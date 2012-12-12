Microsoft, iki Android üreticisi ile daha lisans anlaşması imzaladı





Android işletim sisteminde kullanılan bazı teknolojilerin patenti kendisinde olduğu için neredeyse tüm Android üreticilerini lisans ödeme konusunda anlaşma masasına oturtmuş durumda. Son olarak iki Alman firma daha Microsoft ile anlaşma imzaladı.





Bu firmalar EINS SE ve Hoeft & Wessel. EINS SE firması Almanya'da Cat adı altında Android tabletler üretiyor. Hoeft & Wessel ise Almanya ve İngiltere'de genelde toplu taşıma için el terminalleri üretiyor





Her iki firma da lisans anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Microsoft ise lisanslama kapsamına Avrupa ülkelerini de dahil etmeye başladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak genelde cihaz başı 8-15 dolar gibi bir ücret belirleniyor.





Windows Phone 8 işletim sistemi ile başarılı bir başlangıç yapan Microsoft, bununla birlikte lisans anlaşmaları sayesinde Android platformundan en fazla geliri elde ediyor. Yıllık olarak Microsoft'un 600 milyon dolar civarında Android işletim sisteminden gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-signs-android-patent-license-agreement-with-two-more-android-oems/