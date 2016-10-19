Huawei Kirin 960: Android dünyasının en güçlüsü

Geçen yıl Android dünyasının en güçlüsü olarak gösterilen Kirin 950 yonga setini piyasaya süren Çinli teknoloji devi Huawei, bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni Kirin 960 yonga seti ile en güçlüler arasındaki yerini aldı.

Huawei kendi yonga setlerinde özelleştirilmiş çekirdekler yerine ARM’ın standart mimarisini kullanıyor. ARM’ın sürekli yenilenmiş ve güçlü tasarımlar geliştirdiğini düşünürsek, Huawei de bundan sonuna kadar faydalanıyor.

En Güçlüsü

Kirin 960 yonga setinin en dikkat çekici tarafı ARM’ın en güçlü çekirdeği Cortex-A73’e yer verecek olması. Kirin 960, bu çekirdeği kullanan ilk yonga seti ünvanını da elde etmiş durumda. Yonga setinin dökümünü 16nm süreci ile TSMC gerçekleştirecek.

Cortex-A73 çekirdeği önceki nesle göre yüzde 30 oranında daha yüksek performans ve daha fazla enerji tasarrufu vadediyor. Elbette bunlar 10nm sürecinde geçerli ve Cortex-A73 bu bakımdan gelecek yıla bakan bir mimariydi. Yine de Huawei, erken davranmak adına daha eski süreçlerde üretim yapmaya razı olmuş.

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Cortex-A73 çekirdeğinin 16nm süreci ile üretilmesi en yüksek seviyelerin altında kalmasına neden olacak ancak yine de uzmanlar en azından yüzde 15-20 civarında artış olacağını düşünüyor. Zaten benchmark testleri de bunun en büyük göstergesi. Huawei, 4 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanına 4 adet de Cortex-A53 çekirdeği koymuş ve enerji tüketimini dengelemiş.

Grafik Canavarı

Kirin 960 grafik tarafında ise Mali-G71 MP8 çekirdeğine yer veriyor. Grafik tarafında ARM’ın en güçlü çözümü Mali-G71’i ilk kullanan yine Kirin 960 yonga seti oldu. Mali-G71 grafik çekirdeği Bifrost mimarisini temel alıyor.

Bifrost mimarisindeki en önemli değişiklik komut seti seviyesinde gerçekleşiyor. Mevcut mimarilerde, komutların yürütülmesi sırasında kaçınılmaz bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Her komut yürütülürken, ortaya çıkan verilerin grafik birimindeki kayıt dosyasına yazılması için planlama yapılıyor. Tek tek her komutta olan bu işlemin yanı sıra, yazma-silme işlemleri de sisteme yük ve enerji tüketimi olarak geri dönüyor.

Bifrost mimarisinde ise, şarta bağlı shader olarak adlandırabileceğimiz bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntemde, komut setleri gruplanıyor ve böylece bunların planlaması ile yazma-silme döngüleri azalıyor. Ayrıca, geçici bir küçük kayıt dosyası oluşturarak, hataların da önüne geçiliyor. İşte komut setindeki bu optimizasyon, agresif bir enerji verimliliği ortaya çıkarıyor.

Yine 32-bitlik kayar nokta performansı ve iş hattı sıralarına yapılan bir takım optimizasyonlar da söz konusu. Bu da performansı olumlu yönde etkiliyor.

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Mali-G71 grafik birimi, bu yenilikler ile birlikte önceki nesillere göre yüzde 50 performans artışı ve yüzde 20 civarında enerji tasarrufu elde ediyor. Ayrıca 32 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ki, Mali-T880 grafik birimi 12 çekirdekli yapısıyla Adreno 530 grafik biriminin yüzde 30-40 gerisinde kalıyordu. Yeni dönemde Mali biriminin Adreno birimini geride bıraktığına şahit olabiliriz.

Enerji verimliliği sayesinde, 32 çekirdeği birden kullanmak bataryaya çok fazla yük bindirmeyecek ve alt seviye grafik birimlerinde de 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabilecek. Böylece, alt seviye cihazlarda da en iyi oyun tecrübesini yaşayabileceğiz. Yine bant genişliği konusunda da yüzde 20 civarında artış söz konusu. Son dönemin popüler Vulkan programlama arayüzünün unutulmadığı grafik birimi, heterojen çalışma sistemine de tam destek sunuyor.

Performans

Huawei yaptığı testlerde önceki nesle göre işlemci performansında yüzde 15, grafik performansında ise yüzde 180 civarında bir artış yakaladığını ifade ediyor. Geekbench 4 tek çekirdek testinde 2000 civarında puan alan Kirin 960, 3500 civarındaki A10 yonga setinden sonra ikinci. Çok çekirdekte ise 6500 puan ile hepsinin önüne geçiyor. Yani Android tarafının en güçlüsü ünvanını sonuna kadar hak ediyor. Yine daha hızlı UFS 2.1 depolama standardı, LPDDR4 RAM ve LTE Cat. 12 modem desteği mevcut.

Çıkış Tarihi

Kirin 960 yonga seti her zaman olduğu gibi Huawei telefonlarında kullanılacak. Bu bakımdan Mate 9 amiral gemi modelinin ilk aday olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek yıl içerisinde daha hızlı bir versiyonunu Huawei P10 modelinde de göreceğiz. Yine yıl ortasından itibaren de üst seviye Huawei telefonlarında yerini alacaktır.