Microsoft, Visual Studio 2019'u duyurdu

Microsoft yakın bir zaman önce bir sonraki Visual Studio sürümünün Visual Studio 2019 olarak adlandırılacağını doğrulamıştı. Programın Yönetimi Direktörü John Montgomery dünkü blog yazısında Visual Studio'nun 2019 versiyonu ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı.

Visual Studio 2019 için tarih verilmedi

John Montgomery blog yazısında: "Visual Studio'yu daha hızlı, daha güvenilir, bireyler ve ekipler için daha üretken yaparken, kullanımını ise daha kolay hale getirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı ve LiveShare gibi özelliklerle yazılımı geliştiricilerin gerçek zamanlı olarak ortak çalışmalar yürütebilmeleri için tasarladıklarını belirtti.

Visual Studio şu anda Windows 7 ve 8.1'de dahil olmak üzere hala desteklenen tüm Windows sürümlerinde çalışırken, gelecek sürümün Windows 10'a özel olmaması bekleniyor. Microsoft, yazılım geliştiricilerin merakla beklediği Visual Studio 2019'un piyasaya ne zaman çıkacağına dair ise henüz net bir tarih belirtmiş değil.

https://blogs.msdn.microsoft.com/visualstudio/2018/06/06/whats-next-for-visual-studio/