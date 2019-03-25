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Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek

Yazılım devi Microsoft, uzun bir süredir düzenli olarak güncellediği dosya gezgininin tasarımında da yenilikler yapmayı planlıyor. 2020 yılında karşımıza yeni bir dosya gezgini çıkabilir.
2 ay
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20
Windows
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Microsoft, yıllar boyunca Windows'ta yer alan dosya gezginini (File Explorer) düzenli olarak güncelliyor ancak artık tasarımında da iyileştirmeler yapacak. Ortaya çıkan haberlere göre şirket 2020 yılında dosya gezgininin yeni tasarımını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Fluent Design tasarım dili kullanılacak

Tasarım, birkaç yıl önce tanıtılan ve çeşitli Microsoft uygulamalarına ve servislerine entegre edilen, şirketin Fluent Design dili ile uyumlu olacak. Nihai sonucun nasıl görüneceğinden emin değiliz ancak Microsoft'ta bir stajyer tasarımcı olan Michael West tarafından oluşturulan bazı konsept görüntüler bizi nasıl bir dosya gezgininin beklediğine örnek oluşturuyor.
Son tasarımın bu şekilde olduğunu varsayarsak, daha modern bir kullanıcı deneyiminin bizi bekleyeceğini söyleyebiliriz. Tasarım konusunda yapılan yeniliklere, dosya gezginine eklenecek yeni özelliklerin gelip gelmeyeceği henüz belli olmasada, şirketin bu yeni tasarımı 2020 yılında yayınlamayı planladığı iddia ediliyor.

https://twitter.com/itsmichaelwest/status/1109113345678798850 Yorum Yaz
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oktayakgoz 2 ay en beğenilen
Komple arayüz değişmeli windows ta.
Ovvv bide 2020 de imiş. Kapatsın gitsinler.
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Rachsuchtig 2 ay
Güzel görünüyor aslinda
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baris070707 1 ay yeni yorumcu
microsoft bu yapar belli olmaz
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DH Misafiri 1 ay
bıraksalar da özel firmalar yapsa...
microsoft mühendisleri kör olsun, yaptıkları her şeyle kötüye gidiyor. bu gidişle win95 tasarımı isteyeceğiz.
not: yeni arayüz internet tarayıcılarının yüzyıl önceki haline benziyor, güzel falan değil. onedrive nedir?!!
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DH Misafiri 2 ay
klasör dosya ağacı olsun gerisi önemli değil
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AirSupport 2 ay
Benim hoşuma gitti şahsen.
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Ogzx005 2 ay yeni yorumcu
Bence gayet güzel duruyor
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The.Mafia 2 ay
Güzel gözüküyor değişmesi lazımdı yenilik iyidir
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imperial93 2 ay
Şu anki dosya gezgini 30 yıl değişmese şikayet etmem. Bu tür şeyleri düşünüp önemseyen insanlar da varmış demek ki, yeni gezgine ise hiç gelmeyeyim zaten belli.
Çalışan, iş gören, fonksiyonel bir şeyi değiştirmenin mantığını hayatım boyunca anlayamayacağım. Arabaların üç beş yılda bir kasa değiştirmesi de bunun gibi. Yani araba denince akla ilk gelen ve bir çocuğun çizeceği resim olan dikdörtgen şeklinde sedan araba yeterli. Bunun dışında neden araba tasarımı olur ve insanlar neden bunlara yönelir ve destekler hiç anlamam.
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Gunpower-storm 2 ay
Şaka maka windows 7 çıkalı 10 sene windows 8 çıkalı 7 sene windows 10 çıkalı tam 4 SENE olmuş. Hâlen o 29 temmuz uyarısını bile hatırlıyorum.
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Fenomenon 2 ay
bi zahmet değiştirsinler. 1995'ten beri aynı tasarım neredeyse
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Celonfix 2 ay
Koskoca Microsoft bir dosya yöneticisi'ni 2 senede zor değiştirebiliyor.Sözde Fluent Desing'e sahip dosya yöneticisi 1809 güncellemesiyle gelecekti ama gelmedi. Bir kaç geliştiriciye para verse bir ayda yapar şu tasarıma sahip dosya yöneticisi.
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microsoft, dosya gezgini ve
5 etiket daha file explorer yeni tasarım Windows Yazılım Uğur Seven
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