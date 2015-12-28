Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı

Yazılım yanında donanım dünyasında da aktif olarak faaliyet gösteren Microsoft, yılın başında duyurduğu dev ekranlı Surface Hub ürünlerinin fiyatında artışa gitti ve ufak bir erteleme gerçekleştirdi.

İş dünyasına yönelik bir sunum ekranı / dijital tahta olarak hazırlanan Microsoft Surface Book ailesi, 55-inç ve 84-inç olmak üzere iki boyut halinde karşımıza çıkıyor. İşletim sistemi olarak Windows 10 kullanan ve çoklu dokunmatik desteği bulunan ekranlar, 2 adet stylus kalemle de aktif olarak yönetilebiliyor. 84-inç modelde 4K çözünürlük ve NVIDIA Quadro K2200 GPU kullanan Microsoft, 55" HD çözünürlükteki modelde ise Intel HD GPU'ya yer veriyor.

NFC teknolojisi üzerinden destekli Windows cihazlarla kablosuz veri aktarımı yapabilecek olan yeni Microsoft Surface Hub modelleri, barındıkları çift kamera üzerinden görüntülü konuşma / telekonferans noktasında da oldukça etkili bir alternatif oluşturacak.

Microsoft tarafından belirtildiği üzere Windows 10 için hazırlanan bütün uygulamaları çözünürlük büyütme üzerinden etkili bir şekide kullanabilecek olan Surface Hub ailesi, gelen son yeni fiyat bilgilerine göreyse 55-inç için 6,999$ yerine 8,999$, 84-inçlik model içinse 19,999$ yerine tam 21,999$'dan satışa çıkacak.





Daha önce 2016 Ocak ayında satışa çıkacağı belirtilen ürünlerin yeni satış tarihi ise 2016'nın ilk çeyreği olarak görünüyor. Fiyat artışı ve bu ufak gecikme hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da firmanın üretim hattını tamamlamak için çalıştığı yönünde açıklamalar geliyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/12/27/microsoft-is-delaying-the-surface-hub-and-giving-it-a-2000-price-hike/