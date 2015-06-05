Microsoft Office 2016, OSX ve Windows platformlarında 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Microsoft'un çok uzun yıllardır hayatımıza yer alan Office paketinin 2016 önizleme sürümü OSX ve Windows platformlarında önemli bir veriyi elde etmeyi başardı.

5 Mart tarihinde OSX, 4 Mayıs tarihinde ise Windows için ücretsiz olarak kullanıma sunulan Microsoft Office 2016 önizleme sürümü, şirketin verdiği bilgiye göre şuanda tam 1 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ve bunun tarihi bir rekor olduğuna dikkat çekiliyor. Yapılan hesaplamalara göre günde ortalama 12,000'den fazla indirilen paket, büyük bir talep görüyor ve bildiğiniz üzere genel olarak çok daha iyi bir altyapı ve görsel deneyim ortaya koyuyor.

Şimdilik Office 365 üyeliği olmadan da kullanılabilen Microsoft Office 2016'ya buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/06/04/office-2016-racks-up-1m-testers-across-osx-and-windows/?ncid=rss