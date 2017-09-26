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Microsoft, Office 2019'u önümüzdeki yıl piyasaya sunacak

Microsoft, Office 2019'u önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Office 365 kullanıcılarının da Office 2019 ile birlikte gelen tüm yeniliklerden faydalanacağını da söyleyelim. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Microsoft, 2018 yılında yeni Office 2019'u Orlando'daki bir etkinlikte duyuracak. Microsoft Office 2019;  Exchange, SharePoint ve Skype uygulamalarının yanı sıra Word, Excel, PowerPoint ve Outlook uygulamalarıyla birlikte gelecek. Microsoft, 2018 yılının ortalarına doğru Office 2019'un önizleme kopyalarınıçıkarmayı planlıyor. 
Office 2019 daha iyi BT yeteneklerine, basınca duyarlılık, eğilme efekti ve mürekkep yeniden oluşturma gibi yeni mürekkep özelliklerini içerecek. Ayrıca Excel, veri analizi için yeni formüller ve çizelgeler bulunduracak. Microsoft, önümüzdeki aylarda Office 2019 ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler paylaşacağını söyledi.
Orijinal bir Office 365 hesabınız varsa Office 2019'daki tüm yeni özellikler Office 365'e de gelecek.  

https://www.theverge.com/2017/9/26/16366150/microsoft-office-2019-features-release-date Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
" Exchange, SharePoint ve Skype uygulamalarının yanı sıra Word, Excel, PowerPoint ve Outlook uygulamalarıyla birlikte gelecek. " miş. Bilmeyen de zannedecek ki "Exchange, SharePoint, Skype" ana uygulamalar, "Word, Excel, PowerPoint ve Outlook" da bonus olarak verilecek.
" Exchange, SharePoint ve Skype uygulamalarının yanı sıra Word, Excel, PowerPoint ve Outlook uygulamalarıyla birlikte gelecek. " miş. Bilmeyen de zannedecek ki ...
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kadirirdem 1 yıl
Kurumlarda hala 2003-2007 kullananlar var bence 2019'a terfi edilmeli.
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Dehşetengiz 1 yıl
hadi hayirlisi
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tahir40 1 yıl
"Office 2019 daha iyi BT yeteneklerine, basınca duyarlılık, eğilme efekti ve mürekkep yeniden oluşturma gibi yeni mürekkep özelliklerini içerecek."
Ben Word ile yazı yazan, Excel ile tablo, powerpoint ile sunum hazırlayan adamım, ne diyor burada biri anlatsın :) BTsine basınca duyarmış da eğilince mürekkep nereye akmış?
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ardaq 1 yıl
story kısmı da olsun.
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
" Exchange, SharePoint ve Skype uygulamalarının yanı sıra Word, Excel, PowerPoint ve Outlook uygulamalarıyla birlikte gelecek. " miş. Bilmeyen de zannedecek ki "Exchange, SharePoint, Skype" ana uygulamalar, "Word, Excel, PowerPoint ve Outlook" da bonus olarak verilecek.
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