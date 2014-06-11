Microsoft, bataryası 1 hafta dayanacak akıllı telefonlar peşinde





Akıllı telefonlar gündelik hayatımıza girdiği günden bugüne belki de en çok eleştiri gelen nokta bataryanın uzun kullanım süreleri sunmamaması. Batarya konusunda devrimsel adımlar atılmadığı için pek çok üretici donanım veya yazılım tarafındaki iyileştirmelere odaklanmış durumda. Microsoft bunlardan birisi.





Firma haftabaşında yapılan bir konferansta kullanım süresinin az olması konusunda sadece bataryanın suçlanamayacağını, günümüzde donanım ve yazılım sistemlerinin bataryayı akıllı bir şekilde kullanamadığını dile getirdi.





Batarya teknolojilerinde bir devrim yaşanmasını bekleyecek kadar vakitlerinin olmadığını belirten Microsoft, gücü daha iyi kullanan donanım ve yazılım sistemleri üzerinde çalıştıklarını ve bir hafta kullanım süresi sunabilecek bir akıllı telefon üretmek istediklerini dile getirdi.





Microsoft'un yeni projesinde cihazda tek bir batarya değil, iki adet batarya yer alıyor ve optimizasyonlar buna göre yapılıyor. İşlemcilerdeki birden fazla çekirdek mantığına dayanan projede daha güçlü olan batarya oyun gibi yüksek enerji gerektiren işlemlere ayrılıyor. Daha güçsüz batarya ise cihazın uyku konumu gibi az enerji harcayan işlemleri üstleniyor.





Bu optimizasyon ile araştırmacılar batarya tüketiminde yüzde 20-50 civarında azalma elde etmeyi başarmış. Microsoft sadece akıllı telefonlarda değil akıllı saatlerde de benzer başarım oranlarını yakalayabileceğini düşünüyor. Bu projenin ilk örneklerinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsiz.

http://www.technologyreview.com/news/528201/digital-summit-microsoft-aims-for-smartphones-that-run-for-a-week/