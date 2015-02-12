Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ekran kalemi konusunda çalışmalar yapan N-trig firmasını satın aldı

4 yıl
2b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft ekran kalemi konusunda çalışmalar yapan N-trig firmasını satın aldı

Teknoloji devlerinin hizmetlerinden ve teknolojilerinden bir süre yararlandığı küçük firmaları yeni projeler için daha sonra bünyesine kattıklarına çokça şahit oluyoruz. Buna son örnek Microsoft'tan geldi.

Gelen bilgilere göre Microsoft, Surface Pro 3 tablet modelinin ekran kaleminde imzası olan İsrail kaynaklı N-Trig firmasını satın aldı. Satın almanın 200 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

Microsoft aslında 2009 yılında firmaya ortak olmuştu. Daha sonra Wacom yerine N-Trig'in dijital kalemlerine ürünlerinde yer vermeye başlamıştı. Nihayetinde de firmayı tamamen satın alma yoluna gitti. 

N-Trig 1999 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve toplamda 200 çalışanı mevcut. Ekran kalemi yanında firma hassas dokunmatik paneller de geliştiriyor. İsrail dışında firmanın Japonya, ABD, Tayvan ve Çin gibi ülkelerde de ofisi bulunuyor. N-Trig ayrıca Lenovo, Sony ve Fujitsu firmalarına da dokunmatik ekranlarını tedarik ediyordu. Satın alma ile birlikte firmanın çalışanları Microsoft'un İsrail'deki yeni Ar-Ge merkezine transfer olacak. 

http://venturebeat.com/2015/02/12/microsoft-reportedly-acquires-n-trig-the-digital-pen-maker-behind-the-surface-pro-3-stylus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Daha iyi modeller görebileceğiz demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Günaydın diğer firmalar. Atı alan Üsküdar'ı geçti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 4 yıl
şükür...
birde şu battı batacak üreticilerden birini satın alsalarda ucuz tablet üretseler onlardan gelen ıvır zıvır ile.
yokmu öyle firma? bir htc kaldı herhalde finans devi olmadan piyasaya tutunan, oda tablet üretiyor ama üretmiyor gibi...
lumia 2000 serisine devam etseler bari hiç değilse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turker03 4 yıl
Samsung dışında kalem teknolojilerine yatırım yapan büyük firmalar olması çok güzel, umarım yakın zamanda rekabet olur da dahi iyi ürünler görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Surface pro 3 kullanıyorum, surface pen (n-trig digitizer) kalemi gerçekten harika. Wacom altyapısını kullanan diğer kalemlerde görülen ekran sınırlarına yakın yerlerdeki isabetsizlik sorunu
n-trig kalemlerde yok. Üstelik wacomdaki 3 katman yerine kalem ve dokunmatik için sadece tek ve ince katman kullandığı için ekran daha canlı duruyor ve kalem ucu ve yazdığı yazı arasında
cam yada mesafe kalmıyor.
Bu sayede gerçekten kalem hissi alabiliyorsunuz. Basınç duyarlılığı var.
Vede çoğu tablet ve telefondaki çerçeve ve ekran arasında kalan ve çirkin duran siyah boşluk da tek digitizer katmanı sayesinde yokedilmiş.
Ekran çerçeveye sıfır. Bence bu kalem teknolojisini kullanan tabletler artmalı. Özellikle pro segmentindeki cihazlarda stylus şart bence.
Hele windows pro kullanan cihazlarda stylus grafik düzenleme işlerinde çok daha etkin kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Win 10 için destek birimleri hazırlanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 4 yıl
al bunu, bunuda al, şunuda alalım, buda bizde olsun...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 4 yıl MK*
MK*

al bunu, bunuda al, şunuda alalım, buda bizde olsun...



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Orta sınıf telefonlara süper güç takviyesi: MediaTek MT6595 işlemcisini inceledik 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Ön Kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim