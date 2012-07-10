Microsoft, Perspective Pixel'i satın aldı

Haber Editörü
Steve Ballmer, Microsoft'un çoklu dokunuş arayüz araştırma, geliştirme ve üretimine odaklı çalışmalarıyla tanınan Perspective Pixel'i satın aldığını resmen duyurdu.
Perspective Pixel, Microsoft'un mobil dünya kongresinde 82 inç'lik dokunmatik ekran tanıtımı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirketin kurucusu ve Microsoft'un yeni çalışanı Jeff Han, söz konusu ekranın aynı anda yüzlerce dokunmatik girişini algılayabildiğini ve dünyanın en geniş gerçek dokunuş ekranı olduğunu dile getirmişti.
Balmer, bu teknolojinin fiyatının uygun hale getirilmesi için üzerinde daha birçok çalışmanın yapılması gerektiğini dile getirirken, Perspective Pixel'in teknolojisinin Microsoft'un yazılım ve donanımına hızlı bir şekilde entegre edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
http://www.theverge.com/2012/7/9/3146634/microsoft-acquires-perceptive-pixel Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"İlk defa bir windows satın alıcam"
Sekiz yaşından gün almış olmalısınız :)
Dokunmatik teknoloji ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Bazıları ekran bile kullanmıyor. Hologramları sürüklüyordu. Havada etrafındaki nesnelere dokunuyordu.
Neyse Microsoft'a hayırlı olsun diyelim...
zaaa iks di iks di iks di. (xD)
ergen mode off.
aynştayn mode on:
her yeni gelen sistem bir öncekine göre daha muhafazakar oluyor ve kullanıcıyı kısıtlayıcı oluyor. bunu talep eden insanlar aslında aman uğraşmayayım herşeyi şirketler düşünsün mantığı.
ayştayn mode off.
win 3,1 ve dos? yazıyı daha uzatmak adına bunları eklemeyi unutmuşsun?
Windows 95-Milennium-2000-Xp yi aynı kefene koyuyorum...
Windows 7 ile gerçekten bir devrim yaptı
Windows 8 ile başarısını pekiştiricek gerçekten
İlk Defa Bir Windows Satın Alıcam
(Windows 8 Çıktığı An Satın Alıcam...)
Bilgisayarımın Ekranını Dokunmatik Ekranla Değiştiricem Ve Windows 8'i Tam Anlamıyla Kullanıcam...
Deneme Sürümünü İngilizcesi Çıktığında Kullanmıştım Gerçekten Hoş Bir Kullanım Yarattı...
Yeni Kullanıcı Önizleme Sürümünüde Çok Beğendim!
Bu Sefer Microsoft Gerçekten Parayı Hakediyo.
Reklamlar bitti şimdi programa devam edebiliriz.