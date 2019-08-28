Microsoft güncellemelerle gelen sorunların önüne geçmek için adım atıyor

Microsoft, Windows 10’u kullanıma sunduğu günden bu yana gerek güncelleme politikası nedeniyle gerekse de güncellemelerin getirdiği sorunlardan dolayı bir hayli eleştiri aldı. Görünüşe göre firma bu eleştirilere kulak vermiş.
Test aşaması genişletiliyorYapılan duyuruya göre Windows Insider 1909 sürümünün Relase Preview aşamasında olan kullanıcılara yeni işletim sisteminin bazı özelliklerini test etme imkanı sunulacak. Microsoft’un kısıtlı dağıtım yaklaşımı adı verilen bu yeni strateji ile firma gelecekteki büyük güncellemelerde olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyor.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/08/26/testing-the-throttled-delivery-approach-for-19h2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle