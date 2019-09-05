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Android 10, telefonunuzun USB portu kirlendiğinde veya aşırı ısındığında uyaracak

Arama devi Google kısa süre önce Android 10 dağıtımına resmen başladı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü, USB bağlantı noktası kirlendiğinde veya aşırı ısındığında kullanıcıları bilgilendirecek.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android 10 daha önceden bildiğimiz özelliklerin yanı sıra bazı yeni değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bu konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü, telefonlarının USB bağlantı noktası kirlendiğinde veya aşırı ısındığında kullanıcıları bilgilendirecek.
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XDA Developers adlı internet sitesinin ortaya çıkardığı özelliklerden ilki, kir veya pislik algıladığında USB bağlantı noktasının otomatik olarak devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Sistem daha iyi koşullar algıladığında ise USB portunu yeniden etkinleştiriliyor. Kullanıcıların USB portunu manuel olarak yeniden kullanıma açma seçeneğinin olacağını da belirtelim.

Belirli sıcaklıkta bilgilendirecek

Android 10, USB bağlantı noktasını devre dışı bıraktığında, ekranda USB portunun kullanımının neden devre dışı bırakıldığını belirten bir mesaj açılacak. Benzer bir özellik Samsung ve Apple gibi şirketler tarafından yıllardır sunuluyor. Diğer Android cihazlara da yayıldığını görmek güzel.
İkinci özellik ise USB bağlantı noktasının aşırı ısınması durumunda kullanıcıları cihazlarını prizden çıkarmaları konusunda bilgilendirecek. Rapora göre, USB-C portu portu 60 dereceye ulaştığında özellik otomatik olarak devreye girecek ve kullanıcıdan şarj cihazını fişten çekmesini isteyecek. 60 derece kritik kabul edilirken, 65 derece acil durum senaryosu olarak sınıflandırılıyor.


https://www.xda-developers.com/android-10-usb-contaminant-overheating-warning/ Yorum Yaz
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Celonfix 2 sa.
LG V30'da ıslak olduğu zaman uyarmakta.
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renega 6 sa.
lg v30+'ya gelse bu güncelleme :/
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interwap 8 sa.
Samsung ıslak/nemli ve şarj cihazı veya kablosu bozuksa derhal sökün diye uyarıyor.
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Japonya 6 sa. interwap
Hemde 2016 dan beri
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Galatas4ray 10 sa.
Ne büyük yenilik bende bunu bekliyordum darısı hoparlörün başına.
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sniper23 10 sa.
USB portu tam olarak nasıl temizleniyor merak ediyorum. Hiç temizleyen oldu mu kırmadan?
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Virinom 9 sa. sniper23
Kürdanı bıçakla inceltip kulak temizler gibi zorlamadan kirleri içerden dışarı doğru alıyorum.
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aytek66 1 sa. sniper23
izopropil alkol yada yağsız kontak sprey sıkıp eski diş fırçasıyla içten dışa yeni alınmış gibi oluyor :)
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