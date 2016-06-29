Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti

Windows 10 güncellemesinin bilgisayarına otomatik şekilde kurulduğu ve cihazını işlevsiz hale getirdiği iddiasıyla 10 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilen teknoloji devi görünüşe göre hatasının farkına vardı. Öyle ki açılan uyarı penceresiyle kullanıcılara Windows 10'a yükseltme bildiriminde bulunan Microsoft, gelen yoğun eleştiriler sonrasında güncelleme ekranında bazı değişiklikler yaptı. Hatırlayacağınız üzere Teri Goldstein isimli seyahat acentası sahibigüncellemesinin bilgisayarına otomatik şekilde kurulduğu ve cihazını işlevsiz hale getirdiği iddiasıyla Microsoft’a dava açmıştı. Bu yüzdenödemeye mahkum edilen teknoloji devi görünüşe göre hatasının farkına vardı. Öyle ki açılan uyarı penceresiyle kullanıcılara Windows 10'a yükseltme bildiriminde bulunan Microsoft, gelen yoğun eleştiriler sonrasında güncelleme ekranında bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre dilerseniz artık Windows 10 güncellemesini ileri bir tarihe alabilecek ya da tamamen reddedebileceksiniz. Daha önce ilgili pencereyi kapattığınızda sadece güncelleme ileri bir tarihe erteleniyor ve zamanı geldiğinde otomatik şekilde yükleniyordu.

Özellikle düşük donanıma sahip bilgisayar kullanıcılarını ve her ne kadar eski de olsa işletim sistemleriyle mutlu mesut yaşayanları sevindiren düzenleme kısa süre içerisinde herkes için hayata geçirilecek.