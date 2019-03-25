Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Microsoft, yıllar boyunca Windows'ta yer alan dosya gezginini (File Explorer) düzenli olarak güncelliyor ancak artık tasarımında da iyileştirmeler yapacak. Ortaya çıkan haberlere göre şirket 2020 yılında dosya gezgininin yeni tasarımını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Fluent Design tasarım dili kullanılacak
Tasarım, birkaç yıl önce tanıtılan ve çeşitli Microsoft uygulamalarına ve servislerine entegre edilen, şirketin Fluent Design dili ile uyumlu olacak. Nihai sonucun nasıl görüneceğinden emin değiliz ancak Microsoft'ta bir stajyer tasarımcı olan Michael West tarafından oluşturulan bazı konsept görüntüler bizi nasıl bir dosya gezgininin beklediğine örnek oluşturuyor.Son tasarımın bu şekilde olduğunu varsayarsak, daha modern bir kullanıcı deneyiminin bizi bekleyeceğini söyleyebiliriz. Tasarım konusunda yapılan yeniliklere, dosya gezginine eklenecek yeni özelliklerin gelip gelmeyeceği henüz belli olmasada, şirketin bu yeni tasarımı 2020 yılında yayınlamayı planladığı iddia ediliyor.
https://twitter.com/itsmichaelwest/status/1109113345678798850 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ovvv bide 2020 de imiş. Kapatsın gitsinler.