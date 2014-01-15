"Microsoft bu yıl Windows Phone üreticilerine 2.6 milyar dolar destek sağlayacak"

Microsoft'un Windows Phone ekosistemini geliştirmek amacıyla üretici ortaklarına mali destek sağladığı zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu yıl firmanın kesenin ağzını açtığı iddia ediliyor.





Eldar Murtazin tarafından verilen bilgilere göre Microsoft platformun ileriye götürülmesi adına bu yıl ortaklarına toplamda 2.6 milyar dolarlık mali destek sağlayacak.





Destek içerisinde aslan payı Samsung'un. 1.2 milyar dolar mali destek alacak olan Samsung'un Full HD ekranlı bir akıllı telefonu kısa süre önce cihaz profil bilgilerinde ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan Samsung'un daha iddialı modeller hazırladığına dair iddialar artıyor.





Ekosistemde iki alt seviye cihazı olan Huawei 600 milyon dolar destek elde ederken, ekosisteme yeni giriş yapacak olan Sony de 500 milyon dolarlık mali destek alacak. Diğer firmaların da 300 milyon dolarlık bir bütçecen faydalanacağı belirtiliyor.





Bu mali destek nasıl sağlanacak şimdilik belirsiz. Ancak bunun bir kısmının lisans ücretlerini kaldırarak sağlanacağı tahmin ediliyor. Kalan kısmının ise reklam ücretlerini veya Ar-Ge masraflarını karşılama şeklinde olacağı ifade ediliyor.