Microsoft Türkiye, Erzurum'a Bilişim Akademisi açmaya hazırlanıyor

Bilişim dünyasının öncü ismi Microsoft, geleceğe yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Firmanın Türkiye operasyonu, ülkemizde 15 ila 25 yaş arasındaki 250,000 gence temel bilgisayar eğitimi sunmayı hedefleyen "Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor" projesi kapsamındaki son akademisini Erzurum'da açmaya hazırlanıyor.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Microsoft Türkiye'nin ortaklaşa yürüttükleri projenin son meyveleri Erzurum'da toplanacak. Microsoft Türkiye, diğer akademilerde olduğu gibi, Erzurum'daki akademisinde de KOBİ ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlara tasarım, yazılım ve güvenli internet konularında eğitimler verecek.

Bu proje kapsamında Erzurum'da yerel yöneticiler, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin rektörleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile görüşmeler yapan Microsoft Türkiye'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Programları'ndan sorumlu müdürü Erdem Erkul, akademinin Ekim ayında açılacağı müjdesini verirken; önümüzdeki yıllarda bu alanda ortaya çıkacak nitelikli eleman ihtiyaçlarının çeşitli eğitim programları ile açılacak olan bu akademi tarafından karşılanabileceğini dile getirdi. Yerel yöneticilerle yaptığı görüşmeler sırasında ise Erdem Erkul, Erzurum'daki KOBİ'lerin e-ticaretten daha fazla faydalanmaları için web tasarımları konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek ve bilgi için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışmak istediklerini belirtti.