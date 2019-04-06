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Microsoft, Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni resmen duyurdu

Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin Mayıs 2019 güncellemesi olarak adlandırılacağını duyurdu. Yazılım devi ayrıca birçok yeni özellikle gelecek güncellemenin tarihini açıkladı.
1 ay
26,3b
1
72
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft sonunda bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesinin Mayıs 2019 Güncellemesi olarak adlandırılacağını resmen açıkladı. Yazılım devi ayrıca güncellemenin ne zaman yayınlanacağını da duyurdu. Beklentiler büyük güncellemenin bu ay kullanıma sunulacağı yönündeydi ancak öyle olmayacak.
Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Redmi Pro 2'nin basın görseli yayınlandı"
Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi Başlat menüsü, İşlem Merkezi, Ayarlar uygulaması ve daha birçok konuda bir dizi iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Aynı zamanda yeni bir açık (light) tema deneyimi ve Windows Sandbox gibi birçok yeni özellik sunacak.

Mayıs sonunda herkese dağıtılacak

Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'nin Mayıs ayı sonlarında tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Insider kullanıcıları zaten son birkaç aydır Windows 10 sürüm 1903'ü test ediyordu.
Güncelleme gelecek hafta Release Preview kanalındaki Insider'lara sunulacak. Bir aylık test sürecinden sonra daha da pişecek güncelleme Mayıs ayının sonuna kadar genel kullanıma hazır hale gelmiş olacak.

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Mertcan-39 1 ay en beğenilen
Ne sorun çıkacak bakalım
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sniper23 1 ay
Bilgileri kaybetmek için güzel bir güncelleme daha?
1 Yanıt Yanıtla +24
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esmerbuyucu 1 ay
Güncelleme takvimleri çok fazla dağınık. Böyle yavaş yavaş özellikler ekleyince sanki Windows 10 gelişim göstermiyormuş gibi gözüküyor. Apple gibi senede bir büyük güncelleme ve birkaç ara güncellemeyi belli tarihte verseler kullanıcılar da "Aa bilgisayar yine güncelleme yapıyor, işe bak ne değişti ki." gibi tepkiler göstermez.
Güncelleme takvimleri çok fazla dağınık. Böyle yavaş yavaş özellikler ekleyince sanki Windows 10 gelişim göstermiyormuş gibi gözüküyor. Apple gibi senede bir b...
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rambetiko 4 gün
format için şu güncellemeyi bekliyorum. bir an evvel gelse artık
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Spider_hip 4 gün
Kardeş bilgisayar kullanım bilgilerine geçersek ciddi ezilirsin. Sen Win10 kullanma konusunda ısrarlıysan, dediğin acınası ama doğru, çok haklısın yani haftada bir imaj almadan win 10 kullanılmaz :)
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bkaakco 6 gün
Final sürümü henüz Microsoft tarafından yayınlanmadı.
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DoubleDragon 6 gün bkaakco
Mayıs ayında diyorlardı. Ne zaman yayınlanacak bir tarih var mı?
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Hakimutata Insane 1 hf.
genemi update geliyor, format atmaktan değil ....
tekrar okadar şeyi ayarlamaktan yoruldum.
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sinanaga 1 ay
DURDUK YERE 1809 A GEÇTİ DÜN PC. ALLAH BELALARINI VERSİN NE GOOGLE KULLANILIYOR NE OPERA ADAMLAR SADECE EDGE Y KULLANDIRTIYOR ŞUAN SADECE BANA ŞAKA GİBİ. BUNUN HARİCİ TAKILMA GİBİ BİR SORUN VAR. PCYİ TOPLAYALI 1 AY OLMADI DAHA ADAM GİBİ KULLANAMADIK Bİ LANET OLSUN...
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@BJK@ 1 ay
Windows,Beşiktaşlılara özel sürüm çıkarmış sürüm 1903,adamsın windows.
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Batuhan445 1 ay
17 Nisan'da bana geldi. Herkesede gelmiş olabilir
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XanthiN 1 ay
Win 8.1 endüstri pro ile gayet mutluyuz. Windows 10 bizden uzak olsun.
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ipli jeton 1 ay
Fotoğrafları analiz edip reklamverenlere satıyorlar. Senin nelerden hoşlandığını falan bilmek istiyor. Amaç bu.
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The Hollow 1 ay
@ipli jeton, ben de global platformlarda gezinirken öyle küçük rehbere denk gelmiştim. Yani doğrudur.
Bir de Microsoft, fotoğraflar uygulamasını ağa bağlamaya çalışıyor.. Firewall uyarmasa çekecek verileri.
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