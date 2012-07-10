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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Perspective Pixel'i satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Steve Ballmer, Microsoft'un çoklu dokunuş arayüz araştırma, geliştirme ve üretimine odaklı çalışmalarıyla tanınan Perspective Pixel'i satın aldığını resmen duyurdu.

Perspective Pixel, Microsoft'un mobil dünya kongresinde 82 inç'lik dokunmatik ekran tanıtımı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirketin kurucusu ve Microsoft'un yeni çalışanı Jeff Han, söz konusu ekranın aynı anda yüzlerce dokunmatik girişini algılayabildiğini ve dünyanın en geniş gerçek dokunuş ekranı olduğunu dile getirmişti.

Balmer, bu teknolojinin fiyatının uygun hale getirilmesi için üzerinde daha birçok çalışmanın yapılması gerektiğini dile getirirken, Perspective Pixel'in teknolojisinin Microsoft'un yazılım ve donanımına hızlı bir şekilde entegre edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.  
http://www.theverge.com/2012/7/9/3146634/microsoft-acquires-perceptive-pixel Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl
JohnLord
Microsoft bu sefer gerçekten başarmış diyebiliyorum ilk defaWindows 95-Milennium-2000-Xp yi aynı kefene koyuyorum...Windows 7 ile gerçekten bir devrim yaptıWindows 8 ile başarısını pekiştiricek gerçektenİlk Defa Bir Windows Satın Alıcam (Windows 8 Çıktığı An Satın Alıcam...)Bilgisayarımın Ekranını Dokunmatik Ekranla Değiştiricem Ve Windows 8i Tam Anlamıyla Kullanıcam...Deneme Sürümünü İngilizcesi Çıktığında Kullanmıştım Gerçekten Hoş Bir Kullanım Yarattı...Yeni Kullanıcı Önizleme Sürümünüde Çok Beğendim!Bu Sefer Microsoft Gerçekten Parayı Hakediyo.

"İlk defa bir windows satın alıcam"
Sekiz yaşından gün almış olmalısınız :)
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津波 6 yıl
Microsoft'un gelecekteki teknolojilerle ilgili videosu vardı. Aklıma geldi.

Dokunmatik teknoloji ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Bazıları ekran bile kullanmıyor. Hologramları sürüklüyordu. Havada etrafındaki nesnelere dokunuyordu.

Neyse Microsoft'a hayırlı olsun diyelim...
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lordrdley 6 yıl
ergen mode on:
zaaa iks di iks di iks di. (xD)
ergen mode off.
aynştayn mode on:
her yeni gelen sistem bir öncekine göre daha muhafazakar oluyor ve kullanıcıyı kısıtlayıcı oluyor. bunu talep eden insanlar aslında aman uğraşmayayım herşeyi şirketler düşünsün mantığı.
ayştayn mode off.
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Menanty 6 yıl
Windows internetin her eve girmesi ile devrimi yaptı. Bunuda genel olarak Xp ile başardı.
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cagataykoroglu 6 yıl
JohnLord

Microsoft bu sefer gerçekten başarmış diyebiliyorum ilk defaWindows 95-Milennium-2000-Xp yi aynı kefene koyuyorum...Windows 7 ile gerçekten bir devrim yaptıWindows 8 ile başarısını pekiştiricek gerçektenİlk Defa Bir Windows Satın Alıcam (Windows 8 Çıktığı An Satın Alıcam...)Bilgisayarımın Ekranını Dokunmatik Ekranla Değiştiricem Ve Windows 8i Tam Anlamıyla Kullanıcam...Deneme Sürümünü İngilizcesi Çıktığında Kullanmıştım Gerçekten Hoş Bir Kullanım Yarattı...Yeni Kullanıcı Önizleme Sürümünüde Çok Beğendim!Bu Sefer Microsoft Gerçekten Parayı Hakediyo.


win 3,1 ve dos? yazıyı daha uzatmak adına bunları eklemeyi unutmuşsun?
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JohnLord 6 yıl
Microsoft bu sefer gerçekten başarmış diyebiliyorum ilk defa
Windows 95-Milennium-2000-Xp yi aynı kefene koyuyorum...
Windows 7 ile gerçekten bir devrim yaptı
Windows 8 ile başarısını pekiştiricek gerçekten
İlk Defa Bir Windows Satın Alıcam
(Windows 8 Çıktığı An Satın Alıcam...)
Bilgisayarımın Ekranını Dokunmatik Ekranla Değiştiricem Ve Windows 8'i Tam Anlamıyla Kullanıcam...
Deneme Sürümünü İngilizcesi Çıktığında Kullanmıştım Gerçekten Hoş Bir Kullanım Yarattı...
Yeni Kullanıcı Önizleme Sürümünüde Çok Beğendim!
Bu Sefer Microsoft Gerçekten Parayı Hakediyo.
1 Yanıt Yanıtla
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Atmin 6 yıl JohnLord
JohnLord

Microsoft bu sefer gerçekten başarmış diyebiliyorum ilk defa

Windows 95-Milennium-2000-Xp yi aynı kefene koyuyorum...

Windows 7 ile gerçekten bir devrim yaptı

Windows 8 ile başarısını pekiştiricek gerçekten

İlk Defa Bir Windows Satın Alıcam

(Windows 8 Çıktığı An Satın Alıcam...)

Bilgisayarımın Ekranını Dokunmatik Ekranla Değiştiricem Ve Windows 8'i Tam Anlamıyla Kullanıcam...

Deneme Sürümünü İngilizcesi Çıktığında Kullanmıştım Gerçekten Hoş Bir Kullanım Yarattı...

Yeni Kullanıcı Önizleme Sürümünüde Çok Beğendim!

Bu Sefer Microsoft Gerçekten Parayı Hakediyo.

Reklamlar bitti şimdi programa devam edebiliriz.
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