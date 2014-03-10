Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows Phone için yeni üreticilerle anlaşma sağladı

5 yıl
11,6b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Windows Phone için yeni üreticilerle anlaşma sağladı

Android ve iOS’in hakim olduğu akıllı telefon pazarında Windows Phone ile var olma savaşı veren Microsoft, gelen haberlere göre üreticileri etkileme konusunda yaptığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı.

Digitimes’ın sektördeki kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Microsoft, birçok Çin ve Hindistanlı telefon üreticisini Windows Phone kullanmaları konusunda ikna etmeyi başardı. Kaynaklar,Microsoft’un bu hamlesinin Windows Phone platformunun küresel yayılımına öncülük edebilecek güçte olduğuna dikkat çekerken; daha öncesinde HTC, Samsung ve Compal’ın yer aldığı Windows Phone Camp grubuna ZTE, Huawei, Lenovo, Gionee, Lava ve Karbonn’un da katıldığı vurgulandı.

Aynı kaynaklar Karbonn’un, Windows Phone 8 ve Android işletim sistemlerine sahip dual-OS’li akıllı telefonu yakında görücüye çıkartacağını belirttiler. 2009 yılında kurulan Karbonn firması, Hindistan’da yaygın olarak tercih edilen firmalardan biri olarak dikkat çekerken; Hindistan dışında Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

Hatırlanacağı gibi yakın zamanda Microsoft, Windows Phone’un yayılma hızını arttırabilmek için sistemin donanım gereksinimleri ve üreticilere lisanslanması konularında iyileştirmeler yaptığı iddia edilmişti.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 5 yıl en beğenilen
23 Şubat 2014'ün haberi daha yeni geldi
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 5 yıl
wp8 yaylısada insanlar wp8 in ne kadar güzel bir kullanımı olan akıcı bir telefon olduğunu görseler. şu aan ios kullanıcıları hariç tüm androidseverlere 1 ay boyunca wp8 kualndırtsalar zorla:) kimse andoride dönmez. bunu tüm telefon yazlımlarını uzun süre kullanmış biri olarak yazıyorum. ios ve wp8 harici çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 5 yıl
Banyo fayansı tasarımı ile biryere varamazlar telefonda. Tablette tamam ama telefonda olmuyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 5 yıl
Daha snapdragon 800 , 2 gb ramli 5 inç ekranlı bir telefon çıkartamadılar çok yavaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aniceman 5 yıl
markalara özgü arayüze izin verilir ve arayüz ile işletim sistemi birbirinden bağımsız güncellenebilir bir sistem oturtulursa olur bu iş. yoksa birbirinin aynı arayüzle markalar farklı olsa ne olur, olmasa ne olur ya da arayüz farklılığı gelir de güncellemeler bağımsız olmaz da firma insafına kalırsa androidten ne farkı olur...
windows phone un gelişmesini isteyen biri olarak bekliyorum bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozenir 5 yıl
rorita senin gibiler zaten gelmesin. sevmemen çok iyi. sen dandroid ile yola devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iplenmeyenadam 5 yıl
Guzel Haber :)






Denemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bgryngn 5 yıl
Sony nerde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blood Money 5 yıl
Güzel gelişmeler. Üreticiler telefonlarda kendi arayüzlerini kullansalar daha süper olacak hepsi aynı kutucuk sıkıyor

Şu kutucukları bi benmi sevmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
sırf windows 8 in içine ettigi için uyuz oluyorum windows phonelara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Risk heryerde ama tek bir marka tek bir sistemle başarılıda olabilirlerdi.
Burda daha çok android e rakip olma durumu var gibi.
2014 daha yeni başladı sayılır.
Bu senede geçen seneki gibi garip hatalar yaparlarsa sonuç değişmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, huawei ve
5 etiket daha lenovo zte microsoft Windows Phone gionee
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Cebit 2014: DJI Lightbridge Full HD Kablosuz Görüntü Aktarma 5 yıl Cebit 2014: MSI Kaveri & Kabini Mini ITX Anakartlar 5 yıl Uygulama Haber, haftanın en çıldırtıcı oyunlarıyla karşınızda 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim