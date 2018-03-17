Microsoft çevrimiçi oyun hizmeti hazırlıyor

Bugün halen daha tam oturmamış bir sistem olsa da çevrim içi oyun hizmetleri gelecek için önem arz ediyor. Bulut hizmetlerinin ve internet bağlantılarının giderek gelişmesi potansiyeli arttırıyor.

Microsoft potansiyeli görüyor

Rovio Hatch, Nvidia GeForce Now ve PlayStation Now gibi hizmetler hali hazırda belirli ülkelerde pazar payı aramaya başladı. Bunların ilki mobil cihazlarda oynanırken diğerleri ise daha çok PC kullanıcılarına yönelik olarak hizmet sunuyor.

Microsoft henüz bu alana adım atmış değil ancak daha kapsayıcı bir oyun akış hizmeti sunmak için planlar yapıyor. Phil Spencer, firmanın bulut altyapısı bölümüne özel bir ekip kurulması için talepte bulunmuş ve geçen yılın sonlarında da oyuna odaklanacak bulut altyapısı ekibi hayata geçirilmiş.

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Özellikle Game Pass hizmetinin elde ettiği büyük başarı firmayı böyle bir projeye yönlendirmiş gibi görünüyor. Oyun tarafında abonelik tarzı hizmetler yavaş yavaş ilgi görmeye başladı.

Firma sadece konsol veya bilgisayarlarda değil mobil cihazlarda da oynanabilecek tarzda bir çevrim içi oyun hizmeti düşünüyor. Böylece hitap ettiği kitle belirli bir alanda takılı kalmayacak ve geniş bir hitap alanı bulacak.

Yeni hizmetin aylık abonelik bedeli isteyeceği belirtiliyor. Game Pass hizmetinde olduğu gibi aboneler bir ay boyunca katalogdaki oyunları istedikleri cihazlarında oynama imkanına sahip olacaklar. Özellikle Game Pass hizmetinin elde ettiği büyük başarı firmayı böyle bir projeye yönlendirmiş gibi görünüyor. Muhtemelen Game Pass hizmetine eklenecek özellik ile hem oyunları indirip oynama hem de çevrim içi yansıtma şeklinde farklı abonelik paketleri sunulacak. Şimdilik net bir tarih mevcut değil.