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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Türkiye, Erzurum'a Bilişim Akademisi açmaya hazırlanıyor

7 yıl
15,4b
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31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Bilişim dünyasının öncü ismi Microsoft, geleceğe yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Firmanın Türkiye operasyonu, ülkemizde 15 ila 25 yaş arasındaki 250,000 gence temel bilgisayar eğitimi sunmayı hedefleyen "Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor" projesi kapsamındaki son akademisini Erzurum'da açmaya hazırlanıyor.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Microsoft Türkiye'nin ortaklaşa yürüttükleri projenin son meyveleri Erzurum'da toplanacak. Microsoft Türkiye, diğer akademilerde olduğu gibi, Erzurum'daki akademisinde de KOBİ ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlara tasarım, yazılım ve güvenli internet konularında eğitimler verecek.

Bu proje kapsamında Erzurum'da yerel yöneticiler, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin rektörleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile görüşmeler yapan Microsoft Türkiye'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Programları'ndan sorumlu müdürü Erdem Erkul, akademinin Ekim ayında açılacağı müjdesini verirken; önümüzdeki yıllarda bu alanda ortaya çıkacak nitelikli eleman ihtiyaçlarının çeşitli eğitim programları ile açılacak olan bu akademi tarafından karşılanabileceğini dile getirdi. Yerel yöneticilerle yaptığı görüşmeler sırasında ise Erdem Erkul, Erzurum'daki KOBİ'lerin e-ticaretten daha fazla faydalanmaları için web tasarımları konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek ve bilgi için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışmak istediklerini belirtti.


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sdelta 7 yıl
Microsoft Türkleri ciddiye alsa Windows Phone ve Xbox Live resmi olarak Türkiye' ye gelirdi diye düşünmeden edemiyorum... Yinede .NET gibi bir frameworkleri olduğu için Microsoft Developer olmaktan da gurur duyuyorum =)
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The Anonymous 7 yıl
Temel eğitim diyor, yani gelecek insanlar, office programları kullanmayı, windows kullanmayı öğrenecek gidecek, gerçek bir akademi değil, gerçekten yararlı şeyler öğretilecek falan olsa keşke, hatta sonra iş imkanı sağlasa, ne bileyim önemli şeyler öğretse.
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DH Misafiri 7 yıl
Bazı arkadaşlar Erzurum hakkında bilgi sahibi olmadan "Allah'ın Dağı" şeklinde kötü olduğunu düşündüğüm tabirler kullanarak yapılanın güzelliğinden çok yerinden konuya bakmışlar. Erzurumlu değilim ama 9 senedir burada hem okudum ve şimdi de erzurum da üniversite de çalışıyorum. Atatürk üniversitesi bu sene Anadolu Üniversitesinden sonra 2. en fazla öğrenci sayısında sahip ve Kampüs Alanı olarak 5. sıradadır. Bilişim ve teknoloji bakımından bilimsel alanda çok iyi bilinmesine rağmen yerleşim yerinin doğuda bulunmasından dolayı pek popüler değildir. MSDN Academic Alliance' yaklaşık 4 senedir üye ve microsoftun tüm programları ücretsiz akademisyen ve öğrenciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu iş için burası öğrenci potansiyeli ve teknolojik alt yapı olarak uygun bulunmuş ve Rektörlüğümüzün Bu konudaki olağanüstü destekleri ile bu işe başlanılmıştır. Türkiye de bir ilk olarak bu sene isteyen akademisyenlere MAC BOOK PRO dağıtımı başlamıştır.Bu konuyu bu bilgiler ışığında tartışırsak kimse incinmemiş olur. (Tabi ki bi tane de ben aldım) :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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EleSuDökenSuat 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bazı arkadaşlar Erzurum hakkında bilgi sahibi olmadan "Allah'ın Dağı" şeklinde kötü olduğunu düşündüğüm tabirler kullanarak yapılanın güzelliğinden çok yerinden konuya bakmışlar. Erzurumlu değilim ama 9 senedir burada hem okudum ve şimdi de erzurum da üniversite de çalışıyorum. Atatürk üniversitesi bu sene Anadolu Üniversitesinden sonra 2. en fazla öğrenci sayısında sahip ve Kampüs Alanı olarak 5. sıradadır. Bilişim ve teknoloji bakımından bilimsel alanda çok iyi bilinmesine rağmen yerleşim yerinin doğuda bulunmasından dolayı pek popüler değildir. MSDN Academic Alliance' yaklaşık 4 senedir üye ve microsoftun tüm programları ücretsiz akademisyen ve öğrenciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu iş için burası öğrenci potansiyeli ve teknolojik alt yapı olarak uygun bulunmuş ve Rektörlüğümüzün Bu konudaki olağanüstü destekleri ile bu işe başlanılmıştır. Türkiye de bir ilk olarak bu sene isteyen akademisyenlere MAC BOOK PRO dağıtımı başlamıştır.Bu konuyu bu bilgiler ışığında tartışırsak kimse incinmemiş olur. (Tabi ki bi tane de ben aldım) :D

Biz de alalım bir tane program hakkında detaylı bilgi istiyorum hocam.
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CodeMachine 7 yıl
Elin microsoft u bilgisayar eğitimi veriyor bizim saçma milli eğitim bakanlığı bilgisayar derslerini kaldırıyor.
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Lord Kinross 7 yıl
Ülkemizdeki potansiyellerin boşa gitmemesi adına gayet güzel olur.
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LaFleur- 7 yıl
nvidia nın odtü de bir şeyleri vardı ? bilgisi olan var mı?
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kelimeyounu 7 yıl
Hadi hayırlısı.
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Wide'Horizon 7 yıl
XboxLive'ı Türkiye'ye getirsinler öyle.
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