Microsoft, Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni resmen duyurdu

Microsoft sonunda bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesinin Mayıs 2019 Güncellemesi olarak adlandırılacağını resmen açıkladı. Yazılım devi ayrıca güncellemenin ne zaman yayınlanacağını da duyurdu. Beklentiler büyük güncellemenin bu ay kullanıma sunulacağı yönündeydi ancak öyle olmayacak.

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Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi Başlat menüsü, İşlem Merkezi, Ayarlar uygulaması ve daha birçok konuda bir dizi iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Aynı zamanda yeni bir açık (light) tema deneyimi ve Windows Sandbox gibi birçok yeni özellik sunacak.

Mayıs sonunda herkese dağıtılacak

Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'nin Mayıs ayı sonlarında tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Insider kullanıcıları zaten son birkaç aydır Windows 10 sürüm 1903'ü test ediyordu.

Güncelleme gelecek hafta Release Preview kanalındaki Insider'lara sunulacak. Bir aylık test sürecinden sonra daha da pişecek güncelleme Mayıs ayının sonuna kadar genel kullanıma hazır hale gelmiş olacak.