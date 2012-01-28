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Microsoft, Nokia'ya 250 milyon dolar hibe verdi

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın kısa süre önce açıkladığı ve 1 milyon Lumia cihaz satışını gösteren son çeyrek mali yıl tablosunda Microsoft ile gerçekleştirdiği ortaklığın bedeli de ortaya çıktı.

Mali tabloda Geniş Stratejik Anlaşma şeklinde belirtilen kalemde 250 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği görülüyor. Pek çok otorite bu kalemin Microsoft ile yapılan ortaklığın 3 aylık ilk ödemesi olduğu konusunda hem fikir.

Microsoft ve Nokia arasındaki ortaklık duyurulduktan sonra Windows Phone platformu destek ödemeleri kapsamında Nokia'ya 1 milyar dolarlık bir hibe verileceği resmi olmasa da dillendirilmeye başlanmıştı. 1 yıl içerisinde 4 x 250 milyon dolar olarak verilecek olan hibenin ilk taksidinin bu çeyrekte ödendiği belirtiliyor.

Hibe sadece Nokia'ya ödenmeyecek. Nokia'da bazı destek programları kapsamında Microsoft'a maddi yardımda bulunacak.


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umut_baris 6 yıl
dean.1995
MS için hiçbişey bu kadar para.

fakir liseli ayfon kullanıcıları bilmez tabi bunu :)
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fbkaya 6 yıl


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mustiki212 7 yıl
işin sonu %18 vergi ile bizden çıkacak..isterse 1 dolar verisin MS giren gene bizeee gene bizeee
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Mellkor 7 yıl
Acaba gercekten nokia batiyordu da bu paraya mi kurtulus yolu olarak gordu. Bir firma kendini bu kadar baska bir firmaya kolay kolay baglamaz[>:]
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K_Spartakus 7 yıl
lnfoman
1MM$ ver üstüne işletim sistemini ver ohooooooo. Yaw iyide WP7 den nasıl para kazanacak bu Microsoft? App Market komisyonu ile mi?

amaç para kazanmakmı sadece ? microsoftta zaten para b.k. gibi , asıl amaç nokiayı iyice içten içe kuşatmak. google boşuna mı motorola mobility'i satın aldı .
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infom@n 7 yıl
1MM$ ver üstüne işletim sistemini ver ohooooooo.
Yaw iyide WP7 den nasıl para kazanacak bu Microsoft?
App Market komisyonu ile mi?
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infom@n 7 yıl
berkkarabacak
hibe ne ya

Hiç duymadın mı ?:)
Hibe: bağışlama, bağış, donation, gift
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halitozbasli 7 yıl
Toplamda 1 milyar $ ;Wov kim tutar suandan sonra nokiayı muhtemelen 2 sene icinde Appel den sonra 2. firma nokia olabilir akıllı telefon pazarında ve Androide saglam bir rakip ola bilir. ( Yine muhtemelen iphn 5 bu sure zarfında cıkar ve appel yerini korur)
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DH Misafiri 7 yıl
bu kacıncı oldu yahu
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berkkarabacak 7 yıl
hibe ne ya
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alpa07 7 yıl
Yakında satın almasın nokiayayı
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e-Militarist 7 yıl
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Demek ki Microsoft Nokia'nın parlak geleceğini gördü. Beraber çok büyük işlere imza atacaklar gibi.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi paslaşmalar.:) Tai Microsoft için hiç bişey bu anlaşma daha neler kazandırır ;)
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