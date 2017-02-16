Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir

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Oyun konsolu satışlarında Sony’nin Playstation’ının çok gerisine düşen Xbox, bazı yeniliklerle satışlarını artırmayı hedefliyor. Microsoft, bu amaçla bir süre önce yeni bir oyun konsolu olan Project Scorpio’yu duyurdu. Bugüne kadar gizemini koruyan Project Scorpio, Xbox’ın resmi Twitter üzerinden paylaşılan bir tweete göre 11 Haziran tarihinde (E3 2017 etkinliğinden 3 gün önce) tanıtılabilir.

Microsoft’un açıklamalarına göre 2017 senesinin dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan Project Scorpio, bugüne kadar üretilmiş en güçlü Xbox modeli olacak. Xbox One’dan yaklaşık 4.5 kat daha güçlü olacak olan Project Scorpio, günümüzdeki birçok oyunu 4K çözünürlük ve 60 fps ile oynatabilecek. Xbox One’ın bazı oyunları 1080p çözünlükte açarken bile sorun yaşadığı düşünülürse, Project Scropio gerçekten de büyük bir ilerleme olacak.

https://www.cnet.com/news/microsoft-xbox-project-scorpio-e3-game-console-june-11/#ftag=CAD590a51e