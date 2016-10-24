Microsoft bir dönem Facebook için 24 milyar doları gözden çıkarmış

Sosyal ağ platformlarının yavaş yavaş popüler olmaya başladığı günden bu yana, teknoloji devlerinin ilgisi hiç bitmedi. Microsoft ve Google, pazarda etkili olabilmek adına sürekli yeni hamleler yaptı ancak bir türlü istediği seviyeyi yakalayamadı. Bu hamleler arasında dev satın alma girişimleri de bulunuyor.

Microsoft Büyük Potansiyeli Gördü

Bugünlerde Los Angeles Clippers takımına sahip olmakla meşgul olan eski Microsoft patronu Steve Ballmer, geçmişe dair önemli bir ayrıntıya vurgu yaptı. Ballmer, 2010 yılında hızlı bir yükselişe geçen Facebook için kesenin ağzını açtıklarını ve 24 milyar doları gözden çıkardıklarını belirtti.

Aslında o dönem Microsoft’un Facebook hisselerinde yüzde 1.6 payı bulunuyordu. Bu da sosyal ağın büyüme dönemlerine yapılan 240 milyon dolarlık yatırımın karşılığıydı. Facebook bu yatırım sonucunda Bing arama motorunu sosyal ağa entegre etmişti.

Potansiyeli iyi gören Ballmer, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip platformu bünyesine katmaya çalıştı ancak Zuckerberg’i ikna edemedi. O günden sonra da kaçan balık büyük oldu. 2014 yılında ise Facebook ve Microsoft ortaklıklarını bitirdi.

Facebook, 2012 yılında borsaya açıldığında teknoloji tarihinin en yüksek açılışını yaptı ve 104 milyar dolar borsa değerine ulaştı. Takip eden yıllarda firma borsada biraz tökezledi ve başlangıç rakamlarının çok altına indi. Yine de sıkıntının üstesinden geldi ve şu anda 380 milyar dolar civarında bir değere sahip. Zuckerberg ise 56 milyar dolar ile dünyanın dördüncü en zengin insanı durumunda.

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Microsoft ise halen istediği gibi bir sosyal ağ oluşturabilmiş değil. Facebook sonrasında firma önemli satın alımlar yaptı ve kurumlara hitap eden küçük bir sosyal ağ da kurdu ancak bu da yaygın kullanım imkanı bulamadı. Son olarak LinkedIn’i 24 milyar dolar civarında bir bedelle satın aldı ve kurumsal tarafta yeniden harekete geçti. Bakalım popüler ağlara ne kadar rakip olabilecek.

Google ise Google+ sosyal ağına sahip ancak rekabette çok gerilerde kalıyor. Görülen o ki sosyal ağ pazarında hedef odaklı olarak işe başlayan ve sadece bu konuya odaklanan platformlar başarıyı yakalamış durumda.