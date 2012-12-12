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Microsoft, iki Android üreticisi ile daha lisans anlaşması imzaladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminde kullanılan bazı teknolojilerin patenti kendisinde olduğu için neredeyse tüm Android üreticilerini lisans ödeme konusunda anlaşma masasına oturtmuş durumda. Son olarak iki Alman firma daha Microsoft ile anlaşma imzaladı. 

Bu firmalar EINS SE ve Hoeft & Wessel. EINS SE firması Almanya'da Cat adı altında Android tabletler üretiyor. Hoeft & Wessel ise Almanya ve İngiltere'de genelde toplu taşıma için el terminalleri üretiyor 

Her iki firma da lisans anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Microsoft ise lisanslama kapsamına Avrupa ülkelerini de dahil etmeye başladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak genelde cihaz başı 8-15 dolar gibi bir ücret belirleniyor. 

Windows Phone 8 işletim sistemi ile başarılı bir başlangıç yapan Microsoft, bununla birlikte lisans anlaşmaları sayesinde Android platformundan en fazla geliri elde ediyor. Yıllık olarak Microsoft'un 600 milyon dolar civarında Android işletim sisteminden gelir elde ettiği tahmin ediliyor. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-signs-android-patent-license-agreement-with-two-more-android-oems/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Microsoft en azından Apple gibi saçmalamıyor.
Üretirseniz sizi mahkemeye veririm. Ürünlerinizi yasaklatırım falan gibi saçmalamalar yapmıyor. Apple'dan bu yüzden öyle nefret ediyorum ki iPhone'u bedava verseler kullanmam. Microsoft ise akıllıca davranıyor. Bu ürünün patenti bende. Üretecekseniz, para kazanacaksanız benim hakkımı da ödeyeceksiniz diyor ve parasını da tıkır tıkır alıyor. Apple gibi dava açıp, %70 ini kaybedip rezil olmuyor. Apple bugün Samsung veya başka üreticiye "Parasını öde, lisanslayayım" deseydi hiçbir üretici de çıkıp "HAYIR" demezdi...
Microsoft en azından Apple gibi saçmalamıyor.Üretirseniz sizi mahkemeye veririm. Ürünlerinizi yasaklatırım falan gibi saçmalamalar yapmıyor. Apple'dan bu yü...
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*ExtraTechx* 6 yıl
AntiAndroid
Açıkçası burada Android karşıtı bir insan olarak Applea hak veriyorum arkadaş Appleın davalarda Yüzde 70 gibi bir oranını kaybettiğini söylemiş. Bakacak olursak aslında Androidi öven insanları anlamıyorum bende Galaxy Mini kullanıcısıyım ancak Androidden nefret ediyorum Microsoftu
tebrik ederim ..

Eline bir one x + bir galaxy s 3 al bak bakalım androidten nefret ediyomusun.Galaxy mini ile androidi kıyaslıyorsun herhalde?
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-mehmet- 6 yıl
bu devirde uyanık olacan aga
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
vay anam vay
"Android işletim sisteminden yıllık tahmini 600 milyon dolar gelir"
W8'in finansmanı ve fazlası Androidten geliyor heralde :)
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AntiAndroid 6 yıl
Açıkçası burada Android karşıtı bir insan olarak Apple'a hak veriyorum arkadaş Apple'ın davalarda Yüzde 70 gibi bir oranını kaybettiğini söylemiş.
Bakacak olursak aslında Android'i öven insanları anlamıyorum bende Galaxy Mini kullanıcısıyım ancak Android'den nefret ediyorum Microsoft'u
tebrik ederim ..
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Microsoft en azından Apple gibi saçmalamıyor.
Üretirseniz sizi mahkemeye veririm. Ürünlerinizi yasaklatırım falan gibi saçmalamalar yapmıyor. Apple'dan bu yüzden öyle nefret ediyorum ki iPhone'u bedava verseler kullanmam. Microsoft ise akıllıca davranıyor. Bu ürünün patenti bende. Üretecekseniz, para kazanacaksanız benim hakkımı da ödeyeceksiniz diyor ve parasını da tıkır tıkır alıyor. Apple gibi dava açıp, %70 ini kaybedip rezil olmuyor. Apple bugün Samsung veya başka üreticiye "Parasını öde, lisanslayayım" deseydi hiçbir üretici de çıkıp "HAYIR" demezdi...
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alikiziltoprak 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Microsoft en azından Apple gibi saçmalamıyor.

Üretirseniz sizi mahkemeye veririm. Ürünlerinizi yasaklatırım falan gibi saçmalamalar yapmıyor. Apple'dan bu yüzden öyle nefret ediyorum ki iPhone'u bedava verseler kullanmam. Microsoft ise akıllıca davranıyor. Bu ürünün patenti bende. Üretecekseniz, para kazanacaksanız benim hakkımı da ödeyeceksiniz diyor ve parasını da tıkır tıkır alıyor. Apple gibi dava açıp, %70 ini kaybedip rezil olmuyor. Apple bugün Samsung veya başka üreticiye "Parasını öde, lisanslayayım" deseydi hiçbir üretici de çıkıp "HAYIR" demezdi...

İçimi mi okudun sayın abim..

Doğru söze ne hacet, aynısı içimden geçti..
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Jül Sezar 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Microsoft en azından Apple gibi saçmalamıyor.
Üretirseniz sizi mahkemeye veririm. Ürünlerinizi yasaklatırım falan gibi saçmalamalar yapmıyor. Apple'dan bu yüzden öyle nefret ediyorum ki iPhone'u bedava verseler kullanmam. Microsoft ise akıllıca davranıyor. Bu ürünün patenti bende. Üretecekseniz, para kazanacaksanız benim hakkımı da ödeyeceksiniz diyor ve parasını da tıkır tıkır alıyor. Apple gibi dava açıp, %70 ini kaybedip rezil olmuyor. Apple bugün Samsung veya başka üreticiye "Parasını öde, lisanslayayım" deseydi hiçbir üretici de çıkıp "HAYIR" demezdi...

Ne sacmaliyorsun yine? O yazilan firmalar adam gibi masaya oturup odemesi gereken neyse oduyor. Koreliler ne yapiyor? Caliyor, cirpiyor, patent odemem diyor, mahkemede oduyor kendi kendini rezil ediyor.
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messi93 6 yıl
Yattığı yerden para kazanıyor.
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