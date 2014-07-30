"Microsoft iki yeni Lumia cihazını kapalı şirket toplantısında görücüye çıkardı"





Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonra piyasaya süreceği modeller ve bu modellerde kullanılacak marka merakla beklenirken, iki Lumia modelinin yolda olduğu haberleri geliyor.





Firmaya yakın kaynaklara göre dün Microsoft başkan yardımcısı ve eski Nokia patronu Stephen Elop, kapalı kapılar ardında şirket yöneticilerine önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak iki Lumia modelinin tantımını yaptı.





Bu modellerden birisi Superman kod adıyla biliniyor ve özçekim meraklıları için geliştirildi. 4.7 inçlik bir ekrana sahip olan modelde 5MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor ve özçekim için bazı kamera optimizasyonlarının yapıldığı belirtiliyor.





Diğer model ise Tesla kod adını taşıyor ve Lumia 720 modelinin devamı niteliğinde olacak. Lumia 930 modelinin tasarımını temel alan cihaz biraz daha ince ve küçük boyutlarda iken donanımı ile orta üst seviye segmentine dahil olacak. Cihazda ayrıca PureView teknolojili bir arka kamera yer alacak. Microsoft bu cihazı uygun bir fiyatla pazarlamayı düşünüyor.





Superman kod adlı cihazın Ağustos ayında ilk olarak Verizon ve AT&T operatörleri ile satışa çıkacağı ve sonrasında global olarak sevkiyata başlayacağı dile getiriliyor. Tesla kod adlı cihazın da sonbahar döneminde tüketiciyle buluşması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Lumia-Superman-and-Lumia-Tesla-were-showcased-by-Stephen-Elop-this-week_id58740