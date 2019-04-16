Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft da gerçek kablosuz kulaklık geliştiriyor

Donanım pazarına iyice ısınan Microsoft’un AirPods benzeri bir kulaklık üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme geldi. Surface Buds adını alması beklenen kulaklık neler sunacak?
1 ay
3,2b
3
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl Surface markası altında kablosuz bir kulak üstü kulaklık piyasaya süren Microsoft bu yıl ise gerçek kablosuz bir kulaklık ile Apple AirPods serisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Surface Buds özellikleri

Sektörden gelen bilgilere göre Surface Buds adını alması beklenen Morrison kod adlı kablosuz kulaklık modeli Cortana asistanına dayanıyor. Sesli komutlarla telefon kontrolü, müzik oynatma, çağrı başlatma gibi fonksiyonlar Cortana ile mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor"

Bununla birlikte Cortana konusunda Microsoft oldukça geride kaldı ve yaygın kullanılan bir asistan olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu bakımdan Surface Buds için dezavantaj sayılabilir. Microsoft’un Alexa gibi bir alternatiften yardım alması sürpriz olmaz.

Qualcomm’un geçtiğimiz ay tanıttığı QCS400 serisi kablosuz kulaklık yongasının Surface Buds kulaklıklarına hayat vermesi kuvvetle muhtemel. Bu yongalar yapay zekâ, gürültü engelleme, dijital asistanlarla iletişim gibi özellikler sunuyordu.

Microsoft bu kulvarda elbette yalnız değil. Apple segmentin lideri durumundayken Samsung, Google, Huawei gibi pek çok marka adım atmış durumda. Ayrıca Amazon da Alexa tabanlı bir kablosuz kulaklık geliştiriyor.

 

https://www.slashgear.com/microsoft-surface-buds-could-see-cortana-challenge-airpods-15573391/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 1 ay en beğenilen
bu gerçek kablosuz kulaklık lafına hastayım
kablosuzsa kablosuzdur nasıl gerçek/sahte kablosuz olabiliyor
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
alexanın kullanıcılardan rastgele seçilenleri dinlediğinin tespiti yapılmıştır,yani alexa her konuşmasınızı kayıt altına alıyor,şirketi bunu açıkca angarya bir gerekçeyle , biz evet dinliyoruz,rastgele seçimlerle kişileri,ama veri güvenliği kesinlikle başka kişilere geçmicek bu konuda emin olabilirler diyor ,gelde gülme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowWyvern 1 ay
gerçek kablosuz deyince insanın aklına şarja ihtiyacı olmayan havadan wifi ile beslenen kablosuz bir kulaklık geliyor o günlerde yakın bi 20yıl sonra aynı başlığı açabilirler başlıkta "Bu sefer inanın ki gerçekten gerçek sahici kablosuz kulaklık geliyor"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 ay
Suan piyasada bulunan en iyi kücük kablosuz kulaklik Galaxy buds galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coco.Jambo 1 ay
Bu sonuca göre sahte kablosuz kulaklıklar Xioami marka mıdır ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 ay
Gerçek Kablosuz ne yaaa? Diğerleri Gerzek Kablosuz mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 1 ay
Bu Microsoft ne yapıyor biri bana söylesin, onu bunu her şeyi çıkartıyor ama hiç bir zaman tamamlamıyor. Ya yarım bırakıp bir kenara atıyor yada saçma sapan bir şekilde kullanıcıya zorla dayatmaya devam ediyor. Anladık paranız var ama bu kadar da saçmalamak olmaz artık!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Yongaya bakın siz birde Bluetooth 5 kullanırlarsa tadından yenmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 1 ay
biraz geç kalmadın mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 ay en beğenilen
bu gerçek kablosuz kulaklık lafına hastayım
kablosuzsa kablosuzdur nasıl gerçek/sahte kablosuz olabiliyor
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 ay
Kablosuz şarj cihazının, aslında kablolu olması gibi. 😊
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 1 ay
Akıllarda tek bir soru var. Sahte kablosuz kulaklık da mi varmış:D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3188 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, surface buds ve
3 etiket daha Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu 1 ay Parrot, katlanabilir drone Anafi’ye termal kamera ekledi 1 ay Samsung 5nm EUV çalışmalarını tamamladı 1 ay Jumbo: Facebook, Twitter ve Google geçmişinizi temizleyebilen uygulama 1 ay 50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor 1 ay PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım 1 ay Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir 1 ay Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi 1 ay Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı 1 ay VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu 1 ay Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı 1 ay Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat" 1 ay Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı 1 ay Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor 1 ay Microsoft, PC ve mobil cihazlar için Forza Street oyununu duyurdu 1 ay SpaceX, Falcon Heavy roketinin merkez parçasını kabaran okyanusta kaybetti 1 ay Apple uyardı: iPad Pro kullanıcıları Apple Pencil ve araba anahtarlarını birbirinden uzak tutmalı 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL tanıtım günü Avengers temasıyla açıklandı 1 ay Outlook.com hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 1 ay Asus ilk ROG oyuncu kasasını duyurdu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft da gerçek kablosuz kulaklık geliştiriyor Sonraki Samsung’dan 75$’a akıllı telefon 1 ay Samsung Galaxy Note 10 Pro geliyor 1 ay Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite 1 ay Yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor, Speedgate 1 ay Eleştiri yağmuruna tutulan yeni Hellboy filmi gişede çakıldı 1 ay Mercedes, yeni kompakt SUV konsepti GLB'yi görücüye çıkardı 1 ay Geleceğin elektrikli şehir araçlarına bir yenisi eklendi: Audi AI:ME 1 ay Huawei'nin bu yılki hedefi 250 milyon telefon satmak 1 ay Yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 hafifleyecek 1 ay RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı 1 ay Samsung Galaxy A80 için kayar-döner mekanizmaya uygun kılıflar ortaya çıktı 1 ay iOS 13 hangi yeniliklerle gelecek? 1 ay Bilgisayarınızdaki Internet Explorer artık kullanmasanız bile size zarar verebilir 1 ay Tesla, otonom sürüş opsiyonunun fiyatını artırıyor 1 ay Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda 1 ay Microsoft OneNote'un Android uygulaması arama özelliği ile güncellendi 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı 1 ay Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor 1 ay Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor 1 ay Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim