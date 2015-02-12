Microsoft ekran kalemi konusunda çalışmalar yapan N-trig firmasını satın aldı





Teknoloji devlerinin hizmetlerinden ve teknolojilerinden bir süre yararlandığı küçük firmaları yeni projeler için daha sonra bünyesine kattıklarına çokça şahit oluyoruz. Buna son örnek Microsoft'tan geldi.





Gelen bilgilere göre Microsoft, Surface Pro 3 tablet modelinin ekran kaleminde imzası olan İsrail kaynaklı N-Trig firmasını satın aldı. Satın almanın 200 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.





Microsoft aslında 2009 yılında firmaya ortak olmuştu. Daha sonra Wacom yerine N-Trig'in dijital kalemlerine ürünlerinde yer vermeye başlamıştı. Nihayetinde de firmayı tamamen satın alma yoluna gitti.





N-Trig 1999 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve toplamda 200 çalışanı mevcut. Ekran kalemi yanında firma hassas dokunmatik paneller de geliştiriyor. İsrail dışında firmanın Japonya, ABD, Tayvan ve Çin gibi ülkelerde de ofisi bulunuyor. N-Trig ayrıca Lenovo, Sony ve Fujitsu firmalarına da dokunmatik ekranlarını tedarik ediyordu. Satın alma ile birlikte firmanın çalışanları Microsoft'un İsrail'deki yeni Ar-Ge merkezine transfer olacak.

http://venturebeat.com/2015/02/12/microsoft-reportedly-acquires-n-trig-the-digital-pen-maker-behind-the-surface-pro-3-stylus/