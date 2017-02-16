Microsoft, Xbox Project Scorpio’yu 11 Haziran’da tanıtabilir

Oyun konsolu satışlarında Sony’nin Playstation’ının çok gerisine düşen Xbox, bazı yeniliklerle satışlarını artırmayı hedefliyor. Microsoft, bu amaçla bir süre önce yeni bir oyun konsolu olan Project Scorpio’yu duyurdu. Bugüne kadar gizemini koruyan Project Scorpio, Xbox’ın resmi Twitter üzerinden paylaşılan bir tweete göre 11 Haziran tarihinde (E3 2017 etkinliğinden 3 gün önce) tanıtılabilir.
Microsoft’un açıklamalarına göre 2017 senesinin dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan Project Scorpio, bugüne kadar üretilmiş en güçlü Xbox modeli olacak. Xbox One’dan yaklaşık 4.5 kat daha güçlü olacak olan Project Scorpio, günümüzdeki birçok oyunu 4K çözünürlük ve 60 fps ile oynatabilecek. Xbox One’ın bazı oyunları 1080p çözünlükte açarken bile sorun yaşadığı düşünülürse, Project Scropio gerçekten de büyük bir ilerleme olacak.
https://www.cnet.com/news/microsoft-xbox-project-scorpio-e3-game-console-june-11/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ikinci el GTX 660Ti ve 8gb ddr3 ram fiyatına, yine ikinci el xbox one alınıyor, dikkatinize...
Ben herhangi bir şekilde, herhangi bir markanın fanlığını yapmıyorum. PS4 de kullandım, XBOX ONE da... Şahsen, yeni konsolu almak için acele etmeyeceğim. Bence siz de bu şekilde yapın.
Bence işlemci zen olacaktir grafik kartida orta seviye vega olacaktir. Ama olay bu konsola özel oyun çikmayacaksa bu kadar bekletmelerinin kimseye faydasi olmaz. Ara konsol olarak tarihe karisir.
Zen koymadiklari nasil kesin? Kimsin bilirkisi misin sen? Amd gecen fotograf yayinladi neogaf a da dustu.xbox project scorpio vr diye.zen etkinligi vs.zen islemci yuzunden bu kadar gecikti.custom zen islemci ile gelecek.12/06/2017 01:00'da alemi krali geliyor!!!!!!!!!!!
Alla alla bak sen? Hani psde herkes exc mi oynuyor ac bak satis rakamlarini??????!!!!!!
Multiplatform oyunlarda 4k grafii verince yapisip kalacaksiniz ekranlara.
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