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Microsoft Office 2016, OSX ve Windows platformlarında 1 milyon kullanıcıya ulaştı

3 yıl
2,8b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Office 2016, OSX ve Windows platformlarında 1 milyon kullanıcıya ulaştı
 
Microsoft'un çok uzun yıllardır hayatımıza yer alan Office paketinin 2016 önizleme sürümü OSX ve Windows platformlarında önemli bir veriyi elde etmeyi başardı.
5 Mart tarihinde OSX, 4 Mayıs tarihinde ise Windows için ücretsiz olarak kullanıma sunulan Microsoft Office 2016 önizleme sürümü, şirketin verdiği bilgiye göre şuanda tam 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ve bunun tarihi bir rekor olduğuna dikkat çekiliyor. Yapılan hesaplamalara göre günde ortalama 12,000'den fazla indirilen paket, büyük bir talep görüyor ve bildiğiniz üzere genel olarak çok daha iyi bir altyapı ve görsel deneyim ortaya koyuyor.
Şimdilik Office 365 üyeliği olmadan da kullanılabilen Microsoft Office 2016'ya buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/06/04/office-2016-racks-up-1m-testers-across-osx-and-windows/?ncid=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 3 yıl
Animasyon, efektler vs olmasa daha iyi olacak,
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denizbülent 3 yıl
Full 2016 ofiice icin pm atin arkadaslar
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okttay 3 yıl
Office 2015 Mac'ten farklı mı bu?
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Batuist 3 yıl
bende indirdim kurdum. şu aa PCmde hem 2010 hemde 2016 önizleme sürümü var. 2010 kullanmayı tercih ediyorum. Her yeni sürümde daha iyi yapacaklarına 2010dan sonra batırmaya başladılar.. Tasarım sadecelik adına menüleri bile artık birbirinden ayırmamaya başladılar.. öyle düz beyaz sayfada sadecetextler yanyana dizilmiş güya güzel olcakmış.. ya arkadaş şunları arasına bari ufak bir çizgi koy ayır ayrı olduğu daha belli olsun.. yakında daha güzel görünür diye excel'den o bütün kutularıda kaldırır bunlar.. salt textle herşeyi halledin böyle çok güzel görünüyor derlerse şaşırmıcam.. 23" monitörde herşey text ve öyle sağa sola yerleştirilmiş birbirlerinin arasına birşey girmeyecek bir kaç sürüm sonra. a4 kağıda kalemle yazılmış gibi al kullan.. windows 3,1e doğru gidiyoruz..
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swat882 3 yıl
Her yeni sürümde harika yapıyor lar, bravo microsoft
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ounomaus 3 yıl
Ciddiyetsiz
birazdan Microsoft batacak(!)çılar da gelir...

aynen ya bunların bir kısmı zaten belli isheepler bilseler adamların elinde olan patentleri başka markaları vs öyle konuşamazlar
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Ciddiyetsiz 3 yıl
birazdan "Microsoft batacak(!)"çılar da gelir...
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Güçlütürkk 3 yıl
Görsel arayuz ve islevselligi cok güzel.
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