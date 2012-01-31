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Microsoft, Windows 8 betası içindeki Windows Gezgini ile ilgili yeni detayları açıkladı

7 yıl
5b
1
14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'in ilk açık betasının dağıtılmaya başlanacağı Şubat ayı sonu için geri sayım devam ederken yeni özellikleri de bir bir ortaya çıkıyor.

Microsoft Mühendislik Sistemi ekibi yöneticilerinden Ilana Smith, beta sürümünün dağıtımından önce Windows Gezgini'nde bazı geliştirmeler yapıldığını belirtti. Hali hazırda Office 2010 ürünlerinden tanıdığımız Ribbon arayüzü Windows Gezgini'nde de yerini alacak. Geliştiricilere yönelik olarak ise üçüncü taraf araçlar da erişilebilir olacak.

Smith yeni sunulacak tasarıma bağımlı kalınmayacağının da altını çiziyor. 2000'in üzerinde kullanıcı geri dönüşleri neticesinde oluşturulan tasarım gerekirse yeniden elden geçirilebilir. 

Ribbon arayüzü Gezgin üzerinde minimize edilmiş olarak bulunacak ve bu varsayılan ayar olacak. Bu sayede kullanıcı tecrübesi çok fazla dağılmayacak. Bir menünün üzerine gelindiğinde ise kısa bir ipucu belirecek. Bunun yanında Gezgin'e "Ayarları senkronize et" şeklinde farklı PC'lerde ayarlarınızı aynı tutacak bir de seçenek eklenmiş.

Aynı dosyaları kopyalamak istediğinizde karşınıza çıkan uyarı ekranında dosya adlarının karşılaştırılmasının yanında değiştirilme tarihi ve boyutu da bildiriliyor, birbiri ile eşleşen dosyaların kopyalanması otomatik olarak atlanabiliyor.

Diğer bir yenilik ise kopyalama veya taşıma işlemi sırasında ara vererek bilgisayarı uykuya aldıktan veya kapattıktan sonra açtığınızda işlemin yeniden devam etmesi. Ayrıca başlangıç ekranına dilediğiniz dosyayı "Pin to start" komutu ile ekleyebiliyorsunuz.

Uzun süredir dosya hiyerarşisi arasında büyük rahatsızlıklara neden olan Windows 7 bug'ı da beta sürümünde giderildi. 

Ayrıca paylaşılan dosyalardaki asma kilit ikonu kaldırıldı ve en sağ taraftaki kolon da paylaşım ile ilgili bilgiler eklendi. Bu da Gezgin'in yüklenme süresini azalttı. Smith ilerleyen günlerde yeni geliştirmeleri ve kullanıcıların yönelttiği sorulara verdiği cevapları yine resmi blogdan paylaşacak. 
Microsoft, Windows 8 betası içindeki Windows Gezgini ile ilgili yeni detayları açıkladı
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Dracos 7 yıl en beğenilen ishguzar
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RC1 zaten dağıtımda

sen de bunu yedin yani öyle mi
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Batuist 7 yıl
windows 7 den daha fonksiyonel olacağı kesin..
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FedericoAlvarez 7 yıl
Tablet'e özel bir sistemmiş izlenimi verdi daha çıkmadan tanıtımında umarım öyle olmaz.
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By_RIDVAN 7 yıl
Final Sürümüne kadar bir sey diyemiyeceğim.
Ayrıca final sürüm ne zaman çıkarılacak ?
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Volkanbaba 7 yıl
Windows7 bugunu windows8 de düzelteceğine bize güncelleme çıkarsın.
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abdulmusavvir 7 yıl
Windows 8'in iddiası donanıma yüklenmemek, Windows 7'de Vistadan daha hızlı çalışıyor, MS bu konuda eskisi gibi sürekli sistem canavarı üretme hastalığından kurtulmuşa benziyor. W8'in tablet, netbook ve arm işlemcili küçük cihazlara da kurulacağını açıkladıklarına göre bellek işlemci falan alayım hazırlanayım diyenler tekrar düşünsünler.
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murano55 7 yıl
vista çıktığında bazı pc üreticileri xp downgrade desteği vermeye başlamıştı bu windows 8 de donanıma çok yüklenirse aynı kaderi yaşayabilir şu an için 7 den pek ayrılmayı düşünmüyorum.
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ReDComrade 7 yıl
isyankar_emre
Fotoğraflar,fotoğraflar-temalar,temalar ahh genelde bu yönüne çok önem veririm işletim sisteminin ne biliyim çok hoş ve güzel oluyor görsel açıdan mesela ben xpde Kızıl çölde ay onu hep tercih ederdim,vistada genelde siyah hoşuma giderdi ,7de ise kendi ve araba fotoğraflarının dışında doğa ve manzaraları tercih ederim..:)Bu arada bir cümlede dosya taşımam ve kopyalama işleminde uyku modu na falan sokmada işlem kesilmiyormuşya bu çeşitli indirmelerdede işe yararmı acaba? :)

? :s
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E_Aydin35 7 yıl
Fotoğraflar,fotoğraflar-temalar,temalar ahh genelde bu yönüne çok önem veririm işletim sisteminin ne biliyim çok hoş ve güzel oluyor görsel açıdan mesela ben xp'de Kızıl çölde ay onu hep tercih ederdim,vistada genelde siyah hoşuma giderdi ,7'de ise kendi ve araba fotoğraflarının dışında doğa ve manzaraları tercih ederim..:)Bu arada bir cümlede dosya taşımam ve kopyalama işleminde uyku modu na falan sokmada işlem kesilmiyormuşya bu çeşitli indirmelerdede işe yararmı acaba? :)
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ezimuse 7 yıl
Sayın ekrem Çukurca;
Windows, sürümlerini dağıtırken artık beta gibi kelimeler kullanmayacağını açıkladı. Bunun yerine kullanıcı önizlemesi kelimesini kullanmaya devam edeceklerini açıkladılar. Developer sürümleri için ise geliştirici önizlemesini kullanıma sundular. Dikkat edeceğinizi umuyorum.
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1963bursa 7 yıl
Henüz oylanmadı, şu sıralar yeni oylanıyor olması lazım.
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ishguzar 7 yıl
RC1 zaten dağıtımda
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Dracos 7 yıl ishguzar
ishguzar

RC1 zaten dağıtımda

sen de bunu yedin yani öyle mi
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abdulmusavvir 7 yıl
Başka siteden okuduğum habere göre Rc sürüm oylaması bu gün tamamlanmış ve Şubat sonunda yayımlanacak olan resmi sürümün hangisi olduğu artık netleşti, bu da birilerinin istediği an bu sürümü nete dağıtabileceğini gösteriyor.
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