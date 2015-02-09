Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft WP8 / WP8.1 uyumlu Office Lens uygulaması artık PDF kaydı da sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft WP8 / WP8.1 uyumlu Office Lens uygulaması artık PDF kaydı da sunuyor
Yazılım devi Microsoft'un Windows Phone 8 / Window Phone 8.1 cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Office Lens uygulaması faydalı bir özellik ile yeni sürümüne güncellendi.

Başarılı arayüzüyle kişisel tarayıcı görevi gören ve farklı yazılı içeriklerin OneNote'a kaydedilmesine imkan tanıyan Office Lens, OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi temelinde metinleri tespit edebiliyor ve özel düzenlemeler yapabiliyor. Yayınlanan son sürümüyle artık çekilen fotoğrafları Word ile PowerPoint dosyaları yanında PDF formatında da kayıt altına alabilen uygulama, ayrıca PDF dosyaları içerisinde "seçilebilir metin" desteğini de sunmaya devam ediyor.

Kullanmak için Microsoft hesabına ihtiyaç duyan Office Lens uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/office-lens-can-now-scan-documents-straight-pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Android de buna alternatif bir uygulama varmı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Tchibo Cafissimo Latte 4 yıl Tchibo Cafissimo Classic 4 yıl Tchibo Cafissimo Compact hakkında merak edilenler 4 yıl Tchibo Cafissimo Picco hakkında merak edilenler 4 yıl Mobilite: ARM Cortex-A72 ve Mali-T880 GPU mobil dünyayı değiştirecek, Swacth da akıllı saat pazarına giriyor ve Galaxy S6'nın tuvallete çekilen görüntüleri ve dahası... 4 yıl Lenovo Yoga Tablet 2 Pro inceleme videosu "Tasarımı, dahili projektörü ve JBL imzalı 2+1 ses sistemi ile bu tablet farklı" 4 yıl MSI GE62 2QF Apache Pro Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim