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Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir

Xbox, resmi Twitter hesabından paylaşılan bir tweette Project Scorpio’nun donanım fotoğrafına yer verdi ve 11 Haziran tarihinde büyük bir açıklama yapılacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir
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Oyun konsolu satışlarında Sony’nin Playstation’ının çok gerisine düşen Xbox, bazı yeniliklerle satışlarını artırmayı hedefliyor. Microsoft, bu amaçla bir süre önce yeni bir oyun konsolu olan Project Scorpio’yu duyurdu. Bugüne kadar gizemini koruyan Project Scorpio, Xbox’ın resmi Twitter üzerinden paylaşılan bir tweete göre 11 Haziran tarihinde (E3 2017 etkinliğinden 3 gün önce) tanıtılabilir.

Microsoft’un açıklamalarına göre 2017 senesinin dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan Project Scorpio, bugüne kadar üretilmiş en güçlü Xbox modeli olacak. Xbox One’dan yaklaşık 4.5 kat daha güçlü olacak olan Project Scorpio, günümüzdeki birçok oyunu 4K çözünürlük ve 60 fps ile oynatabilecek. Xbox One’ın bazı oyunları 1080p çözünlükte açarken bile sorun yaşadığı düşünülürse, Project Scropio gerçekten de büyük bir ilerleme olacak.



https://www.cnet.com/news/microsoft-xbox-project-scorpio-e3-game-console-june-11/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Bu konsola özel oyunlar çıkmyacaksa , hüsran olur. Kimse xbox one oyunlarını oynamak için bu konsola para vermez. Tamamen yeni nesil olmalıdır.
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Zukape 2 yıl
Vay arkadaş, olaya bak sen. 4K TV`leri sadece mağazalarda görenler toplanmış yine. 10K 100 FPS de bile oynatsa ne işine yarayacak 720p tvnde. Şu forumda 10 yıl xbox live kullanan sayisi 3`ü gecmez. Sonra "qonsol nö yööö,föpöse öyunlayda ötöş ödemiyom" diye ağlarsın.
Ikinci el GTX 660Ti ve 8gb ddr3 ram fiyatına, yine ikinci el xbox one alınıyor, dikkatinize...
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Eric Cartman. 2 yıl
Zamanında XBOX 360'dan XBOX ONE'a terfi ettik de ne oldu ? Yeni nesil, süper grafikler,...vs. diye diye kandırdılar. Yeni jenerasyonda, 1080p 60 fps olacak dediler. Utanmadan remastered oyunlarla oyaladılar bizleri. AAA kalitede oyunları sıralar mısınız bana bir ? Kaç tane çıkartmışlar XBOX ONE çıktığından beri ?
Ben herhangi bir şekilde, herhangi bir markanın fanlığını yapmıyorum. PS4 de kullandım, XBOX ONE da... Şahsen, yeni konsolu almak için acele etmeyeceğim. Bence siz de bu şekilde yapın.
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DH Misafiri 2 yıl
Konsolların içinden 2.gamepad de çıkmalı. Yeni konsol alanlara özel oyunlar indirimli olmalı. Ben olayın biraz maddi yönüne takıldım. Ps4 pro çok özel yenilikleri olan bi konsol değil, buna rağmen fiyatı 2.000?üzeri, Microsoft biz bunu daha iyi yaptık deyip 2.500?-3.000 arası gidip fiyat isterse Ben grafik kalitesine o kadar para veremem.
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eric13 2 yıl
Donanimi merak ediyorum simdi Zen koymadiklari kesin grafik karti olarakta muhtemelen Polaris tabanli birseydir ee Playstation Pro dan ne farki var bu aletin gec gelmesi disinda ?
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FRAPS_TR 2 yıl eric13
eric13
Donanimi merak ediyorum simdi Zen koymadiklari kesin grafik karti olarakta muhtemelen Polaris tabanli birseydir ee Playstation Pro dan ne farki var bu aletin gec gelmesi disinda ?

Bence işlemci zen olacaktir grafik kartida orta seviye vega olacaktir. Ama olay bu konsola özel oyun çikmayacaksa bu kadar bekletmelerinin kimseye faydasi olmaz. Ara konsol olarak tarihe karisir.
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IamxMSFT 2 yıl eric13
eric13
Donanimi merak ediyorum simdi Zen koymadiklari kesin grafik karti olarakta muhtemelen Polaris tabanli birseydir ee Playstation Pro dan ne farki var bu aletin gec gelmesi disinda ?

Zen koymadiklari nasil kesin? Kimsin bilirkisi misin sen? Amd gecen fotograf yayinladi neogaf a da dustu.xbox project scorpio vr diye.zen etkinligi vs.zen islemci yuzunden bu kadar gecikti.custom zen islemci ile gelecek.12/06/2017 01:00'da alemi krali geliyor!!!!!!!!!!!
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ahmetaksoy1985 2 yıl
Bekliyoruz bakalım 4k 60 fps değerlerinde stabil olarak oyun deneyimi sunabilecekler mi. Microsoft Xbox One ile yaptıkları hatanın farkına vardı. O nedenle bu projeye daha fazla önem veriyorlar. Bence Playstation Pro ile Sony ara ürün çıkartarak hata yaptı.
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TTumen 2 yıl
Hala 4k 60fps diyorlar. Ulan nerde özel oyunlar. İnsanlara 4k 60fps diye konsol mu sattıracaksınız.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Min. gtx1080 veya AMD'nin henüz duyurulmayan kartı-ları 4K'da 60fps verebiliyorken ve bunu 2500+TL gibi rakamlarla yapabiliyorken abartılı bir slogadan öteye gidemeyecek. İşin içinden ancak şöyle çıkar, bir platform oyununu 4k 60fps de oynatır, bakın ne demiştik der aradan sıyrılır...
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Bu konsola özel oyunlar çıkmyacaksa , hüsran olur. Kimse xbox one oyunlarını oynamak için bu konsola para vermez. Tamamen yeni nesil olmalıdır.
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IamxMSFT 2 yıl FRAPS_TR
anadolu86
Bu konsola özel oyunlar çıkmyacaksa , hüsran olur. Kimse xbox one oyunlarını oynamak için bu konsola para vermez. Tamamen yeni nesil olmalıdır.

Alla alla bak sen? Hani psde herkes exc mi oynuyor ac bak satis rakamlarini??????!!!!!!
Multiplatform oyunlarda 4k grafii verince yapisip kalacaksiniz ekranlara.
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