Microsoft güncellemelerle gelen sorunların önüne geçmek için adım atıyor

Test aşaması genişletiliyor

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/08/26/testing-the-throttled-delivery-approach-for-19h2/

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Microsoft,kullanıma sunduğu günden bu yana gerek güncelleme politikası nedeniyle gerekse de güncellemelerin getirdiği sorunlardan dolayı bir hayli eleştiri aldı. Görünüşe göre firma bu eleştirilere kulak vermiş.Yapılan duyuruya göre Windows Insider 1909 sürümünün Relase Preview aşamasında olan kullanıcılara yeni işletim sisteminin bazı özelliklerini test etme imkanı sunulacak. Microsoft’unadı verilen bu yeni strateji ile firma gelecekteki büyük güncellemelerde olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyor.Hatırlayacağınız üzereyapısı ile birlikte bazı kullanıcıların verileri silinmişti. Anlaşılan o ki yazılım devi bu durumdan bir ders çıkarmış. Son olarak Insider kullanıcılarının yalnızca %10’luk bir dilimine sunulacak güncelleme Windows Update üzerinden dağıtılacak.