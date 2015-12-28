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Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı

Yazılım devi Microsoft'un daha çok iş dünyasına yönelik hazırladığı dev görüntüleme cihazları Microsoft Surface Book, ufak bir gecikme ve fiyat artışı ile gündeme geldi.
3 yıl
4,4b
1
11
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı
Yazılım yanında donanım dünyasında da aktif olarak faaliyet gösteren Microsoft, yılın başında duyurduğu dev ekranlı Surface Hub ürünlerinin fiyatında artışa gitti ve ufak bir erteleme gerçekleştirdi.
İş dünyasına yönelik bir sunum ekranı / dijital tahta olarak hazırlanan Microsoft Surface Book ailesi, 55-inç ve 84-inç olmak üzere iki boyut halinde karşımıza çıkıyor. İşletim sistemi olarak Windows 10 kullanan ve çoklu dokunmatik desteği bulunan ekranlar, 2 adet stylus kalemle de aktif olarak yönetilebiliyor. 84-inç modelde 4K çözünürlük ve NVIDIA Quadro K2200 GPU kullanan Microsoft, 55" HD çözünürlükteki modelde ise Intel HD GPU'ya yer veriyor.
NFC teknolojisi üzerinden destekli Windows cihazlarla kablosuz veri aktarımı yapabilecek olan yeni Microsoft Surface Hub modelleri, barındıkları çift kamera üzerinden görüntülü konuşma / telekonferans noktasında da oldukça etkili bir alternatif oluşturacak.
Microsoft tarafından belirtildiği üzere Windows 10 için hazırlanan bütün uygulamaları çözünürlük büyütme üzerinden etkili bir şekide kullanabilecek olan Surface Hub ailesi, gelen son yeni fiyat bilgilerine göreyse 55-inç için 6,999$ yerine 8,999$, 84-inçlik model içinse 19,999$ yerine tam 21,999$'dan satışa çıkacak.

Daha önce 2016 Ocak ayında satışa çıkacağı belirtilen ürünlerin yeni satış tarihi ise 2016'nın ilk çeyreği olarak görünüyor. Fiyat artışı ve bu ufak gecikme hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da firmanın üretim hattını tamamlamak için çalıştığı yönünde açıklamalar geliyor.
Microsoft Surface Hub'ların fiyatı arttı
 

http://thenextweb.com/microsoft/2015/12/27/microsoft-is-delaying-the-surface-hub-and-giving-it-a-2000-price-hike/ Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Fire_67
Elsa
Bizim akıllı tahtaları da ms'ye ürettirseler keşke en azından kaliteli olur

Eksi butonu bu yüzden gelmeli,elin yabancısı üreteceğine vestelin üretmesi her açıdan daha iyi.

Hitachi panelli, intel işlemcili, ecs anakartlı, exilir ramli, samsung hdd'li ama montajı türkiye'de olunca yerli malı mi oluyor


Envanter değerinin 16bin tl olması ayrı bir tartışma konusu zaten
Fire_67ElsaBizim akıllı tahtaları da ms'ye ürettirseler keşke en azından kaliteli olurEksi butonu bu yüzd...
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smart1978 3 yıl
Fire_67
Elsa Bizim akıllı tahtaları da msye ürettirseler keşke en azından kaliteli olur
Eksi butonu bu yüzden gelmeli,elin yabancısı üreteceğine vestelin üretmesi her açıdan daha iyi.

Elin yabancısı kadar hem yazılımda hem donanımda kalitgeli üretebilen bir firma yok. Vestel Microsoft a rakip bir işletim sistemi çıkaracak yılları halleri yok .
Yerli diye pompalanan şeylerde kalite ve donanım her zaman kıttır .
Zorlu nun satın aldığı Vestel in sonu da gelir .
El ( Yabancı ) işin uzmanı . Şapka çıkaracağına alay ediyorsun .
Yerli tahtaların rezaletini savunma sözde yerli markalar bilinci hatrına !
Yerli malları artık tüketiciye daha zararlı . Eskilerden kalan tekerlemeler var onlarda artık anlamsız : Yerli malı yurdumun malı onu herkes kullanmalı ...
Gerçi bu laf günümüz son yılların Türkiye sinde başka şekilde yorumlanıyor :D ...
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1BilimAdamı 3 yıl
Genel olarak diyorum üretmeyen ülke bu devirde sömürgeden farklı değildir
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1BilimAdamı 3 yıl smart1978
Genel olarak diyorum üretmeyen ülke bu devirde sömürgeden farklı değildir
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lapatid 3 yıl
bir kasa yapip tv ye baglamanizla olusacak sistemle bunun arasindaki binlerce dolarlik fiyat farkini sadece dokunmatik panel icin vermek istiyorsaniz albenisi olan bir cihaz.Şahsen hem panelin çok başarılı olmayacağı fikrindeyim,ayrıca o buyuklukte bir ekrani dokunmatik ekrandan kontrol etmek hic de konforlu olmayacaktir.Windows da dokunmatik olarak pek verimli calisan bir sistem de degil zaten.
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Elsa 3 yıl
Bizim akıllı tahtaları da ms'ye ürettirseler keşke en azından kaliteli olur
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1BilimAdamı 3 yıl Elsa
Elsa
Bizim akıllı tahtaları da ms'ye ürettirseler keşke en azından kaliteli olur

Eksi butonu bu yüzden gelmeli,elin yabancısı üreteceğine vestelin üretmesi her açıdan daha iyi.
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