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Microsoft çevrimiçi oyun hizmeti hazırlıyor

Aylık abonelik tarzındaki Game Pass hizmeti oldukça başarılı olan Microsoft geniş kapsamlı bir çevrimiçi oyun hizmeti hazırlığında. Geliştirici ekip kurulmuş bile.
1 yıl
2b
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7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün halen daha tam oturmamış bir sistem olsa da çevrim içi oyun hizmetleri gelecek için önem arz ediyor. Bulut hizmetlerinin ve internet bağlantılarının giderek gelişmesi potansiyeli arttırıyor.

Microsoft potansiyeli görüyor

Rovio Hatch, Nvidia GeForce Now ve PlayStation Now gibi hizmetler hali hazırda belirli ülkelerde pazar payı aramaya başladı. Bunların ilki mobil cihazlarda oynanırken diğerleri ise daha çok PC kullanıcılarına yönelik olarak hizmet sunuyor.

Microsoft henüz bu alana adım atmış değil ancak daha kapsayıcı bir oyun akış hizmeti sunmak için planlar yapıyor. Phil Spencer, firmanın bulut altyapısı bölümüne özel bir ekip kurulması için talepte bulunmuş ve geçen yılın sonlarında da oyuna odaklanacak bulut altyapısı ekibi hayata geçirilmiş.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Özellikle Game Pass hizmetinin elde ettiği büyük başarı firmayı böyle bir projeye yönlendirmiş gibi görünüyor. Oyun tarafında abonelik tarzı hizmetler yavaş yavaş ilgi görmeye başladı.

Firma sadece konsol veya bilgisayarlarda değil mobil cihazlarda da oynanabilecek tarzda bir çevrim içi oyun hizmeti düşünüyor. Böylece hitap ettiği kitle belirli bir alanda takılı kalmayacak ve geniş bir hitap alanı bulacak.

Yeni hizmetin aylık abonelik bedeli isteyeceği belirtiliyor. Game Pass hizmetinde olduğu gibi aboneler bir ay boyunca katalogdaki oyunları istedikleri cihazlarında oynama imkanına sahip olacaklar. Özellikle Game Pass hizmetinin elde ettiği büyük başarı firmayı böyle bir projeye yönlendirmiş gibi görünüyor. Muhtemelen Game Pass hizmetine eklenecek özellik ile hem oyunları indirip oynama hem de çevrim içi yansıtma şeklinde farklı abonelik paketleri sunulacak. Şimdilik net bir tarih mevcut değil.

 

http://bgr.com/2018/03/16/microsoft-netflix-for-games-subscription-cloud/ Yorum Yaz
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drfree1 1 yıl en beğenilen
onlive açıkkan bsc ye 10 kere dedim bi inceleyin ben oynuyorum diye donanimhaber e dedim umurunuzda olmadı gaikai hepsi ücretsiz denemeye izin veriyordu üstüne gazetecilere ve editörlere bütün oyunları deneyebilecekleri hesap veriyorlardı
şimdi gelmiş tam oturmamış diyorsunuz İNCELEMEDİNİZ UMURUNUZDA DAHİ OLMADIKİ o sistemler oturalı 7-8 seneden fazla oluyor sizin haberiniz yok.
onlive açıkkan bsc ye 10 kere dedim bi inceleyin ben oynuyorum diye donanimhaber e dedim umurunuzda olmadı gaikai hepsi ücretsiz denemeye izin veriyordu üstüne ...
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yureklibatur 1 yıl
GTA’te de olan bir oyun servisi vardı windows’un. Adını bile unuttum. O kadar köyüydü ki hemen kapandı zaten. Belki öyle bir facia daha yaşatlar da piyasadan ellerini çekerler. AOE steam’e getirmedikleri için kızgınım.
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drfree1 1 yıl en beğenilen
onlive açıkkan bsc ye 10 kere dedim bi inceleyin ben oynuyorum diye donanimhaber e dedim umurunuzda olmadı gaikai hepsi ücretsiz denemeye izin veriyordu üstüne gazetecilere ve editörlere bütün oyunları deneyebilecekleri hesap veriyorlardı
şimdi gelmiş tam oturmamış diyorsunuz İNCELEMEDİNİZ UMURUNUZDA DAHİ OLMADIKİ o sistemler oturalı 7-8 seneden fazla oluyor sizin haberiniz yok.
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nebulabado 1 yıl
Sanal para madencilerin kullandığ altyapı kolaylıkla bulut oyun sunucularına dönüştürülebilir. Sanal para furyası bir gün son bulursa çok büyük bir veri işleme gücü atıl duruma düşecek. İnşallah bu güç sadece video oyunu oynatmak gibi daha mahsum işlerde kullanılır.
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Tem_Mus 1 yıl
Güzel bir sonuç çıkabilir
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Afodfrea 1 yıl
Bunu becerecek sunucu altyapisi ve tecrubesi dunyada sayili firmada var. Bunlardan biri kesinlikle Microsoft. Bakalim sonucu nasil olur?
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zero fear 1 yıl
"Tam oturmamış olsa bile"
???
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OverClocK1ng 1 yıl
"Geliştirici ekip kurulmuş bile."
6 ay sonra Microsoft a para lazım olur. Hepsini işten çıkartır.
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