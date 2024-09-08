Microsoft, Windows 11'de Dosya Gezgini'nin çökmesine neden olan sorunu düzeltti

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de Dosya Gezgini'nin (File Explorer) çökmesine neden olan bir hatayı düzeltti. Bu sorun, bazı kullanıcılar için sistemin yavaşlamasına veya Explorer'ın yanıt vermemesine yol açıyordu.

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Problem devam edebilir

Feedback Hub'da yayınlanan bir mesajda, geliştiriciler sorunun 22635.4005 numaralı yapıda düzeltildiğini söyledi. Şirket ayrıca, çeşitli nedenler olabileceğini ve explorer.exe çökmelerinin son güncellemelerden sonra da devam etmesi halinde, olayın zamanı ve kullanıcının o sırada ne yaptığı hakkında bilgi gönderilmesi gerektiğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör Güncelleme, Dosya Gezgini'ni düzeltmenin yanı sıra bir dizi başka sorunu da gideriyor. Microsoft ayrıca, bir süredir kullanıcılar tarafından bir aksaklık olarak kabul edilen klasör ve dosyaların etrafındaki siyah kenarlığı geri getirme niyetinde olmadığını da doğruladı.

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Windows 11'de Dosya Gezgini'nin çökmesi sorunu düzeltildi