiç kullanmadım diyen ya türkiyeye gezmeye gelmiş turist çinlidir ya telefon kullanmaya 2005 ten sonra başlayan ergendir.
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orktas 5 yıl
Arkadaşlar Nokia ismi değişmiyor en azından şuan ki açıklamalar bu yönde, ama Microsoft'un oldu kalite değişti diyenler var hayır tamamen aynı çalışanlar aynı fabrikalar aynı anlaşmalar aynı değişen tek bir şey oldu sahibi geri kalan her şey eskisi ile aynı.
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Guaire 5 yıl
orktas

Arkadaşlar Nokia ismi değişmiyor en azından şuan ki açıklamalar bu yönde, ama Microsoft'un oldu kalite değişti diyenler var hayır tamamen aynı çalışanlar aynı fabrikalar aynı anlaşmalar aynı değişen tek bir şey oldu sahibi geri kalan her şey eskisi ile aynı.

Elop açıklama yapmış, Nokia adı akıllı telefonlarda çok fazla süre devam etmeyecekmiş. Yeni bir marka adı belirleme sürecindelermiş.

http://www.ubergizmo.com/2014/04/microsoft-to-come-up-with-new-branding-for-nokia-phones/

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E_Aydin35 5 yıl
İçimde hissettiğim tek bir duygu; oda buruk bir teknolojik acı.
Bu bir devrin "resmi" olarak kapanışıdır. Gerçekten yazık, o isime, onca emeğe, yıllara... Ama Microsoft bunu asla düşünmez. Onun tek derdi bir "Microsoft Mobile" olmak..!
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uçan tekme 5 yıl
android olmasa telefonlar çok daha pahalı olurdu şimdikinden.
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System X 5 yıl
Windows phone platformu gerçekten mükemmel bir platform olma yolunda ilerliyorken işin donanım kısmında Nokia ile birleşmesi aslında güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum.

Nokianın geçmişine bakıldığında aslında donanım kısmında bariz hataların yapıldığını görmekteyiz.

mesela symbianı öldüren cihazlar arasında n97 gibi zamanının uçuk bir hafızaya sahip olmasına rağmen kapasitif olmayan ekranı düşük mhz işlemcisi ile bariz bir hata yapıldı.yetmedi mükemmel bir cihazmış gibi minisi çıkarıldı...

symbian çöküşe geçerken bu bariz hataların üstüne Microsoft eli değdi.yani elop geçtiğinden beri symbian platformu hiç olmadığı kadar yazılımsal ve donanımsal aşamalara imza attı. ancak geçmişin hataları öyle kolay kolay silinemedi.kötü algı yaratan symbian kelimesi bile
kaldırıldı.üstüne bir sürü symbian güncellemeleri haberi yayınlandı.
Nokia belle işletim sistemi mükemmeldi ama çürük temeller üzerinde yapılan bir inşaa ne yazıkki kısa sürede düzeltilemedi.640x360 ekran çözünürlüğünden bu platformun zaten kan kaybeden geliştirici desteği içinde daha yüksek ekran çözünürlüklerine geçilemedi.
öyleki bu sıkışmışlık dünyanın en yüksek kameralı telefonu ile en düşük ekran çözünürlüğünü bir araya getirerek Nokia 808 pureview i doğurdu...evet 640x360 tana piksel ile 41milyon piksel fotoğrafa baktık.

kısaca symbiana hiç olmadığı kadar bütün imkanlar dahilinde destek verildi.microsoft uygulamaları vs ile ayakta tutulmaya çalışıldı.ama sonuçta bu "yanan platform" açıklamasının elbetde geçerli bir nedeni vardı. andorid tarafında ilk çift çekirdek ilk 4 çekirdek gelişmeleri büyük bir
ilgi ile karşılandı.gerçekten de samsung s2nin tarayıcı performansı o zamanki bir çok pcden bile iyi sayılabilirdi.zira andorid platformu hem bir çok üretici tarafından yazılımsal destek görmüş hemde donanımsal olarak ta üreticiler destek vermeye başlamıştı.
kabul etmeliyizki bir çok ilk andorid platformunda kısa süre içinde yaşandı...dual kameralar klavyeli tararımlar projeksiyonlu telefonlar hd ve full hd erkanlar vs vs...

bu gelişim süreci içinde elbetde tek bir firmanın elinde olan bir platformun yani symbianın bu gelişmelere tek başına cevap verebilmesi mümkün değildi...Meego maemo platformları da symbianla beraber doğru bir kararla tarihe gömüldü. nedenini aynı kaderi yaşayan ya da yaşayacak olan
blackberry tarafından görebiliriz.tek bir kişinin elinde bir platform ne yazıkki rekabet şartları içerisinde tutunamıyor.

Google andoridi geliştirirken bir şeyi gözardı etti. evet üreticiler senin bedava olan platformunu sevdiler ve özelleştirdiler ve seni dünyada lider yaptılar ancak kullanıcı deneyimi ile asıl ilgilenmesi gereken taraf yani Google bu alanı da özür bıraktı...
sonucunda ise zaman bunun bedelini kullanıcılara ödetmeye başladı... güncelleme verilmek istenmeyen telefonlara saçma sapan bahanelerle güncelleme verilmedi.çünkü güncelleme için üreticininde çaba harcaması gerekiyordu.andorid daha başlarda 512-1gb ram bahanesi ile karşılaştı.
ancak bazı üreticiler her nasıl oluyorsa 512mb ramli cihazlara güncelleme veriyordu.bugün ise güncelleme konusu tamamen üreticilerin elinde...hatta öyle sıradanlaştı ki artık bir bahane de üretme gereği duymuyorlar. canı ne zaman isterse...

Google geçte olsa bu durumu nexus cihazları ile kontrol altında tutmaya en azından güncelleme konusunu ilk sırada tutan kullanıcılara hitaben bu nexus programını başlattı...
nexus programı zaman içinde açık verse de yine kimi kullanıcılar için hala önemli bir yere sahip...ancak nexus programı sadece andorid tarafına sırtına yaslamış bir program.gelişitici kısmı yine boşta...


şimdi gelelim asıl konuya...Windows phone platformu Windows phone 7 ile başlad(2010)ı... aslında bu sürecin sadece pilot kısmıydı. zira bu hızlı teknolojik değişimler içinde doğru adım atmak ilk öncelik olmalıydı ki bu telefonlar global pazara yayılmamıştı bile...
Windows phone 8 güncellemesi görünen kısmıyla başta pek bir şey getiren bir güncelleme değildi.ancak artık sağlam bir vizyonun ana bir parçasıydı.windows 8 çekirdeği ile ortak paylaşılan çekirdek üzerine kurulmuştu.nokianın başından beri içinde olduğu bu işbirliği nokianın bugünkü
%90 pazar payı sonucuna yol açtı.nokia kendi sistemi olmadığı halde Microsoft oldukça geniş davrandı ve hiç bir şekilde Nokianın çalışma alanını mümkünlük dairesinde kısıtlamadı.zaten microsoftun genel anlayışı asla bu şekilde değildi...
zaten baktığımızda nokianın andorid telefon çıkarması bunun en bariz bir kanıtı...
yine kendi uygulamalrını servislerini tüm platformlara entegre etmeside bunun bir diğer kanıtı...(ipad için Office vb)

diğer yandan apple ve Google bunun aksine davrandılar.apple safari desteğini windowsdan çekti.google ise Windows phone platformuna bir çöp bile bağışlamadı...
bence bu Windows phone platformunun bariz bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.dolayısı ile nokianın microsoftla ne kadar doğru bir adım attığını gösteriyor.hernekadar gelişmekte olan platformlar alınmaz densede burada Windows phone 8.1 ile görüyoruzki
aslında gelişmesi gereken kısım platformların temeli...Windows phoneda üç beş ayarın olmaması bu platformun gelişmemiş olduğunu göstermiyor.Andorid bugün bilmem kaçıncı versiyonda bile performans sıkıntıları yaratıyorsa ve dahası üst seviye bir cihazınız olmadan
andorid kullanamıyorsanız Windows phone platformunun ne kadar gelişmiş bir platform olduğunu anlayabilirsiniz...ios platformuna değinmek bile gereksiz.Kullanıcı deneyiminden uzak panaromayla versiyon atlaya dursun bugün lumia 520 ile lumia 1520 aynı işletim sistemi özelliklerini alırken
kimse de aman bizim ayponlarımız güncelleniyor demesin. telefon çekmiyor aman siz yanlış tutuyorsunuz. :D ama devam etsin bence güzel parody videoları yapılıyor üzerinden...


neyse çok uzattım.ama benim gördüklerim somut bir şekilde bunlar. kimi bunlarla hiç alakasız bana ucuz olsun face se gireyim müzik dinleyim yeter mantığından general mobile alıyor kimi aman ayfon olsunda 3gs bile kullanırım mantığında...
kimi de aman şu 3 -5 ayar yok gelişmemiş platform alınmaz mantığında... ama bir şey unutuluyor ki bugünkü yaptığınız seçimler gelecekte çok değil 5sene sonrasını bile etkilemekte...ne ekilirse onu biçersiniz.bugün bir çok marka çinden sipariş ettiği telefonların üzerine
marka basıp satıyor.peki biz bu günlere bu telefonlarla mı geldik? daha düne kadar general mobile java telefon satıyordu hani şu telefonun tuşlarının olgunlaşıp döküldüğü telefonlar...o yere göğe sığdırılamayan aypon cihaz daha bluetoothu keşfedemedi...
büyük ekranları eleştiriyordu da ne oldu?bugün her büyük ekran kasası haber oluyor.her bir hatasını kullanıcılara çıkarıp durdu...


SON


edit:yazım hatası.
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Virtual Reality 5 yıl
Nokia artık Finlandiya şirketi değil, bir Amerikan şirketidir. Tıpkı Türk Telekom' un Arap Telekom' a dönüşmesi gibi
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onur01651 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Nokia artık Finlandiya şirketi değil, bir Amerikan şirketidir. Tıpkı Türk Telekom' un Arap Telekom' a dönüşmesi gibi



internetteki twitlere bakarsanız NOKİA isminin dewam ettiğini görürdünüz....
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Recharged 5 yıl
Nokia ismi kalmalıydı. İnsanlar Nokia ismine güvenerek telefon alıyorlar. İlla Microsoft olacaksa Microsoft Nokia olabilirdi isim. Yeni dönemde bu değişimi nasıl göreceğiz bakalım.
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The Times 5 yıl
bir gün o sayılar bitecekte telefona isim koyamayacaklar sanıyordum
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