"Microsoft iki yeni Lumia cihazını kapalı şirket toplantısında görücüye çıkardı"

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Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonra piyasaya süreceği modeller ve bu modellerde kullanılacak marka merakla beklenirken, iki Lumia modelinin yolda olduğu haberleri geliyor.
Firmaya yakın kaynaklara göre dün Microsoft başkan yardımcısı ve eski Nokia patronu Stephen Elop, kapalı kapılar ardında şirket yöneticilerine önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak iki Lumia modelinin tantımını yaptı.
Bu modellerden birisi Superman kod adıyla biliniyor ve özçekim meraklıları için geliştirildi. 4.7 inçlik bir ekrana sahip olan modelde 5MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor ve özçekim için bazı kamera optimizasyonlarının yapıldığı belirtiliyor.
Diğer model ise Tesla kod adını taşıyor ve Lumia 720 modelinin devamı niteliğinde olacak. Lumia 930 modelinin tasarımını temel alan cihaz biraz daha ince ve küçük boyutlarda iken donanımı ile orta üst seviye segmentine dahil olacak. Cihazda ayrıca PureView teknolojili bir arka kamera yer alacak. Microsoft bu cihazı uygun bir fiyatla pazarlamayı düşünüyor.
Superman kod adlı cihazın Ağustos ayında ilk olarak Verizon ve AT&T operatörleri ile satışa çıkacağı ve sonrasında global olarak sevkiyata başlayacağı dile getiriliyor. Tesla kod adlı cihazın da sonbahar döneminde tüketiciyle buluşması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Lumia-Superman-and-Lumia-Tesla-were-showcased-by-Stephen-Elop-this-week_id58740 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca kod isimleri de iyiymiş.
Superman tesla
neyse en nihayetinde dünyada en sevdiğim millet olan finlere ait bu şirket şöyle ya da bu şekilde liderdi sektörde. derken apple iPhone ile bir daldı piyasaya. Apple firması bir telefon üretti ve ve iPhone diye isimlendirdi. sonra bi zaman geçinde bunun 3G'lisi çıktı ve ismi iphone 45 76 değil de iphone 3g oldu. derken bir sene sonra falan iphone 4 ve sonra 4s sonra 5 ve 5s - 5c şimdi de 6 çıkıyor. (çok zeki okuyucular bir sonraki telefon isminin muhtemelen 6s olacağını farketmiştir.)
böyle böyle derken samsung da akıllandı, s2, s3, s4 diye sadece düzenli isimler ile değil ne oldukları belli olan telefonlarla piyasada söz sahibi oldular. neticede s'nin yanındaki sayıdan ve mini vs modelinden telefonun ne olduğunu anlıyosunuz. en azından s serisi için sayı da az. zaten bir markanın neden 567 tane falan telefon modeli olur anlamadım da hiç.
gel zaman git zaman sap gibi kalan nokia uykusundan bi uyanır gibi oldu. ben daha ölmedim dedi, lumia ile daldı mevzuya. ama can çıkar huy çıkmaz. bu elemanlar microsoft bünyesinde de akıllanmadı. direk lumia 510, 610, 710, 910 ne varsa çıkardılar. sonra 1 ay geçmedi 1020, 935, 826i falan gene saçmaladılar mevzuyu.
sonuç yine hüsran, yine hüsran.
Yavaş yavaş soğutuyo bu microsoft beni
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