Microsoft, Windows Phone için yeni üreticilerle anlaşma sağladı

Android ve iOS’in hakim olduğu akıllı telefon pazarında Windows Phone ile var olma savaşı veren Microsoft, gelen haberlere göre üreticileri etkileme konusunda yaptığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı.

Digitimes’ın sektördeki kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Microsoft, birçok Çin ve Hindistanlı telefon üreticisini Windows Phone kullanmaları konusunda ikna etmeyi başardı. Kaynaklar,Microsoft’un bu hamlesinin Windows Phone platformunun küresel yayılımına öncülük edebilecek güçte olduğuna dikkat çekerken; daha öncesinde HTC, Samsung ve Compal’ın yer aldığı Windows Phone Camp grubuna ZTE, Huawei, Lenovo, Gionee, Lava ve Karbonn’un da katıldığı vurgulandı.

Aynı kaynaklar Karbonn’un, Windows Phone 8 ve Android işletim sistemlerine sahip dual-OS’li akıllı telefonu yakında görücüye çıkartacağını belirttiler. 2009 yılında kurulan Karbonn firması, Hindistan’da yaygın olarak tercih edilen firmalardan biri olarak dikkat çekerken; Hindistan dışında Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, ve Orta Doğu’daki bazı ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

Hatırlanacağı gibi yakın zamanda Microsoft, Windows Phone’un yayılma hızını arttırabilmek için sistemin donanım gereksinimleri ve üreticilere lisanslanması konularında iyileştirmeler yaptığı iddia edilmişti.