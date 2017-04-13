Microsoft güncellenmemiş Windows 10 desteğini sonlandırıyor

Microsoft birkaç gün önce Windows 10 Creators Update'i yayınlamıştı ve şirket Temmuz 2015'te kullanıma sunulan işletim sisteminin orijinal sürümü için verdiği desteği sonlandırıyor. Yazılım devi bugün, Windows 10 sürüm 1507'nin 9 Mayıs 2017’den itibaren sonra artık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacağını açıkladı.

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB ve Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB çalıştıran bilgisayarlar ise şirketin politikasına göre güncelleme almaya devam edecekler.

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Microsoft, bir açıklama yaparak Windows 10'un orijinal sürümüne verdiği desteğin sona ereceğini açıkladı. Çünkü işletim sistemi için iki büyük güncelleme, yani Yıldönümü Güncellemesi ve Creators Update zaten yayınlanmış durumda.

Mümkün olan en kısa sürede yükseltin

Güncellemeleri ve güvenlik yamalarını almaya devam etmek için kullanıcıların bu iki sürümlerden birine (Creators Update en yeni sürüm olduğundan bunun tercih edilmesi mantıklı) yükseltmeleri öneriliyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Microsoft, Temmuz 2015’te Windows 10’un ilk sürümünden bu yana yeni özellikler ve daha kapsamlı güvenlik sunan ve birbirine bağlı olan iki ek özellik güncelleştirmesi yayımlamıştır. Windows 10, yılda birkaç kez özellik güncelleştirmesi gerektiren bir hizmet olarak tasarlanmıştır.

Çoğu tüketici için kalite ve özellik güncelleştirmeleri Windows Update ayarlarına göre otomatik olarak gönderilir. İlke tarafından, güvenlik ve diğer kalite güncelleştirmelerini aylık olarak almaya uygun olma durumuna devam edebilmeleri için yayımlandıktan sonra 60 günlük yetkisiz kullanım süresi içinde en son özellik güncelleştirilmesinin yüklenmesi gerekir. Bu tipik 60 gün ilkesinin ötesinde yetkisiz kullanım süresini sürüm 1507 için uzattık, ancak sürüm 1507 hizmetinin sonuna geldik." dedi.

Güncelleme görmemiş orijinal Windows 10 sürümünü çalıştıran bilgisayarlar daha önce olduğu gibi çalışmaya devam edecek ancak güvenlik yamaları ve kalite güncellemelerini almayacakları için düzeltilmeyen güvenlik açıklarını istismar etmeye çalışan tüm saldırılara karşı savunmasız kalacaklar.