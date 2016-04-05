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Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor

Yeni bir rapor Microsoft'un Outlook e-posta servisi için aylık 3.99 dolar ödemeli bir premium hizmet sunmayı planladığını gösteriyor. Outlook Premium ilk bir yıl ücretsiz olarak sunulabilir...
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Şubat ayında Twitter kullanıcısı WalkingCat tarafından ortaya çıkarılan bir açılış sayfasından, Microsoft'un kendi Outlook e-posta servisi için bir premium hizmet sunmayı planladığını öğrenmiştik. Yeni abonelik seçeneği reklamsız bir deneyim sunmanın yanı sıra takvim paylaşımı gibi daha fazla özelliğe erişim sağlanmasına izin verecek. Microsoft'un Premium müşterilerin alan adlarını seçmelerine yardımcı olmak için GoDaddy ile ortaklık yapacağı bildirilirken, yeni hizmetin şu anda sadece davet edilenler için kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor..
Thurrott tarafından gelen yeni bir rapora göre, Microsoft şu anda bağımsız bir abonelik seçeneği olarak Outlook Premium servisini test ediyor. Bazıları ise bunun sadece Office 365 aboneleri için bonus özellik olarak sunulacağını söylüyorlar. Açılış sayfası Outlook Premium'un aylık 3.99 dolarlık bir fiyatla sunulacağını gösteriyor. Daha da etkileyici olan şey Microsoft'un hizmeti kullanıcılar ödeme yapmadan önce bir yıl ücretsiz olarak kullanıma sunacak olması.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi görev çubuğuna bildirim rozetleri getirecek"
Bir Office 365 aboneliğiniz varsa, sayfa şu anda ücretsiz olarak Outlook Premium erişimi sağlayabileceğinizi belirtiyor ancak Microsoft henüz herhangi bir resmi duyuru yapmış değil ve işler her an değişebilir. Aynı şey bağımsız abonelik seçeneğinin 3.99 dolar fiyat noktası için de geçerli. Eğer denemek istiyorsanız buraya tıklayarak bir davetiye talep edebilirsiniz. Outlook Premium aboneliğinin ne gibi avantajlar sunduğunu aşağıdaki listeden görebilirsiniz:
- Beş adet kişiselleştirilmiş e-posta adresi
- Takvim etkinlikleri, kişiler ve dosya paylaşımı daha kolay hale geliyor
- Outlook.com için reklamsız erişim
- Yeni Outlook.com erişimi

https://www.thurrott.com/cloud/microsoft-consumer-services/outlook/66001/microsoft-trialing-outlook-premium-3-99-per-month Yorum Yaz
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Aniveum 3 yıl en beğenilen
O paraya DH Premium alırım daha iyi.
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asosyal mühendis 3 yıl
DH premium nedir?
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Lockheed 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
DH premium nedir?



1 Yanıt Yanıtla
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WoXeD 3 yıl
mail alan adı ile birlikte 10 lira ise güzel ama bide mail alan adı için para isterse o zaman 10 lira.kullanıcı başı 20tl çok deli para.100 kişilik firmada 2bintl para yapar, ey orta büyüklükteki firmalar.microsofta öpüleceğinize linux bilen eleman alın,kursun bi centos üzerine zimbra istediğiniz kadar kullanıcı açın.5bintl maaşla çalıştırın hertürlü bilgisinden yararlanın.bu bir önerme ama teklifleriniz için pm atabilirsiniz :D
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trooe199 3 yıl
Microsoft saçma sapan işler peşinde koşup duruyor.
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MK* 3 yıl
Zaten parayla lisans satiliyor neden hala premium hesap satma derdinde bunlar?
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Das Boot 3 yıl
Office 365 kullanıcılarına zaten ücretsiz olur o. Bu premium dalgasıyla arayüzde değişiyor. Mart ayında tüm kullanıcıları yeni arayüze geçireceklerdi fakat yapmadılar. Yeni e-posta oluşturanlar şu an yeni arayüzü kullanıyor. Açıkçası premium dalgası daha çok kurumsal çözümlerde kullanılır. Kişisel hesaplar için lüzumu yok.
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Aniveum 3 yıl en beğenilen
O paraya DH Premium alırım daha iyi.
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