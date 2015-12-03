Microsoft Surface akıllı telefonu ile ilgili yeni iddialar





Surface tabletlerin ilk piyasaya çıkışı ile birlikte teknoloji dünyasında bir Surface akıllı telefonu miti başladı ve yıllardır da devam ediyor. Ha bu yıl ha öbür yıl derken bir türlü ortalarda görünmeyen Surface akıllı telefonu için şimdiye kadar ki en güçlü iddialar gündemde.





Firma içerisinden gelen bilgilere göre Intel işlemcili olacak Surface akıllı telefonu projesi tamamen iptal edildi. Bunun yerine, Surface tablet ve Surface Book melez tabletini geliştiren Panos Panay yeni bir akıllı telefon için tepe yönetiminden onay aldı.





Panay premium seviyede bir akıllı telefon geliştirmeyi planlıyor. Yine yonga seti tarafına Intel katkı sağlayacak ancak bu kez mobil dünyada ses getirecek özel bir çözüm hazırlandığı ifade ediliyor. Microsoft ve Intel uzun yıllardır bilgisayar pazarında sıkı bir işbirliği içerisinde. Bu işbirliği şimdi mobil dünyayı da kapsayacak.





Panos projesinin aynı zamanda güçlü bir bilgisayar olması da planlanıyor. Yani Windows 10 mobil uygulamalarının yanında klasik Windows uygulamalarının da çalıştırılması gündemde. Gelecek yıl Windows 10 Redstone güncellemesi ile Continuum özelliği daha geliştirilecek ve akıcı hale getirilecek. Bunun Panos projesinin oldukça işine yarayacağı ifade ediliyor.





Yeni akıllı telefon için beklenen çıkış tarihi gelecek yıl sonları. Yani önümüzde daha çok uzun bir zaman dilimi var. Testlere devam eden ekibin zengin bir tecrübe sunma konusuna çok önem verdiği belirtiliyor. Eğer projenin kullanıcıya nispeten zayıf bir tecrübe sunacağı görülürse projenin tamamen iptal edilmesi gündeme gelebilir.





Üzerinde uzun emek verilmiş ve özel teknolojilere sahip bir akıllı telefon için 2016 yılı sonu aslında çok geç bir zaman değil ancak beklentileri karşılamadığı zaman tüketici hayal kırıklığına uğramış olacaktır. Diğer taraftan bu derece premium seviyede bir akıllı telefonun fiyatının el yakması muhtemel.

http://www.windowscentral.com/microsofts-surface-phone-happening