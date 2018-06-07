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Microsoft, Visual Studio 2019'u duyurdu

Yazılım devi Microsoft'un geliştirici aracı Visual Studio 2019 resmi olarak duyuruldu. Yeni özelliklerle donatılacak entegre geliştirme ortamının ne zaman çıkacağı ise şimdilik açıklanmadı.
11 ay
6,7b
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12
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, Visual Studio 2019'u duyurdu
Microsoft yakın bir zaman önce bir sonraki Visual Studio sürümünün Visual Studio 2019 olarak adlandırılacağını doğrulamıştı. Programın Yönetimi Direktörü John Montgomery dünkü blog yazısında Visual Studio'nun 2019 versiyonu ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı.

Visual Studio 2019 için tarih verilmedi

John Montgomery blog yazısında: "Visual Studio'yu daha hızlı, daha güvenilir, bireyler ve ekipler için daha üretken yaparken, kullanımını ise daha kolay hale getirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı ve LiveShare gibi özelliklerle yazılımı geliştiricilerin gerçek zamanlı olarak ortak çalışmalar yürütebilmeleri için tasarladıklarını belirtti.
Visual Studio şu anda Windows 7 ve 8.1'de dahil olmak üzere hala desteklenen tüm Windows sürümlerinde çalışırken, gelecek sürümün Windows 10'a özel olmaması bekleniyor. Microsoft, yazılım geliştiricilerin merakla beklediği Visual Studio 2019'un piyasaya ne zaman çıkacağına dair ise henüz net bir tarih belirtmiş değil.

https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2018/06/06/whats-next-for-visual-studio/ Yorum Yaz
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Soul741 11 ay en beğenilen interwap
Entegrasyon var zaten. Daha ileri taşınacaktır yalnızca.
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zwanzig 1 ay
En sevdiğim yazılım geliştirme platformu. Daha da iyileştireceklerdir eminim.
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DH Misafiri 1 ay
2 Nisan 2019 Salı | 09:00 PT
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DH Misafiri 11 ay
GitHub, Git sürüm kontrol sistemini kullanan bir platformdur sadece, Git destekleyen IDE'ler için ayrıca entegrasyon gerekmez. IntelliJ çok fena atak yaptı, yine Visual Studio'nun IntelliSense'i kadar iyi öneriler sunmasa da kullanım rahatlığı vb olarak IntelliJ ürünleri gerçekten güzel.
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V4LKyR 11 ay
Satın aldığı Github'u en iddaalı ürünlerinden birisine entegre etmemesi kadar absürd bir şey olamazdı zaten.
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alpmirza 11 ay
2017'ye bile yeni yeni geçtik, şirkette hala 2013 kullanıyoruz kim bilir ne zaman geçeriz 2019'a
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yoksulseytan22 11 ay
Bu logo neyi simgeliyor?
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Biyturs_OnSr 11 ay yoksulseytan22
Araştırdığım kadarıyla resmi bir açıklama yok. Kullanıcıların görüşüne göre sonsuzluk, pürüzsüz bir deneyim ve birbiriyle bağlantılı olmayı simgeliyor. İlk logonun bol renkli olup, yenilendikçe tek renge inmesi ve köşeli hatlara sahip olmasını ise Metro UI'a bağlayabiliriz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Soldan sağa eskiden yeniye
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JaxFellex 4 ay yoksulseytan22
Yazılım ucu bucağı olmayan bi platform olduğu için sonsuzluk işareti kullanılmıştır.
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Slifer45 11 ay
github, svn, tfs bunların hepsi entegre zaten
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interwap 11 ay
GitHub entegre ederse şaşmam.
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Soul741 11 ay interwap
Entegrasyon var zaten. Daha ileri taşınacaktır yalnızca.
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