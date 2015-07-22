Microsoft Office için yeni Google Drive eklentisi yayınladı

İnternet devi Google, Microsoft Office için hazırladığı yeni Google Drive eklentisini kullanıcıların beğenisine sundu.

Şimdilik sadece Windows için indirilebilir durumda olan yeni Google Drive eklentisi, kullanıcıların Drive içerisinde yani bulutta yer alan dosyalarına (Örneğin Word, Excel ve Powerpoint) istedikleri her noktadan hızlı bir şekilde ulaşmasına imkan tanıyor. Bu dosyalar gereki çalışmalar sonrası yine Google Drive'a kaydedilebiliyor ve böylece yüksek bir verimlilik süreci sağlanmış oluyor.

Eklentiye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.