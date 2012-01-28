Microsoft, Nokia'ya 250 milyon dolar hibe verdi

Nokia'nın kısa süre önce açıkladığı ve 1 milyon Lumia cihaz satışını gösteren son çeyrek mali yıl tablosunda Microsoft ile gerçekleştirdiği ortaklığın bedeli de ortaya çıktı.





Mali tabloda Geniş Stratejik Anlaşma şeklinde belirtilen kalemde 250 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği görülüyor. Pek çok otorite bu kalemin Microsoft ile yapılan ortaklığın 3 aylık ilk ödemesi olduğu konusunda hem fikir.





Microsoft ve Nokia arasındaki ortaklık duyurulduktan sonra Windows Phone platformu destek ödemeleri kapsamında Nokia'ya 1 milyar dolarlık bir hibe verileceği resmi olmasa da dillendirilmeye başlanmıştı. 1 yıl içerisinde 4 x 250 milyon dolar olarak verilecek olan hibenin ilk taksidinin bu çeyrekte ödendiği belirtiliyor.





Hibe sadece Nokia'ya ödenmeyecek. Nokia'da bazı destek programları kapsamında Microsoft'a maddi yardımda bulunacak.