Microsoft, Windows Phone 8 için daha iyi bir ses tanıma özelliği üzerinde çalışıyor

Mobil işletim sistemi Windows Phone 8'de halihazırda ses tanıma özelliği sunan Microsoft, bu özelliği güncelleyerek daha da iyi bir hale getirmeyi planlıyor. Ayın başında düzenlenen TechFest etkinliğinde kameralara yansıyan görüntüler de Microsoft'un bu konuya bir hayli ilgili olduğunu gösteriyor.





Ses tanıma sisteminin hızı ve doğruluğunun arttırılmasının yanı sıra, "akış modu" olarak adlandırılan yeni bir modunda özelliğe dahil edilecek olması Windows Phone 8 kullanıcılarının internet üzerinden yapacakları aramalarda bu sistemi kullanabileceğini gösteriyor. İnternet üzerinden yapılan aramalarda konuşma sırasında yerel sonuçları listelenebilecek.





Henüz geliştirme aşamasında olan Microsoft'un ses tanıma özelliği üzerinde yaptığı çalışmaların ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise, net bir bilgi bulunmuyor.

http://msftkitchen.com/bing-voice-prototype-internal-demo-for-windows-phone