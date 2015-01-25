Microsoft akıllı atkı geliştirdi





Geçtiğimiz hafta Windows 10 işletim sistemi yanında birbirinden farklı yeni cihazlarla dikkatleri üzerine çeken Microsoft, teknoloji geliştirme konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Microsoft Research araştırma laboratuvarlarının elinden çıkan son ürün akıllı bir atkı.





Yeni mezun araştırmacıların geliştirdiği akıllı atkı daha çok akademik kullanıma yönelik olacak. Temel amaç ise zihinsel veya fiziksel olarak engelli kişilere farklı terapi yolları sunmak olarak belirlenmiş. Kişiler bu atkıyı boyunlarına takarak belirli bölümlere ısı değişikliği veya titreşim uygulanmasını sağlıyor.





Farklı modüllerden oluşan akıllı eşarp modüle göre takılı olduğu bölgeyi ısıtıyor, soğutuyor veya titreştiriyor. Kullanıcılar isteğe göre modül ekleyip çıkarabiliyor. Ayrıca standart bir eşarptan farkı olmadığı için bir aksesuar olarak da kullanılabliyor.





Eşarpın kontrolü ise Bluetooth 4.0 üzerinden bağlandığı akıllı telefonlardaki Swarm uygulaması ile yapılıyor. Her bir modül ayrı olarak uygulama üzerinden açılıp kapatılabiliyor. Bu sayede kullanıcıların ayrı bir eklenti kullanmasına gerek kalmıyor. Daha önce de dediğimiz gibi akıllı atkı sadece akademik kullanıma yönelik olacak.

http://www.geek.com/microsoft/microsoft-is-developing-a-smart-scarf-1614118/