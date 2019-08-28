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Microsoft güncellemelerle gelen sorunların önüne geçmek için adım atıyor

Popüler işletim sistemi kullanım oranının yanı sıra sorunlarıyla da bir o kadar popüler. Gelen haberlere göre Microsoft bu konuda bir adım atacak.
6 sa.
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Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft güncellemelerle gelen sorunların önüne geçmek için adım atıyor
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Microsoft, Windows 10’u kullanıma sunduğu günden bu yana gerek güncelleme politikası nedeniyle gerekse de güncellemelerin getirdiği sorunlardan dolayı bir hayli eleştiri aldı. Görünüşe göre firma bu eleştirilere kulak vermiş.

Test aşaması genişletiliyor 

Yapılan duyuruya göre Windows Insider 1909 sürümünün Relase Preview aşamasında olan kullanıcılara yeni işletim sisteminin bazı özelliklerini test etme imkanı sunulacak. Microsoft’un kısıtlı dağıtım yaklaşımı adı verilen bu yeni strateji ile firma gelecekteki büyük güncellemelerde olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyor.
Hatırlayacağınız üzere Windows 10 1809 yapısı ile birlikte bazı kullanıcıların verileri silinmişti. Anlaşılan o ki yazılım devi bu durumdan bir ders çıkarmış. Son olarak Insider kullanıcılarının yalnızca %10’luk bir dilimine sunulacak güncelleme Windows Update üzerinden dağıtılacak.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/08/26/testing-the-throttled-delivery-approach-for-19h2/ Yorum Yaz
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xxxx1 3 sa.
Zahmet olacak,bence macrosoft! Çalışanların rahatını bozmayın...
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Eeltorm 4 sa.
Windows 10'da güncellemeleri kapatabiliyorsunuz ben öyle yapıyorum googlede araştırın. Hafif ve bloatware olmayan windows 10 istiyorsanız LTSC sürümlerini yükleyin.
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pranis 5 sa.
Yıllar geçti hala win 10 a geçmek için bir sebep bulamadım. 2080ti lı sistem de kursam win 7 kurarım. Windows yeterince kullanıcı verisi toplayamayınca canı sıkılıyor satıcak bir şeyler bulması lazım. Neden ücretsiz?
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ertech26 6 sa.
Bıktım şu ne idüğü belirsiz güncellemelerden sadece 1 tane windows makinam var oda güncellemeden başını kaldıramıyor...
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Quersian 5 sa. ertech26
Abartmamak lazım bence. "Güncellemeden başını kaldıramıyor."
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