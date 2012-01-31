Microsoft, Windows 8 betası içindeki Windows Gezgini ile ilgili yeni detayları açıkladı

Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'in ilk açık betasının dağıtılmaya başlanacağı Şubat ayı sonu için geri sayım devam ederken yeni özellikleri de bir bir ortaya çıkıyor.





Microsoft Mühendislik Sistemi ekibi yöneticilerinden Ilana Smith, beta sürümünün dağıtımından önce Windows Gezgini'nde bazı geliştirmeler yapıldığını belirtti. Hali hazırda Office 2010 ürünlerinden tanıdığımız Ribbon arayüzü Windows Gezgini'nde de yerini alacak. Geliştiricilere yönelik olarak ise üçüncü taraf araçlar da erişilebilir olacak.





Smith yeni sunulacak tasarıma bağımlı kalınmayacağının da altını çiziyor. 2000'in üzerinde kullanıcı geri dönüşleri neticesinde oluşturulan tasarım gerekirse yeniden elden geçirilebilir.





Ribbon arayüzü Gezgin üzerinde minimize edilmiş olarak bulunacak ve bu varsayılan ayar olacak. Bu sayede kullanıcı tecrübesi çok fazla dağılmayacak. Bir menünün üzerine gelindiğinde ise kısa bir ipucu belirecek. Bunun yanında Gezgin'e "Ayarları senkronize et" şeklinde farklı PC'lerde ayarlarınızı aynı tutacak bir de seçenek eklenmiş.





Aynı dosyaları kopyalamak istediğinizde karşınıza çıkan uyarı ekranında dosya adlarının karşılaştırılmasının yanında değiştirilme tarihi ve boyutu da bildiriliyor, birbiri ile eşleşen dosyaların kopyalanması otomatik olarak atlanabiliyor.





Diğer bir yenilik ise kopyalama veya taşıma işlemi sırasında ara vererek bilgisayarı uykuya aldıktan veya kapattıktan sonra açtığınızda işlemin yeniden devam etmesi. Ayrıca başlangıç ekranına dilediğiniz dosyayı "Pin to start" komutu ile ekleyebiliyorsunuz.





Uzun süredir dosya hiyerarşisi arasında büyük rahatsızlıklara neden olan Windows 7 bug'ı da beta sürümünde giderildi.





Ayrıca paylaşılan dosyalardaki asma kilit ikonu kaldırıldı ve en sağ taraftaki kolon da paylaşım ile ilgili bilgiler eklendi. Bu da Gezgin'in yüklenme süresini azalttı. Smith ilerleyen günlerde yeni geliştirmeleri ve kullanıcıların yönelttiği sorulara verdiği cevapları yine resmi blogdan paylaşacak.



