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Microsoft, Windows Phone için "Calls Extras" isimli yeni uygulamasını kullanıma sundu

3 yıl
1,8b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone için
 
Yazılım devi Microsoft, Windows Phone 8.1 cihazlar için geliştirdiği yeni uygulaması Call Extras'ı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Yüklendiği zaman uygulama olarak görünmeyen ve direkt olarak ayarlar içerisine yerleşen Call Extras, buradan müsait olunmaya durumlar için çağrı bekletme ve çağrı yönlendirme işlemlerini yapılmasına imkan tanıyor. Basit bir çalışma mantığı bulunan uygulama, çift sim kartlı cihazlar için de özelleştirilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Call Extras uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/microsofts-calls-easier-way-manage-call-waiting-and-call-forwarding-options Yorum Yaz
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