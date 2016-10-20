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Microsoft, dil algılama konusunda insanlar kadar başarılı

Son yıllarda yapay zeka çalışmalarında devrimsel gelişmeler yaşandı. Yapay zekanın insan beyni gibi hareket etmesini sağlayacak bu gelişmeler, gelecek adına umut veriyor.
2 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka teknolojilerinin en büyük unsurlarından birisi girdileri anlayabilmek. Sesli, yazılı veya görsel olarak girdilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi, net analizlerin yapılmasını sağlıyor. Microsoft, konuşma tanıma konusunda insana en yakın sonuçları elde ettiğini duyurdu.

Hata Yapma Oranı İnsan Beyni Kadar Düşük

Uzun süredir ses tanıma konusunda çalışmalar yapan Microsoft araştırmacıları, insan beyninden ilham alan derin nöral ağ teknolojilerini kullanıyor. Aslında elde edilen sonuçlar, yazılımın söylenen her kelimeyi mükemmel bir şekilde algıladığını göstermiyor. Burada önemli olan hata yapma oranı.

Geçtiğimiz ay araştırmacılar ses tanıma konusunda yüzde 6.3 hata payına inmeyi başarmıştı. Yapay zeka teknolojileri konusunda önemli bir adım olarak görülen bu başarı sonrasında bu kez de yüzde 5.9 hata oranı seviyesi yakalandı. Bu oran insan beyninin de standart hata oranı olarak görülüyor. Şimdiye kadar bu orana yaklaşan olmamıştı.

Ses tanıma teknolojisi için özel grafik birimleri kullanılıyor. Söylenen kelimeler en az hata oranı ile algılanmaya çalışılıyor. Sonrasında ise yapay zeka algoritmaları devreye girerek kelimeleri analiz ediyor ve kullanıcının talebini yerine getirmeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Kirin 960: Android dünyasının en güçlüsü"

Elbette gelinen noktadan en fazla Microsoft’un kendi ürünleri faydalanacak. Araştırmacılar yakın gelecekte Cortana ve Xbox platformuna ses tanıma teknolojilerinin entegre edileceğini belirtiyor. Erişilebilirlik yazılımları, dikte yazılımları, anlık uyarlama servisleri yine bu teknolojilerden yardım alacak.

Araştırmacılar ses tanıma teknolojilerinin ikinci adımı olarak söylenenleri daha iyi anlayan bir sistem ortaya koymayı istiyor. Böylece hem insan kadar doğru bir şekilde algılayan hem de anlayan yapay zeka sistemleri görebilmek mümkün olacak. 

 

http://mashable.com/2016/10/18/microsoft-speech-recognition-human-parity/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
bence internet'ten değilde kendi hafızasından bilgileri alana kadar ne gelişmiş olursa olsun boş.
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FRAPS_TR 2 yıl
Hikaye daha işletim sistemi bile yapamıyorlar.
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yoksulseytan22 2 yıl
Yalan.
İnanmazsan aha dayıya sor.
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berserkbil 2 yıl
Ayet in neden Halife i arz dediği anlaşılmaya devam ediyor. Kendini örnek alarak icatlar yapıyor.Ne kadar garip.
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oktayakgoz 2 yıl berserkbil
berserkbil

Ayet in neden Halife i arz dediği anlaşılmaya devam ediyor. Kendini örnek alarak icatlar yapıyor.Ne kadar garip.

çokta garip değil..

insanoğlunun teorik olarak kıyameti kopartma gücü bile var..
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