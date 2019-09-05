Android 10, telefonunuzun USB portu kirlendiğinde veya aşırı ısındığında uyaracak

Android 10 daha önceden bildiğimiz özelliklerin yanı sıra bazı yeni değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bu konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü, telefonlarının USB bağlantı noktası kirlendiğinde veya aşırı ısındığında kullanıcıları bilgilendirecek.

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XDA Developers adlı internet sitesinin ortaya çıkardığı özelliklerden ilki, kir veya pislik algıladığında USB bağlantı noktasının otomatik olarak devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Sistem daha iyi koşullar algıladığında ise USB portunu yeniden etkinleştiriliyor. Kullanıcıların USB portunu manuel olarak yeniden kullanıma açma seçeneğinin olacağını da belirtelim.

Belirli sıcaklıkta bilgilendirecek

Android 10, USB bağlantı noktasını devre dışı bıraktığında, ekranda USB portunun kullanımının neden devre dışı bırakıldığını belirten bir mesaj açılacak. Benzer bir özellik Samsung ve Apple gibi şirketler tarafından yıllardır sunuluyor. Diğer Android cihazlara da yayıldığını görmek güzel.

İkinci özellik ise USB bağlantı noktasının aşırı ısınması durumunda kullanıcıları cihazlarını prizden çıkarmaları konusunda bilgilendirecek. Rapora göre, USB-C portu portu 60 dereceye ulaştığında özellik otomatik olarak devreye girecek ve kullanıcıdan şarj cihazını fişten çekmesini isteyecek. 60 derece kritik kabul edilirken, 65 derece acil durum senaryosu olarak sınıflandırılıyor.

https://www.xda-developers.com/android-10-usb-contaminant-overheating-warning/