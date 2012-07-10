Microsoft, Perspective Pixel'i satın aldı





Steve Ballmer, Microsoft'un çoklu dokunuş arayüz araştırma, geliştirme ve üretimine odaklı çalışmalarıyla tanınan Perspective Pixel'i satın aldığını resmen duyurdu.

http://www.theverge.com/2012/7/9/3146634/microsoft-acquires-perceptive-pixel

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Perspective Pixel, Microsoft'un mobil dünya kongresinde 82 inç'lik dokunmatik ekran tanıtımı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirketin kurucusu ve Microsoft'un yeni çalışanı Jeff Han, söz konusu ekranın aynı anda yüzlerce dokunmatik girişini algılayabildiğini ve dünyanın en geniş gerçek dokunuş ekranı olduğunu dile getirmişti.Balmer, bu teknolojinin fiyatının uygun hale getirilmesi için üzerinde daha birçok çalışmanın yapılması gerektiğini dile getirirken, Perspective Pixel'in teknolojisinin Microsoft'un yazılım ve donanımına hızlı bir şekilde entegre edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.