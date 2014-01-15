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"Microsoft bu yıl Windows Phone üreticilerine 2.6 milyar dolar destek sağlayacak"

5 yıl
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40
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone ekosistemini geliştirmek amacıyla üretici ortaklarına mali destek sağladığı zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu yıl firmanın kesenin ağzını açtığı iddia ediliyor.

Eldar Murtazin tarafından verilen bilgilere göre Microsoft platformun ileriye götürülmesi adına bu yıl ortaklarına toplamda 2.6 milyar dolarlık mali destek sağlayacak. 

Destek içerisinde aslan payı Samsung'un. 1.2 milyar dolar mali destek alacak olan Samsung'un Full HD ekranlı bir akıllı telefonu kısa süre önce cihaz profil bilgilerinde ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan Samsung'un daha iddialı modeller hazırladığına dair iddialar artıyor.

Ekosistemde iki alt seviye cihazı olan Huawei 600 milyon dolar destek elde ederken, ekosisteme yeni giriş yapacak olan Sony de 500 milyon dolarlık mali destek alacak. Diğer firmaların da 300 milyon dolarlık bir bütçecen faydalanacağı belirtiliyor.

Bu mali destek nasıl sağlanacak şimdilik belirsiz. Ancak bunun bir kısmının lisans ücretlerini kaldırarak sağlanacağı tahmin ediliyor. Kalan kısmının ise reklam ücretlerini veya Ar-Ge masraflarını karşılama şeklinde olacağı ifade ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-said-to-front-Windows-Phone-makers-with-up-to-2.6-billion-Samsung-might-score-the-lions-share_id51425 Yorum Yaz
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godless turtle 5 yıl
O parayı telefon üreticilerine vereceğine uygulama geliştirenlere verse daha fazla iş yapar.
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high speed dirt 5 yıl
dün bir markete gittim, kızın biri lumia'ya baktı ve arkadaşına beğenip almak istediğini söyledi, diğer arkadaşı "lumiada whatsapp'da müzik bile gönderemiyorsun lumia alma" dedi. diğer kız da almaktan vazgeçti.

o kadar parayı sistemin gelişmesi için harcasalar daha mantıklı.
sistemini geliştirdikten sonra zaten o firmalar senin ayağına gelecek. bilmiyorum ben mi çok zekiyim yoksa microsoft mu çok salak yoksa microsoft wp'yi geliştirmeyi düşünmüyor mu anlamadım.






dün bir markete gittim, kızın biri lumia'ya baktı ve arkadaşına beğenip almak istediğini söyledi, diğer arkadaşı "lumiada whatsapp'da müzik bile gönderemiyo...
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assasin34 5 yıl
1 sene sonra gecmeyi dusundugum platform.ios,android baydi artik.
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doctor5945 5 yıl
android te apk dosyalarını internetten bulup yükleme kolaylığı var ios ta jailbreak kolaylığı var wp8 de hiçbir yol yok mağaza dışı uygulama yüklemek için kötümü bence değil kötü olan uygulama yazan firmaların aynı programı ve oyunu ios ve android ten daha pahalıya vermesi yoksa internetten indirilen apk dosyalarına virüs koymak zor olmasa gerek yada cydia dan indirilen dosyalara en azından wp8 çok güvenli jailbreak yapılmamış bir ios kadar güvenli androide açıkçası hiç güvenmiyorum çünkü mağazadaki orijinal prolar bile ör: bir el feneri programı kuracaksın neredeyse annenin kızlık soyadını soracak kadar izin istiyor rehberi okumadan tut mesajlara neredeyse cihazınla ilgili tüm özelini istiyor ya art niyetli bir google play uygulama geliştiricisi bu işi kötü amaçla kullansa bazı kimseler kredi kartı banka bilgilerini bile telefonlarında bulunduruyorlar türkcell cepte cüzdan gibi uygulamalarla nfc yöntemiyle kredi kartı kullanmadan cep telefonunla ödeme bile yapabiliyorsun bunlar zamanla dahada gelişecek yaygınlaşacak cihazda ne var ne yok istiyor uygulama geliştiricisi bir suistimal olsa google asla sahiplenmez olayı tüketicinin kaybınıda asla karşılamaz google ın güvenlik kısmına çok dikkat etmesi gerekiyor insanlar blackberry i beğenmez ama devletler istese dahi kullanıcı bilgilerini vermiyor herşeyi göze alıp kimseye ben şahsen wp8 e mağaza dışı girilmesinin mümkün olmamasından memnuniyet duyuyorum keza jealbreaksız ios ta öyle arayüz uygulamaların tablo şeklinde değilde liste şeklinde olmasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar yeterince gelişmemiş bir mağazaya sahip olması gibi eksiler ayrıca tartışılır ben işin güvenlikle ilgili kısmını paylaşayım dedim iyi forumlar herkese.
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zotacing 5 yıl
Motorola'yı Google satın alıp öldürmeseydi, W8 için Motorola harika olurdu.

En kaliteli cihazları, en güzel tasarımları hep Motorola'da görüyorduk, Android ve Google'nin eline düşerek bitmesi faciadır.
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gcb1903 5 yıl
Hani bu wp bir kaç ay sonra ios platformunu bir iki yıla da android platformunu geride bırakacak kadar hızlı ve istikrarlı bir büyüme içerisindeydi.
Hani nokia satışları %156 artmıştı patlama yapmıştı satışlar öyle iyi böyle iyiydi.
Hep fanboyluk hep fanboyluk bırakın artık işte wp cacık olmayacağını biliyor üstüne para veriyor ms bile.
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eofdred 5 yıl gcb1903
gcb1903

Hani bu wp bir kaç ay sonra ios platformunu bir iki yıla da android platformunu geride bırakacak kadar hızlı ve istikrarlı bir büyüme içerisindeydi.
Hani nokia satışları %156 artmıştı patlama yapmıştı satışlar öyle iyi böyle iyiydi.
Hep fanboyluk hep fanboyluk bırakın artık işte wp cacık olmayacağını biliyor üstüne para veriyor ms bile.

hocam ios u geçti bile çoktan. adnroidi hiç geçmeyecek çünkü otobüs koltuklarının arkalarındaki tv ler ible android cihaz olarak geçiyor android bir telefon işletim sistemi değil. hiçbirini tutmuyorum hepsininde birbiri ile ölesiye rekabet etmesini istiyorum şahsen ama durum bu.
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DH Misafiri 5 yıl
biz wp8 için sadece kişisel özelleştirme istiyoz birçok kullanıcı flash ve kişisel özelleştirme olmadığı birde istenilen arayüz seçeneği olmadığı için almıyor kere,menudeki canlı kutu yerine simge olsa yada daha farkılı seçeneği bile değişmiyor stabil işletim sistemi ama uygulamalar pahallı Erdi ve Mesut abim biz bunları çok söyledik ama sesimiz onlara gitmiyor sizde söylerseniz belki bir şans firmalara para vererek değil tüketiciye istedikleri kullanım kolaylığını vererek olur bu iş
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blackzeros 5 yıl
bill gates servetini dagitiyor temali mailler aklıma geldi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turbocore sen ne kadar aldın
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mehmedaltair 5 yıl
İstediği kadar para versin 2 yıldır dünyanın parasını verdi ama hem uygulamaların hızı hem hem fonksiyonelliği konusunda tonla şikayet var
sonuç ms yine eline yüzüne bulaştırdı
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GetSomeRest 5 yıl
Microsoft androidden aldığı lisans, patent ücretleriyle yapıyordur bu yatırımı.
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Nokia Specialist 5 yıl GetSomeRest
hakan811
Microsoft androidden aldığı lisans, patent ücretleriyle yapıyordur bu yatırımı.

Microsoft o teknolojiler için (clearblack, wacom digitizer vb.) kaç yıldır çalışıyor ve bütçe ayırdı biliyor musun, ben söyleyeyim tam 2.5 milyar
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Sağlam bir marka satın aldılar.Başladıkları işi devam ettirsinler yani tek bir marka ile.
Zaten Nokia nın özelleştirmeleride olmasa o kadar gelişmezdi bu platform.
En basitinden birader N8 kullanıyor 10 numara cihaz symbian belle olmasına rağmen destek kesilmemiş.
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Master_Evil 5 yıl
nokia zamanında android'e geçseydi şimdi piyasada ne samsung vardı ne de windows phone
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andreid 5 yıl
GDR3 güncellemesiyle birlikte çıtayı çok yükseltti bence WP8. Para ayırmasının bence eksi yönü yok sonuçta bu sistem yeterince yaygın değil ve teşvik etmesi gerekiyor. Sony nin cihazını çok merak ettim.
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godless turtle 5 yıl
O parayı telefon üreticilerine vereceğine uygulama geliştirenlere verse daha fazla iş yapar.
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Nokia Specialist 5 yıl godless turtle
godless turtle

O parayı telefon üreticilerine vereceğine uygulama geliştirenlere verse daha fazla iş yapar.

Dreamspark, açık akademi ile bunlara 1.6 milyar dolar bütçe ayırdı

ekleme: 1.6 milyar olmayabilir, öyle hatırlıyorum
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