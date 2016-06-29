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Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti

Microsoft, Windows 10'un yaygınlaştırılması adına kullanıcılara dayattığı zorunlu güncelleme inadından vazgeçti. Böylelikle artık sadece dileyen kişiler işletim sistemlerini yükseltebilecek.
2 yıl
8,6b
1
16
Windows
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti
Hatırlayacağınız üzere Teri Goldstein isimli seyahat acentası sahibi Windows 10 güncellemesinin bilgisayarına otomatik şekilde kurulduğu ve cihazını işlevsiz hale getirdiği iddiasıyla Microsoft’a dava açmıştı. Bu yüzden 10 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilen teknoloji devi görünüşe göre hatasının farkına vardı. Öyle ki açılan uyarı penceresiyle kullanıcılara Windows 10'a yükseltme bildiriminde bulunan Microsoft, gelen yoğun eleştiriler sonrasında güncelleme ekranında bazı değişiklikler yaptı.
Buna göre dilerseniz artık Windows 10 güncellemesini ileri bir tarihe alabilecek ya da tamamen reddedebileceksiniz. Daha önce ilgili pencereyi kapattığınızda sadece güncelleme ileri bir tarihe erteleniyor ve zamanı geldiğinde otomatik şekilde yükleniyordu.
Özellikle düşük donanıma sahip bilgisayar kullanıcılarını ve her ne kadar eski de olsa işletim sistemleriyle mutlu mesut yaşayanları sevindiren düzenleme kısa süre içerisinde herkes için hayata geçirilecek.

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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Spiderhip
Zorla geçirtti zaten geçireceği kadarını. Alt tarafı 1 ay kalmış lütfetmişler. Böyle hıyarlık olmaz. Bin kere bir şey bir insana sorulmaz. O reddet butonu başından beri olmalıydı. Bu tavırla sadece her sektörde olduğu gibi daha çok nefret kazandılar. Her popup da ayrı nefret.

Lütfetmediler. Birisi mahkemeye vermiş MicroFOS u. Onbin dolar ceza yemişler. Paragöz bir firma olduğu için , o kadarcık bile vazgeçirmeye yetmiş. Toplu davalar olur diye tırstılar sanırım...
SpiderhipZorla geçirtti zaten geçireceği kadarını. Alt tarafı 1 ay kalmış lütfetmişler. Böyle hıyarlık olmaz. Bin kere bir şey bir insana sorul...
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Erkansins 2 yıl
windows 10 şimdiye kadar yapılmış en iyi windows sürümüdür. herkese tavsiye ediyorum.
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carreragt339 2 yıl
ahahah ulan ahahahaha yükseltmenin(alçaltmanın) son günü ya geçirdiğime geçirdim deyip yüz görümlüğü yapıyo bide utanmadan ahahahah yerin dibine batasın inşallah microsoft.

edit: son günün 29 temmuz olduğunu unutmuşum..

ama yine de yüz görümlüğü olduğu gerçeğini değiştirmez


bu arada bi yazının üstünü nasıl çizebilirim söylerseniz sevinirim
ahahah ulan ahahahaha yükseltmenin(alçaltmanın) son günü ya geçirdiğime geçirdim deyip yüz görümlüğü yapıyo bide utanmadan ahahahah yerin dibine batasın inşall...
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Colouse 2 yıl
Dreamspark'a getirmeyip benim geliştirici sürümü kullanıcısı arkadaşımı lisanslayan lanet olası firma.
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DH Misafiri 2 yıl
windows 10'a yükseltme güncellemesi bu. kendi içerisindeki güncellemeler değil.
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keskin53 2 yıl
inadına windows 7 bir ay için 8 defa windows 10 güncelledi ben de 9 defa windows 7 geri döndüm inat murat olayı :)
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TheCapedCrusader 2 yıl
win10'dan memnunum açıkcası, güncel donanıma sahip olan her sistemin geçmesi gerekli. zaten aslında olması gereken bu, tüm yatırımı win10'a yapıp eskide kalan işletim sistemlerine destek verilmemesi gerekli.
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Pi 2 yıl
Peki ya otomatik update?
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kadirirdem 2 yıl
bu iyi oldu :)
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Erkansins 2 yıl
windows 10 şimdiye kadar yapılmış en iyi windows sürümüdür. herkese tavsiye ediyorum.
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A.F.Y.D 2 yıl
oh be kurtulduk
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Spiderhip
Zorla geçirtti zaten geçireceği kadarını. Alt tarafı 1 ay kalmış lütfetmişler. Böyle hıyarlık olmaz. Bin kere bir şey bir insana sorulmaz. O reddet butonu başından beri olmalıydı. Bu tavırla sadece her sektörde olduğu gibi daha çok nefret kazandılar. Her popup da ayrı nefret.

Lütfetmediler. Birisi mahkemeye vermiş MicroFOS u. Onbin dolar ceza yemişler. Paragöz bir firma olduğu için , o kadarcık bile vazgeçirmeye yetmiş. Toplu davalar olur diye tırstılar sanırım...
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DarkHellKnightX 2 yıl
interwap
Ben istesem yükleyemiyorum. Aylardır bekleyin otomatik inecek diyor inen eden yok.

O konu tam komedi. İsteyen yükleyemiyor istemeyenin bilgisayarına da otomatik yükleniyor. Ben de yayınlandığı sıralarda yükleyebilmek için bayağı uğraşmıştım. İki arkadaşımın bilgisayarına ise yükleyemedik. Yükleme sonlarına doğru hata verip tekrar eski işletim sistemine dönüyor.
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