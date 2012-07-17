Microsoft, Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları için Office 2013 desteği sunmayacak





Microsoft, yeni ofis yazılım paketini San Francisco'da tanıttı. Tüketici ön izlemesi kullanıma sunulan Office 2013, maalesef sadece Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemli cihazları destekliyor. Yani Office 15 kod adlı yazılım XP ve Vista kullanıcılarına destek sunmayacak.

Haziran 2010'da çıkış yapan Office 2010, hem XP hem de Vista'yı desteklemişti. Ancak 2013 yılının başında satışa sunulması beklenen yeni sürüm, sadece Windows 7 ve sonbaharda dağıtılacak Windows 8 sahipleri tarafından kullanılabilecek.

Bulut bilişim teknolojileriyle donatılan Metro arayüzlü Office 2013, dokunmatik cihazlar için önemli özellikler, geliştirmeler sunacak, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access araçlarının en gelişmiş sürümlerini içerecek, Office 365 Home Premium gibi abonelik hizmetleri vaat edecek. Mobil cihazlarda daha çok Windows 7 ve Windows 8'in kullanılması, neden daha eski versiyonlara destek sunulmadığını açıklıyor. Ayrıca eski işletim sistemlerinde yenilenen görünümüyle Office 2013'ten tam verim alınamayacağı da göz önünde bulundurulmuş olabilir.

Birçok kullanıcı Microsoft'un bu kararından pek hoşnut olmayacaktır. Eğer en yeni Office'i denemek istiyorsanız Windows XP, Vista gibi sürümlerden çevrimiçi olarak sadece 39.99$ ücretle Windows 8'e yükselebilir ve Redmond merkezli teknoloji devinin Skype, SkyDrive, Yammer ve diğer servislerle entegre yeni Office ürününü kullanmaya başlayabilirsiniz. 39.99$'lık teklifin 31 Ocak 2013'e kadar geçerli olacağını hatırlatalım.