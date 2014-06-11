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Microsoft, bataryası 1 hafta dayanacak akıllı telefonlar peşinde

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, bataryası 1 hafta dayanacak akıllı telefonlar peşinde

Akıllı telefonlar gündelik hayatımıza girdiği günden bugüne belki de en çok eleştiri gelen nokta bataryanın uzun kullanım süreleri sunmamaması. Batarya konusunda devrimsel adımlar atılmadığı için pek çok üretici donanım veya yazılım tarafındaki iyileştirmelere odaklanmış durumda. Microsoft bunlardan birisi.

Firma haftabaşında yapılan bir konferansta kullanım süresinin az olması konusunda sadece bataryanın suçlanamayacağını, günümüzde donanım ve yazılım sistemlerinin bataryayı akıllı bir şekilde kullanamadığını dile getirdi. 

Batarya teknolojilerinde bir devrim yaşanmasını bekleyecek kadar vakitlerinin olmadığını belirten Microsoft, gücü daha iyi kullanan donanım ve yazılım sistemleri üzerinde çalıştıklarını ve bir hafta kullanım süresi sunabilecek bir akıllı telefon üretmek istediklerini dile getirdi. 

Microsoft'un yeni projesinde cihazda tek bir batarya değil, iki adet batarya yer alıyor ve optimizasyonlar buna göre yapılıyor. İşlemcilerdeki birden fazla çekirdek mantığına dayanan projede daha güçlü olan batarya oyun gibi yüksek enerji gerektiren işlemlere ayrılıyor. Daha güçsüz batarya ise cihazın uyku konumu gibi az enerji harcayan işlemleri üstleniyor. 

Bu optimizasyon ile araştırmacılar batarya tüketiminde yüzde 20-50 civarında azalma elde etmeyi başarmış. Microsoft sadece akıllı telefonlarda değil akıllı saatlerde de benzer başarım oranlarını yakalayabileceğini düşünüyor. Bu projenin ilk örneklerinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsiz.  

http://www.technologyreview.com/news/528201/digital-summit-microsoft-aims-for-smartphones-that-run-for-a-week/ Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Microsoft sektörün eksik tarafına değinmiş.2K ekranların,2ghz işlemcilerin 3gb ramların uçuştuğu mobil pazarın batarya konusundaki acizliği,bana sağlam zırhlı şovalyenin popusu açıkta savaşmasını anımsatıyor.
Microsoft sektörün eksik tarafına değinmiş.2K ekranların,2ghz işlemcilerin 3gb ramların uçuştuğu mobil pazarın batarya konusundaki acizliği,bana sağlam zırhlı ş...
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makbulut 4 yıl
Sonunda..... bir düşünen çıkmış. Önemli olan iş; teoriyi uygulamada becerebilmek.
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insunwetrust 4 yıl
Lumia 1520 o ekrana rağmen 10 saat kullanım ömrü sunuyor. Windows Phone aslında pil tüketimi konusunda sandığımızdan daha iyi. Reset atınca %10 düşmese daha iyi tabii. Bu tur projelerle Nokia'ya katkı sunarlar, geriletmezlerse başarılı olurlar.

Bence guzel bir proje umarım sonuca varırlar. Sonuca varırlarsa da muhteşem olur. Çünkü kim ne derse desin Windows Phone 8.1 uygulamalar dışında Gayet fonksiyonel. Yapılmıyor, eksik dediğimiz çoğu şey uygulamalar ile alakalı.
Lumia 1520 o ekrana rağmen 10 saat kullanım ömrü sunuyor. Windows Phone aslında pil tüketimi konusunda sandığımızdan daha iyi. Reset atınca %10 düşmese daha iy...
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flexii_87 4 yıl
1gunu rahat cikarsinlar diyenler icin soyluyorum

1320 kullaniyorum, 1gun boyunca telefonun anasini aglatiyorum (mail, office, sosyal ag, gorusme) aksam 8de eve geldigim hala %20 sarji kaliyo

Evet buyuk bi cihaz fakat alisinca sikinti kalmiyo, ilk zamanlar bende yadirgadim fakat zamanla diger cihazlar kucuk gelmeye basladi, suan fazlasiyla memnunum ;)
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alaz1903 4 yıl
512 mb ram ile bile akıcılığından birşey kaybetmeyen bir mobil işletim sistemi yapmayı başaran Microsoft, mevcut üreticiler arasında bataryayı da etkili kullanarak 1 haftaya varan şarj süresi sağlayacak sistemi yapmaya en yakın firma gibi duruyor.
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YediyuzYetmisYedi 4 yıl
Bunu yaparsa philips yapar. En son 5200 luk sigdirmislardi.
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Anna Dewitt 4 yıl
Sonunda bataryaya el atmak akıllarına gelmiş. Umarım kısa sürede hayata geçirirler. Batarya süresi uzadı diye telefonları bilgisayar ve tvye çevirmezler umarım. Malum küçücük ekranda çözünürlük olayının şeyini çıkardılar
.
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seven44 4 yıl
Sonunda bir düşünen çıkmış.
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RioDeJaneiro 4 yıl
Birisi nokia nın Ceo suna ne zamanda neler varken.kendilerinin hala neyle uğraşıp inat ettiklerini mail atsın
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darkest earth 4 yıl
Apple kullanıcısına yanınızda şarj aleti var mı diye sorun? Cevap %90 "evet". :D
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aybey 4 yıl
Tebrik ederim. Gerçekten güzel haber.
Mikrosoft'u (Türkçe konuşup yazdığım için Türkçe karakterle yazdım, dilimize sahip çıkalım. Türkçede her şey okunduğu gibi yazılır.) kutluyorum. Güzel çalışmalar yapıyor.
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GooodJob 4 yıl
Microsoft batarya sorununu çozdu diye düşünüyorum. Özellikle 1320 ve 1520'nin bataryası 1 gunu rahat çıkarıyor. Gunumuz insanı gece yatmadan şarja takmaya alıştı telefonunu. He 1 hafta giden bataryaya kim hayır der?
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Manchester United 4 yıl
Gerçekten güzel konuya değinmişler umarım başarılı olurlar
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SahiNN1 4 yıl
yapsınlar wp geçmezsem ne oliyim
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MoRTaLSouL 4 yıl

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veleciraptor 4 yıl
Gereksiz yere 2k ve üstü çözünürlüklü ekranlar gündeme gelirse, uygulamalar desteklemediği halde ve cep telefonunda Autocad çalıştıran olmadığı halde 8 çekirdek yarışı varsa pil tabi ki en büyük sorun olur. 1 hafta dayanan pil çıkarırlar, sonra pil nasılsa çok dayanıyor diye 4k ekran ve 16 çekirdekli telefon çıkarır bunlar.
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