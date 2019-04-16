Microsoft da gerçek kablosuz kulaklık geliştiriyor

Geçen yıl Surface markası altında kablosuz bir kulak üstü kulaklık piyasaya süren Microsoft bu yıl ise gerçek kablosuz bir kulaklık ile Apple AirPods serisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Surface Buds özellikleri

Sektörden gelen bilgilere göre Surface Buds adını alması beklenen Morrison kod adlı kablosuz kulaklık modeli Cortana asistanına dayanıyor. Sesli komutlarla telefon kontrolü, müzik oynatma, çağrı başlatma gibi fonksiyonlar Cortana ile mümkün olacak.

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Bununla birlikte Cortana konusunda Microsoft oldukça geride kaldı ve yaygın kullanılan bir asistan olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu bakımdan Surface Buds için dezavantaj sayılabilir. Microsoft’un Alexa gibi bir alternatiften yardım alması sürpriz olmaz.

Qualcomm’un geçtiğimiz ay tanıttığı QCS400 serisi kablosuz kulaklık yongasının Surface Buds kulaklıklarına hayat vermesi kuvvetle muhtemel. Bu yongalar yapay zekâ, gürültü engelleme, dijital asistanlarla iletişim gibi özellikler sunuyordu.

Microsoft bu kulvarda elbette yalnız değil. Apple segmentin lideri durumundayken Samsung, Google, Huawei gibi pek çok marka adım atmış durumda. Ayrıca Amazon da Alexa tabanlı bir kablosuz kulaklık geliştiriyor.