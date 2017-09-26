Microsoft, Office 2019'u önümüzdeki yıl piyasaya sunacak

Microsoft, 2018 yılında yeni Office 2019'u Orlando'daki bir etkinlikte duyuracak. Microsoft Office 2019; Exchange, SharePoint ve Skype uygulamalarının yanı sıra Word, Excel, PowerPoint ve Outlook uygulamalarıyla birlikte gelecek. Microsoft, 2018 yılının ortalarına doğru Office 2019'un önizleme kopyalarınıçıkarmayı planlıyor.

Office 2019 daha iyi BT yeteneklerine, basınca duyarlılık, eğilme efekti ve mürekkep yeniden oluşturma gibi yeni mürekkep özelliklerini içerecek. Ayrıca Excel, veri analizi için yeni formüller ve çizelgeler bulunduracak. Microsoft, önümüzdeki aylarda Office 2019 ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler paylaşacağını söyledi.

Orijinal bir Office 365 hesabınız varsa Office 2019'daki tüm yeni özellikler Office 365'e de gelecek.

https://www.theverge.com/2017/9/26/16366150/microsoft-office-2019-features-release-date