Microsoft, Windows 10 için 10 yıllık ücretsiz destek planlıyor

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkışına sayılı günler kala, Microsoft'un çiçeği burnunda yazılımı için nasıl bir destek planlaması yaptığı da şekillenmeye başladı. Firma önceki sürümlerden daha iyi bir güncelleme desteği sağlayacak.





Gelen bilgilere göre Windows 10 için ilk 5 yıl ücretsiz güncelleme desteği olacak. Bu destek 29 Temmuz itibariyle başlayacak. Sonrasında ise 5 yıl daha genişletilmiş güncelleme desteği sunulacak. Bunlar için herhangi bir ek ücretlendirme yapılmayacak.





Güncelleme desteği için Windows 10 işletim sisteminin nasıl edinilmiş olduğu fark etmeyecek. Kullanıcı ister yükselterek isterse yeni cihazla birlikte almış olsun güncelleme desteğinden faydalanacak. Kullanıcıların resmi lansmanın ardından ilk bir yıl içerisinde Windows 10 işletim sistemine geçmiş olması gerekiyor.





Microsoft güncelleme konusunda bu kez daha hassas zira üreticiler güncelleme desteğini kesmiş olsa bile kullanıcılar güncelleme almaya devam edecek. Ancak kurumsal müşteriler bu kapsamın dışında tutuluyor.





Microsoft'un yeni politikası ile birlikte Windows işletim sisteminin geleceği ile ilgili de soru işaretleri oluşmaya başladı. Örneğin bir kaç sene sonra sürüme yeni eklenen özellikler eski donanımlar ile uyum sorunu yaşarsa nasıl bir davranış sergilenecek soruları bunlar arasında. Tahminler en azından güvenlik ve hataların giderilmesi konusunda güncellemelerin sağlanacağı yönünde.





Windows 10 ile ilgili diğer bir bilgi ise evrensel uygulamaların bir hesap için 10 cihaza kadar kurulabilmesi sınırlamasının yapılacağı yönünde. Windows 8/8.1 döneminde bu rakam 81'e kadar gidiyordu ancak Microsoft'un muhtemelen uygulama mağazasını gelir modeli yönünden yapılandırmak istemesinden olacak ki artık eşe dosta aynı hesap altında uygulama hediye etme dönemi de kapanmış olacak.

http://bgr.com/2015/07/20/windows-10-free-updates-lifecycle-hidden-fees/