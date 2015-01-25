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Microsoft akıllı atkı geliştirdi

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft akıllı atkı geliştirdi

Geçtiğimiz hafta Windows 10 işletim sistemi yanında birbirinden farklı yeni cihazlarla dikkatleri üzerine çeken Microsoft, teknoloji geliştirme konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Microsoft Research araştırma laboratuvarlarının elinden çıkan son ürün akıllı bir atkı.

Yeni mezun araştırmacıların geliştirdiği akıllı atkı daha çok akademik kullanıma yönelik olacak. Temel amaç ise zihinsel veya fiziksel olarak engelli kişilere farklı terapi yolları sunmak olarak belirlenmiş. Kişiler bu atkıyı boyunlarına takarak belirli bölümlere ısı değişikliği veya titreşim uygulanmasını sağlıyor. 

Farklı modüllerden oluşan akıllı eşarp modüle göre takılı olduğu bölgeyi ısıtıyor, soğutuyor veya titreştiriyor. Kullanıcılar isteğe göre modül ekleyip çıkarabiliyor. Ayrıca standart bir eşarptan farkı olmadığı için bir aksesuar olarak da kullanılabliyor. 

Eşarpın kontrolü ise Bluetooth 4.0 üzerinden bağlandığı akıllı telefonlardaki Swarm uygulaması ile yapılıyor. Her bir modül ayrı olarak uygulama üzerinden açılıp kapatılabiliyor. Bu sayede kullanıcıların ayrı bir eklenti kullanmasına gerek kalmıyor. Daha önce de dediğimiz gibi akıllı atkı sadece akademik kullanıma yönelik olacak. 

http://www.geek.com/microsoft/microsoft-is-developing-a-smart-scarf-1614118/ Yorum Yaz
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mysterygizem 4 yıl
Kislar microsoft ile daha sicak :)
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ahmckr 4 yıl
Çok saçma şey duydumda, bu kadar saçmasını duymadım.
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Gece772 4 yıl
Akıllı terlik güzel olur....
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Deadmau5... 4 yıl
İcine ettiler artik tamam yandik daha.
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Virinom 4 yıl
Moku çıktı.
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AMERICAN 4 yıl
Microsoft tan beklemezdim diyen elemanı blokladığımı görünce ne kadar doğru bir karar verdiğini 1 kez daha anladım.

Bilip bilmeden konuşmak şu forumdaki en büyük sorun.

Microsoft,araştırma/geliştirme alanında Dunya'da ilk 3'de.Haliyle bu tarz çalışmaların da ortaya çıkması gayet "mümkün" ve normal.Anlayamayanlara anlıyorum.Kapasite.
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lido 4 yıl
Atkıyı şarj etme eksikti o da tamam
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doctor_bey 4 yıl
Microsofttan beklemezdim
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simbolmina 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Microsofttan beklemezdim


Microsoft her sene türlü şey icat eden bir firma aslında.
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Microsofttan beklemezdim


Dandroidden mi beklicektin panpa?


Not;lg g2 kullanıyorum
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umut_baris 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Microsofttan beklemezdim


Kinect i yaptılar oturup ama.
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michael01 4 yıl
akıllı don vardı yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl bir tane 2 si 1 de bahsettiler
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ALBAY 4 yıl
Akıllı Boxer isterükkk!!!
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