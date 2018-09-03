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Microsoft, Skype'ın tasarımını tekrar yenileyeceğini duyurdu

Yazılım devi Microsoft'un, yeni Skype tasarımına geçmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, şirketten yapılan açıklama tasarımın tekrar elden geçirileceği yönünde.
8 ay
2b
2
13
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft geçtiğimiz günlerde ücretsiz iletişim yazılımı Skype'ın tasarımını yenilemiş ve uzun süredir beklenen yeni özellikler eklemişti. Yazılım devinden yapılan son açıklama ise, bazı bölümlerin tasarımında aşırıya kaçıldığı ve sadeleştirileceği yönünde.

Uygulama daha da sadeleşecek

Şirket blogunda yapılan açıklamada: "Skype işlevi genişledikçe, karmaşıklığı da çoğalıyor. Zengin ürün özelliklerinde olduğu gibi işlevselliği geliştirirken basitliği korumak, kullanılabilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Geçtiğimiz yıl bazı tasarım değişiklikleri yapmamız gerektiğini farkettik ve bunları yaparken aşırıya kaçtığımızı anladık. Şimdi geri adım atmamız ve Skype'ı basitleştirmemiz gerekiyor." ifadeleri yer aldı.
Skype'ın 2003 yılında piyasaya sürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu, uygulamanın son 15 yıldır büyüyor olduğu anlamına geliyor. Microsoft da bu büyümeye paralel olarak eklediği yeni özelliklerle programın karmaşık ve ağır bir hale gelmesinin önüne geçmek istiyor. Bu anlamdaki geri dönüşleri dikkate almaları, yakında kullanıcı deneyiminin daha üst düzeyde olduğu bir Skype görmemizi sağlayacak gibi duruyor.

https://blogs.skype.com/news/2018/08/31/simplicity-and-familiarity-updates-to-the-skype-user-experience/ Yorum Yaz
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cocainbar 8 ay en beğenilen
Ne yaparlarsa yapsinlar bir msn olmayacak
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darkaura 8 ay
klasik microsoft. ne yone gidecegini, ne yapacagini bilmez saskin tavuk gibi surekli karar degistiriyor
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eraslan.omer 8 ay
Discort'a geçince dönüp bir skypa baktim ve biz tas devri uygulamasi kullanmisiz be dedim. İsmi değişmediği sürece dönüp bakacağımı sanmıyorum o kadar igrendim.
Discort'a geçince dönüp bir skypa baktim ve biz tas devri uygulamasi kullanmisiz be dedim. İsmi değişmediği sürece dönüp bakacağımı sanmıyorum o kadar igrendim....
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nirvanha 8 ay
Microsoft skype'yi satın almasaydı.Şu an ne whatsap vardı ne instegram nede bişi berbat etti herşeyi.Bir de metro saçmalığı.
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Piêr Dé Sans 8 ay
Skype ın bir tek kişisel kullanım için olduğunu düşünenlere buradan sadece gülüyorum. Adamın sizi düşündüğü falan yok. Kurumsal uygulamasını düşünüyor. Skype ın nimetleri ise küçümsenmeyecek kadar çok bu konuda.
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mavizaman 8 ay
mikisoftun burnunu sokup da başardığı iş var mı dişimi kırayım...
eski skype sürümüne döndüm bitene kadar ondayım.
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ozakin70 8 ay
Birisi şunlara tasarım yenileyerek saçma uygulamalarına üye çekemeyeceklerini söylesin...
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mkyb 8 ay
MSN gibi bir efsaneyi bitirmeyeceklerdi.
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Tommy Shelby 8 ay
Güzel bir tasarım yapsınlar
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carloska 8 ay
hem msn i hem skyp i mahvettiniz.. windows 7 den başka bişi yapmayın bence..
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carloska 8 ay
hem msm i hem skyp i mahvettiniz.. windows 7 den başka bişi yapmayın bence..
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sosisvesalam 8 ay
dx12 den sonra yaptıkları iş sadece makyaj tasarımı değiştirip durmak
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cocainbar 8 ay en beğenilen
Ne yaparlarsa yapsinlar bir msn olmayacak
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