Microsoft WP8 / WP8.1 uyumlu Office Lens uygulaması artık PDF kaydı da sunuyor

Yazılım devi Microsoft'un Windows Phone 8 / Window Phone 8.1 cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Office Lens uygulaması faydalı bir özellik ile yeni sürümüne güncellendi.





Başarılı arayüzüyle kişisel tarayıcı görevi gören ve farklı yazılı içeriklerin OneNote'a kaydedilmesine imkan tanıyan Office Lens, OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi temelinde metinleri tespit edebiliyor ve özel düzenlemeler yapabiliyor. Yayınlanan son sürümüyle artık çekilen fotoğrafları Word ile PowerPoint dosyaları yanında PDF formatında da kayıt altına alabilen uygulama, ayrıca PDF dosyaları içerisinde "seçilebilir metin" desteğini de sunmaya devam ediyor.





Kullanmak için Microsoft hesabına ihtiyaç duyan Office Lens uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/office-lens-can-now-scan-documents-straight-pdf