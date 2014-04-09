Microsoft: Windows Phone temel olarak alt seviye cihazlar için tasarlandı





Kapalı bir ekosistem olduğu ve özelleştirmelere izin vermediği için eleştirilen Windows Phone, bununla birlikte bu sayede kullanıcılarına aynı düzeyde tecrübe sunmayı başarıyor.





Geçen hafta sona eren BUILD 2014 konferasında konuşan Microsoft yetklilileri Windows Phone işletim sisteminin temelde alt seviye donanımlara hitap ettiğini belirtti. Elbette bu açıklamadan ekosistemin düşük kalite özellikler sunduğu anlamı çıkarılmamalı. Microsoft bu sayede geliştiricilerin en kısıtlı donanıma göre çalışmalar yaptığını ve Windows Phone işletim sisteminin alt seviye cihazlarda da mükemmel akıcılıkta çalıştığını ifade ediyor.





Microsoft'a göre hızlı yongalar ve büyük ekranlar güzel ve eğlenceli ancak genelde test cihazı olarak görülüyor.





Bu yaklaşım sayesinde amiral gemi modellerinden en ucuz modellere kadar tüm Windows Phone cihazlarında kaliteli bir performans sunmak kolaylaşıyor. Microsoft bu süreci düşük donanım için inşa et, yüksek düşünce yapısı için optimize et” şeklinde tanımlıyor.





Microsoft sistemini önce üst seviye donanımlar için inşa edip sonradan alt seviye cihazlara uyum sağlaması için aşağı ölçeklendirme yapan firmaları da eleştiriyor. Firma Lumia 520 örneğini vererek ucuz olmasına rağmen güncel bir kullanım tecrübesi sunduğunu dile getiriyor.





Firmanın diğer bir eleştirilen yönü önemli uygulamaların 512MB RAM'li cihazlarda çalışmaması olarak gösterilirken, bu dezvantajın da artık oldukça azaldığının altı çiziliyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Windows-Phone-is-an-operating-system-for-low-end-hardware-at-heart_id54897