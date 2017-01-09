Microsoft bulut tabanlı araç platformunu duyurdu

Aralık ayının sonunda Volvo’nun 90 serisi araçlarına Skype uygulamasını kullanıma sunan ve CES 2017’de sesli asistan Cortana’nın BMW’nin araçlarında kullanımını tanıtan Microsoft; şimdi de araçlara sadece asistan eklemekle kalmayıp tüm Microsoft sistemini entegre edeceğini duyurdu.

5 Ocak’ta yayınlanan tanıtım videosunda konuşan Global Üretim Genel Müdürü Sanjay Ravi, Microsoft Bağlı Araçlar Platformu(MCVP) olarak adlandırdıkları sistemin sürücülerin dijital hayatlarıyla otomobillerini entegre ederek güvenli ve eğlenceli bir dizi deneyim sunmaya çalıştıklarının altını çizdi. Son yeniliklerinin çoğunda olduğu gibi bunda da Azure Bulut sisteminden faydalanacak olan MCVP beş temel olayın ele alınmasıyla oluşuyor: Öngörüsel bakım, gelişmiş araç içi verimlilik, gelişmiş navigasyon, müşteri öngörüleri ve otomatik pilotlu sürüş.

Bütün Microsoft hizmetleri var

Bu beş temel olayın nasıl kullanılacağını somut olarak ele alırsak sistem şu an halihazırda diğer otomatik pilotlu araçların da sahip olduğu yol durumu bilgisi verme ve sürücünün davranışları tanımanın yanı sıra aracın performansını etkileyen bir durum söz konusu olduğunda araç sürücüyü uyarabilecek hatta Cortana’yı kullanarak bakım merkezinden randevu alabilecek. Ayrıca araçlar bu özelliklere ek olarak Office 365, Power BI ve Skype gibi bütün Microsoft hizmetlerini de kullanabilecek.

Henüz halen geliştirilmekte olan platformun 2017 bitmeden ilk olarak Renault-Nissan İttifakı üzerinde denenmesi ve Nissan’ın araçlarında yerini alması bekleniyor.

MCVP'nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://www.eweek.com/cloud/microsoft-debuts-cloud-based-connected-vehicle-platform.html