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Microsoft güncellenmemiş Windows 10 desteğini sonlandırıyor

Microsoft güncellenmemiş orjinal Windows 10 sürümünün 9 Mayıs 2017’den itibaren artık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacağını açıkladı. Tüm detaylar haberimizde...
2 yıl
7,7b
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31
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft birkaç gün önce Windows 10 Creators Update'i yayınlamıştı ve şirket Temmuz 2015'te kullanıma sunulan işletim sisteminin orijinal sürümü için verdiği desteği sonlandırıyor. Yazılım devi bugün, Windows 10 sürüm 1507'nin 9 Mayıs 2017’den itibaren sonra artık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacağını açıkladı.
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB ve Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB çalıştıran bilgisayarlar ise şirketin politikasına göre güncelleme almaya devam edecekler.
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Microsoft, bir açıklama yaparak Windows 10'un orijinal sürümüne verdiği desteğin sona ereceğini açıkladı. Çünkü işletim sistemi için iki büyük güncelleme, yani Yıldönümü Güncellemesi ve Creators Update zaten yayınlanmış durumda.

Mümkün olan en kısa sürede yükseltin

Güncellemeleri ve güvenlik yamalarını almaya devam etmek için kullanıcıların bu iki sürümlerden birine (Creators Update en yeni sürüm olduğundan bunun tercih edilmesi mantıklı) yükseltmeleri öneriliyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
"Microsoft, Temmuz 2015’te Windows 10’un ilk sürümünden bu yana yeni özellikler ve daha kapsamlı güvenlik sunan ve birbirine bağlı olan iki ek özellik güncelleştirmesi yayımlamıştır. Windows 10, yılda birkaç kez özellik güncelleştirmesi gerektiren bir hizmet olarak tasarlanmıştır.
Çoğu tüketici için kalite ve özellik güncelleştirmeleri Windows Update ayarlarına göre otomatik olarak gönderilir. İlke tarafından, güvenlik ve diğer kalite güncelleştirmelerini aylık olarak almaya uygun olma durumuna devam edebilmeleri için yayımlandıktan sonra 60 günlük yetkisiz kullanım süresi içinde en son özellik güncelleştirilmesinin yüklenmesi gerekir. Bu tipik 60 gün ilkesinin ötesinde yetkisiz kullanım süresini sürüm 1507 için uzattık, ancak sürüm 1507 hizmetinin sonuna geldik." dedi.
Güncelleme görmemiş orijinal Windows 10 sürümünü çalıştıran bilgisayarlar daha önce olduğu gibi çalışmaya devam edecek ancak güvenlik yamaları ve kalite güncellemelerini almayacakları için düzeltilmeyen güvenlik açıklarını istismar etmeye çalışan tüm saldırılara karşı savunmasız kalacaklar.

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montevo 2 yıl en beğenilen
adamların destek vermeleri bile acayipleşti.bi sonraki adım para ile güncelleştirme satma olacak.
güvenlik yamaları ve kalite güncellemelerini almayacakları için düzeltilmeyen güvenlik açıklarını istismar etmeye çalışan tüm saldırılara karşı savunmasız kalacaklar.
yalana bakar mısınız.antivits programı destekledi halde pclere virüs sızabiliyorken kesin konuşmak pek olmamış.
adamların destek vermeleri bile acayipleşti.bi sonraki adım para ile güncelleştirme satma olacak.güvenlik yamaları ve kalite güncellemelerini almayacak...
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Tugrul_512bit 2 yıl
Masaüstü bilgisayardan soğutmaya mı çalışıyorlar? Android ne alemde? Olmadı Linux kurarız keyfimize bakarız.
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black_flood 2 yıl
Microsoft şu lisans işini bir oturtamadı gitti yıllık 25' tl' den kiraya versin o zaman kazanacağı para zaten dudak uçuklatır ödeme yapmayanların sisteme desteği kessin bu kadar basit şu anki durumda bir muamma var adam 800 tl verip lisans almış zorla güncelle denip üstüne para istenirse alacağı cevabı herkes tahmin edebilir elinde patlayınca anlar ne olacağını.
Microsoft şu lisans işini bir oturtamadı gitti yıllık 25' tl' den kiraya versin o zaman kazanacağı para zaten dudak uçuklatır ödeme yapmayanların sisteme desteğ...
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*GameOver* 2 yıl
herkes ciddiye almış böyle bişey yok merak etmeyin Microsoft dese bile böyle bişey yapma imkanı dahi teknik olarak yok ciddiye alan arkadaşlar haberi es geçsin
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DH Misafiri 2 yıl
aynı hatayı aldım bu yüzden 5 kere güncellemeyi denedim hayatımdan 10 15 saat garanti gitmiştir son çare olarak güncellemeyi yükledikten sonra pc yi açıp giriş yapmadan önce sağ alttaki kapatma simgesine basıp shift+yeniden başlata basınca bir menü gibi bir şey açılıyor orada windowsu sıfırlama kısmı var oradan kendi dosyalarını koruyarak windowsu yeniden kuruyor ve bu sorun ortadan kalkıyor çok salakça bir hata ama yapacak başka bir şey benim denemediğim şey kalmadı umarım işinize yarar ki yarayacaktır muhtemelen. Bu arada unutmadan söyliyim kendi dosyaların kalıyor ama sonradan kurulan 3. parti uygulamaları kaldırıp hangi uygulamaların kaldırıldığını Windows açılınca dosya halinde sana söylüyor
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gams 2 yıl
başarılı bir şekilde güncellemeyi yapan arkadaşımın pcsi ertesi gün açılışta win logosundan sonra siyah ekranda kalıyor masaüstü gelmiyor. bu hatayı başka alan kişi var mı?
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pUnduli 2 yıl
Microsoft batmaz da Microsoft Windows 10 ile birlikte kümülatif update sunuyor zaten , birde bende kapalı ama sizde otomatik güncelleştirme açıksa zaten sorun yok.
Bana ne ben Windows 10'un ilk çıktığı halini kullanmak istiyorum diyen yoktur herhalde.
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ARTHUR. 2 yıl
30 yaşındayım, önceden umudum yoktu ama son zamanlarda microsoftun çökmesini göreceğimden umutluyum .
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yilmaz976 2 yıl ARTHUR.
Son kullanıcı için​ çok çok düşük bir ihtimal çünkü Microsoft esas parayı şirketlerden kazanıyor.
Çagrı merkezi şirketi, 4 katlı bina, her bir katta 200 bilgisayar, bilgisayar başına tahmini $100 olsa, hesabını​ siz yapın işte. :)
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gxhero 2 yıl
Mesajı attığım sırada 1703 güncellemsi geldi damla damla iniyor tam bir şey açıp izleyeceğim ful hız donwload etmeye başlıyor kısaca micropsoft doğru düzgün güncelleme yapmayı beceremeyen kullanıcıyı hasta etmeden bir şeyi doğru yapamayan bir firma, önce iki elle bir miki doğrultsun da sonra tehdit etsin milleti... (1.5 2 saat oldu %25 indirmiş)
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Eeltorm 2 yıl
Adamlar Windows 10 için performans artıran, bir sürü yeni özellik getiren, daha sorunsuz bir (bedava) güncelleme veriyor hala kusur bulan var. Adamlar güncelleme vermiş, yazılım geliştirme kaynaklarını son sürümün üzerine haryacaklardır tabiki, eski sürümle uğraşmak saçmalık olurdu zaten.
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axaxa 2 yıl
Sadece güvenlik içinse iyi bir şey
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bkaakco 2 yıl
Gayet normal. Biraz da yazılımcı gözünden bakmak lazım. Her sürüme ayrı ayrı güncelleme demek fazladan yük ve zaman demek.
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Ejihov 2 yıl
Bilgisayarını güncelleyen zaten tüm güncellemeleri alıyor. Ne diye bu kadar laf yaptınız ki ?
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