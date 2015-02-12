Microsoft ekran kalemi konusunda çalışmalar yapan N-trig firmasını satın aldı

Haber Editörü
Teknoloji devlerinin hizmetlerinden ve teknolojilerinden bir süre yararlandığı küçük firmaları yeni projeler için daha sonra bünyesine kattıklarına çokça şahit oluyoruz. Buna son örnek Microsoft'tan geldi.
Gelen bilgilere göre Microsoft, Surface Pro 3 tablet modelinin ekran kaleminde imzası olan İsrail kaynaklı N-Trig firmasını satın aldı. Satın almanın 200 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.
Microsoft aslında 2009 yılında firmaya ortak olmuştu. Daha sonra Wacom yerine N-Trig'in dijital kalemlerine ürünlerinde yer vermeye başlamıştı. Nihayetinde de firmayı tamamen satın alma yoluna gitti.
N-Trig 1999 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve toplamda 200 çalışanı mevcut. Ekran kalemi yanında firma hassas dokunmatik paneller de geliştiriyor. İsrail dışında firmanın Japonya, ABD, Tayvan ve Çin gibi ülkelerde de ofisi bulunuyor. N-Trig ayrıca Lenovo, Sony ve Fujitsu firmalarına da dokunmatik ekranlarını tedarik ediyordu. Satın alma ile birlikte firmanın çalışanları Microsoft'un İsrail'deki yeni Ar-Ge merkezine transfer olacak.
http://venturebeat.com/2015/02/12/microsoft-reportedly-acquires-n-trig-the-digital-pen-maker-behind-the-surface-pro-3-stylus/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birde şu battı batacak üreticilerden birini satın alsalarda ucuz tablet üretseler onlardan gelen ıvır zıvır ile.
yokmu öyle firma? bir htc kaldı herhalde finans devi olmadan piyasaya tutunan, oda tablet üretiyor ama üretmiyor gibi...
lumia 2000 serisine devam etseler bari hiç değilse
n-trig kalemlerde yok. Üstelik wacomdaki 3 katman yerine kalem ve dokunmatik için sadece tek ve ince katman kullandığı için ekran daha canlı duruyor ve kalem ucu ve yazdığı yazı arasında
cam yada mesafe kalmıyor.
Bu sayede gerçekten kalem hissi alabiliyorsunuz. Basınç duyarlılığı var.
Vede çoğu tablet ve telefondaki çerçeve ve ekran arasında kalan ve çirkin duran siyah boşluk da tek digitizer katmanı sayesinde yokedilmiş.
Ekran çerçeveye sıfır. Bence bu kalem teknolojisini kullanan tabletler artmalı. Özellikle pro segmentindeki cihazlarda stylus şart bence.
Hele windows pro kullanan cihazlarda stylus grafik düzenleme işlerinde çok daha etkin kullanılıyor.