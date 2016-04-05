Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor

Geçtiğimiz Şubat ayında Twitter kullanıcısı WalkingCat tarafından ortaya çıkarılan bir açılış sayfasından, Microsoft'un kendi Outlook e-posta servisi için bir premium hizmet sunmayı planladığını öğrenmiştik. Yeni abonelik seçeneği reklamsız bir deneyim sunmanın yanı sıra takvim paylaşımı gibi daha fazla özelliğe erişim sağlanmasına izin verecek. Microsoft'un Premium müşterilerin alan adlarını seçmelerine yardımcı olmak için GoDaddy ile ortaklık yapacağı bildirilirken, yeni hizmetin şu anda sadece davet edilenler için kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor..

Thurrott tarafından gelen yeni bir rapora göre, Microsoft şu anda bağımsız bir abonelik seçeneği olarak Outlook Premium servisini test ediyor. Bazıları ise bunun sadece Office 365 aboneleri için bonus özellik olarak sunulacağını söylüyorlar. Açılış sayfası Outlook Premium'un aylık 3.99 dolarlık bir fiyatla sunulacağını gösteriyor. Daha da etkileyici olan şey Microsoft'un hizmeti kullanıcılar ödeme yapmadan önce bir yıl ücretsiz olarak kullanıma sunacak olması.

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resmi duyuru yapmış değil ve işler her an değişebilir. Aynı şey bağımsız abonelik seçeneğinin 3.99 dolar fiyat noktası için de geçerli. Eğer denemek istiyorsanız davetiye talep edebilirsiniz. Outlook Premium aboneliğinin ne gibi avantajlar sunduğunu aşağıdaki listeden görebilirsiniz: Bir Office 365 aboneliğiniz varsa, sayfa şu anda ücretsiz olarak Outlook Premium erişimi sağlayabileceğinizi belirtiyor ancak Microsoft henüz herhangi biryapmış değil ve işler her an değişebilir. Aynı şey bağımsız abonelik seçeneğinin 3.99 dolar fiyat noktası için de geçerli. Eğer denemek istiyorsanız buraya tıklayarak birtalep edebilirsiniz. Outlook Premium aboneliğinin ne gibi avantajlar sunduğunu aşağıdaki listeden görebilirsiniz:

- Yeni Outlook.com erişimi

https://www.thurrott.com/cloud/microsoft-consumer-services/outlook/66001/microsoft-trialing-outlook-premium-3-99-per-month

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- Beş adet kişiselleştirilmiş e-posta adresi- Takvim etkinlikleri, kişiler ve dosya paylaşımı daha kolay hale geliyor- Outlook.com için reklamsız erişim