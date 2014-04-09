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Microsoft: Windows Phone temel olarak alt seviye cihazlar için tasarlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft: Windows Phone temel olarak alt seviye cihazlar için tasarlandı

Kapalı bir ekosistem olduğu ve özelleştirmelere izin vermediği için eleştirilen Windows Phone, bununla birlikte bu sayede kullanıcılarına aynı düzeyde tecrübe sunmayı başarıyor.

Geçen hafta sona eren BUILD 2014 konferasında konuşan Microsoft yetklilileri Windows Phone işletim sisteminin temelde alt seviye donanımlara hitap ettiğini belirtti. Elbette bu açıklamadan ekosistemin düşük kalite özellikler sunduğu anlamı çıkarılmamalı. Microsoft bu sayede geliştiricilerin en kısıtlı donanıma göre çalışmalar yaptığını ve Windows Phone işletim sisteminin alt seviye cihazlarda da mükemmel akıcılıkta çalıştığını ifade ediyor.

Microsoft'a göre hızlı yongalar ve büyük ekranlar güzel ve eğlenceli ancak genelde test cihazı olarak görülüyor. 

Bu yaklaşım sayesinde amiral gemi modellerinden en ucuz modellere kadar tüm Windows Phone cihazlarında kaliteli bir performans sunmak kolaylaşıyor. Microsoft bu süreci  düşük donanım için inşa et, yüksek düşünce yapısı için optimize et” şeklinde tanımlıyor. 

Microsoft sistemini önce üst seviye donanımlar için inşa edip sonradan alt seviye cihazlara uyum sağlaması için aşağı ölçeklendirme yapan firmaları da eleştiriyor. Firma Lumia 520 örneğini vererek ucuz olmasına rağmen güncel bir kullanım tecrübesi sunduğunu dile getiriyor.

Firmanın diğer bir eleştirilen yönü önemli uygulamaların 512MB RAM'li cihazlarda çalışmaması olarak gösterilirken, bu dezvantajın da artık oldukça azaldığının altı çiziliyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Windows-Phone-is-an-operating-system-for-low-end-hardware-at-heart_id54897 Yorum Yaz
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71212514 5 yıl en beğenilen
Android

Yüksek donanım için inşa et küçük donanım için optimize etmeye çalışırken yık
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jumuu 5 yıl
"düşük donanım için inşa et, yüksek düşünce yapısı için optimize et"

hala wp8'e kötü diyen varsa gitsin lumia 520'yi incelesin..
1 Yanıt Yanıtla +24
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bluebest 5 yıl
WP8 güzel, akıcı hızlı ama insanı biraz sıkan bir tarafı var. Şu an lumia 1020 cihazım var, harika resimler çekiyor, malzeme kalitesi çok yüksek, here drive gibi navigasyonu Nokia bedava veriyor ama bir şeyler eksik işte ben de anlamıyorum. Galaxy S4 gibi radyosu bile olmayan bir cihazla kafa kafaya takas etmeye niyetlendim ama kendimi vazgeçirmeye çalışıyorum. Sanırım en büyük etken uygulamaların özellikle arayüz olarak diğer platformlara nazaran dandik görünmesi. Değiştirmeyi düşünen adamın en azından 8.1'i beklemesi lazım. İnanın bana son kullandığım telefonlar Galaxy S3, Lumia 820, Iphone 5, LG G2 ve şu anda lumia 1020. Hepsinden sıkılıyor insan. Sadece iphone 5'i ekranı küçük ve pili çok hızlı bitiyor diye değiştirdim, diğer hepsinden son derece memnundum aslında. Bu işin sonu yok, hangisini alırsan ol şu da olsun diyorsun ve düşünce bir kez kafaya girdiği zaman pek dönüşü olmuyor. Cep telefonları hem üreticiler, hem de sistem geliştiricileri tarafından hızlı tüketim aracı haline getirildi.
Yani özellikle genç ve kendi kazançları olmayan arkadaşlar aldıkları bir telefonu en azından 24 aylık bir kontrat süresince kullansınlar. Sonuçta teknoloji sürekli gelişiyor, bugün çıkan cep telefonu 2 sene sonra yeni çıkan oyunları oynatmayacak, bazı uygulamalarda kasmaya başlayacak ve elbette değiştirilmesi gerek ama bu değiştirme süresi bir çok insanda 6 aya falan indi. Para kolay kazanılmıyor ve yarın ne olacağı belli olmayan bir ülkede yaşıyoruz biraz dikkatli olmak lazım. Şu anki hükümeti hiç desteklemesem de cep telefonlarına taksit olayının kaldırılması gayet yerinde bir karar oldu, en azından bu tüketim çılgınlığı bir nebze olsun azalmıştır. Bundan sonra iyi düşünüp en az 2 sene kullanacağımız bir telefon almalıyız.

Edit: yazım hataları
WP8 güzel, akıcı hızlı ama insanı biraz sıkan bir tarafı var. Şu an lumia 1020 cihazım var, harika resimler çekiyor, malzeme kalitesi çok yüksek, here drive gi...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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knnolg 5 yıl
Benim 925 im var gayet memnunum ve ios tan sonra benim için en iyi sistem wp android uzak dursun
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kuzeybudenizi 5 yıl
Sonuna kadar kendini gösteriyor.


İşlemcisi 4 çekirdekli Galaxy S3'ten 2 çekirdekli Lumia'ya geçince gözle görülür bir performans artışı hissediyorsam eğer adamları gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik ediyorum..
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Adventure. 5 yıl
Cevremde W8 telefon kullanan arkadaslarimin en cok soyledigi sey "telefon kitlenmiyor". Note 2 kullanicisiyim ve devamli kitlenen yada hata verdi diyen uygulamalardan gina geldi. Android denetlemeden uzak bircogu calismayan uygulamadan ibaret ve stabil performanstan uzak bir sistem. Suan icin torrentten film indirip izlemek disinda bana cazip gelen yani maalesef kalmadi.Ileride ya Ios ya Windows isletim sistemli telefon tercih edecegim.

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VYC Majoris 5 yıl Adventure.
Drizz_t
Cevremde W8 telefon kullanan arkadaslarimin en cok soyledigi sey "telefon kitlenmiyor". Note 2 kullanicisiyim ve devamli kitlenen yada hata verdi diyen uygulamalardan gina geldi. Android denetlemeden uzak bircogu calismayan uygulamadan ibaret ve stabil performanstan uzak bir sistem. Suan icin torrentten film indirip izlemek disinda bana cazip gelen yani maalesef kalmadi.Ileride ya Ios ya Windows isletim sistemli telefon tercih edecegim.



Torrent Wp ile de indirilebiliyor.
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Utku 5 yıl
Bunun şöyle bir faydası var. S4'lü Lumia 925, S800'lü G2'den daha hızlı ve akıcı bir tarayıcı deneyimi sunuyor.
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DH Misafiri 5 yıl
nokia ve ms fanboyları toplanmış.
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LilTunechi 5 yıl
Esas pazar olarak cin,hindistan gibi ülkeleri hedeflemisler ki apple/samsungun domine ettiği bir dünyada gayet akıllıca.
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Fenomenon 5 yıl
haha hakikaten iyi güldürdü.
WP düşük donanım için mi çıkmış??
ona daha çok yüksek donanımlı WP satılmadı o yüzden mecburen düşük donanıma odaklandık deseler daha iyi olur.
nasrettin hocanın eşekten düşüp "zaten inecektim" demesi gibi
MS de alt seviye çok satılınca "biz zaten alt segmente hitap ediyoruz" diyor.
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invisible 5 yıl
Tabuları yıkalım. İyi sistem yapılmış. İyi bir market kazanırsa daha da iyi olur.
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CoreXXX 5 yıl
wp8 serbest pazarda rakibi olmayan bir os. tek rakibi ios oda sadece apple markasında kullanıyor. yoksa android wp8 in rakibi demek androide haksızlık olur. çöp rakip olurmu hiç
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Şekilsiniz ya 5 yıl
O 512 saçmalığı tamamen para kazanmaları için.
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Nuvo' 5 yıl
başlık ile konu ayrı telden çalıyor
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TearsForFears 5 yıl
Yav he he derler adama.Koskoca Microsoft bu işletim sistemini nasıl beceriyorda bu kadar yavaş geliştiriyor anlamak güç.Bu övündükleri işletim sistemi sayesinde 1320 ile 1520 arasında 1000 TL'ye değecek fark olmuyor.Hele hele 2000 TL verip oyun bile oynayamadığın uygulamaların androide nazaran sıkıntılı olduğu işletim sistemini alıyorsun.8.1 ile büyük yol katedecek ama 8.1'in çok önceden çıkması lazımdı.Koskoca Microsoft'tan bahsediyoruz geliştiricilere patentlerden aldığı paranın %0.005'ini verse şuan windows phone işletim sistemi en iyi işletim sistemi diye bahsederdik.
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Cihat_, 5 yıl
İos'a rakip geliyor
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antibiyotik69 5 yıl
Android tek bir platform icin yapilsa elestirilere eyvallah .Ancak onlarca chipset onlarca uretici var.Ee acik kaynak kodlu oldugu icin e onune gelen degistiriyor.Hala yok android kotu falan filan diyosunuz.Burda bi nokia var uygulama gelistiricilerde ona gore optimizasyon yapiyor.Androidle kiyaslamak icin androidin iphone gibi tek telefonda olmasi gerekir.Yani sacmlaiyorsunuz
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Elsa 5 yıl antibiyotik69
antibiyotik69
Android tek bir platform icin yapilsa elestirilere eyvallah .Ancak onlarca chipset onlarca uretici var.Ee acik kaynak kodlu oldugu icin e onune gelen degistiriyor.Hala yok android kotu falan filan diyosunuz.Burda bi nokia var uygulama gelistiricilerde ona gore optimizasyon yapiyor.Androidle kiyaslamak icin androidin iphone gibi tek telefonda olmasi gerekir.Yani sacmlaiyorsunuz


Google Meditek'e falan optimize etmiyor, Nexus ne kullanıyorsa ona optimize ediyor. Windows Phone S4 Play'den Snapdragon 801e kadar destek veriyor
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bkaakco 5 yıl antibiyotik69
Katılıyorum. PC tarafında da Linux dağıtımları fark ediyor. Kendi içinde veya dağıtımlar arası... Önemli olan çekirdeği nasıl derlediğin. Ubuntu yorumlarına bakarsanız yeni sürümlerde çok daha çok şikayet olduğunu duyarsınız örneğin. Veya "şu Linıx dağıtımı daha stabil" denildiğine sık rast gelirsiniz biraz ilgiliyseniz. Oysa temelde hepsi aynı çekirdek, fark niye diye sormak lazım.
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