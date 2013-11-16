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Microsoft, Windows 8.1 için 3D Builder isimli üç boyutlu baskı uygulamasını yayınladı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8.1 için 3D Builder isimli üç boyutlu baskı uygulamasını yayınladı
Geçtiğimiz dönemde geleceğin en popüler teknolojileri arasında gösterilen üç boyutlu baskı sistemlerine Windows 8.1 işletim sistemiyle destek vereceğini açıklayan yazılım devi Microsoft, konu hakkında hazırladığı 3D Builder isimli üç boyutlu baskı uygulamasını resmi market üzerinde kullanıma sundu.
Üç boyutlu yazıcıya sahip Windows 8.1 kullanıcıları için yayınlanan 3D Builder, içerisinde birçok hazır tasarım barındırıyor ve bu sayede bağlı yazıcılar üzerinden hızlı bir şekilde baskı alınabiliyor. Üst seviye program bilgisi olmadan bazı tasarımların birleştirilmesine ve ayarlanmasına imkan tanıyan 3D Builder, oldukça da sade bir tasarım ve kullanım yapısıyla geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan 3D Builder uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında yayınlanan eski tanıtım videosunu ise direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/3d-builder/75f3f766-13b3-45e9-a62f-29590d5781f2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 5 yıl
Kendi tasarımlarımızı yapabiliyorsak mükemmel
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Nokia Specialist 5 yıl
"Microsoft"
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memoseler 5 yıl
Çok iyi.
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