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"Microsoft iki yeni Lumia cihazını kapalı şirket toplantısında görücüye çıkardı"

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Nokia'yı satın almasından sonra piyasaya süreceği modeller ve bu modellerde kullanılacak marka merakla beklenirken, iki Lumia modelinin yolda olduğu haberleri geliyor. 

Firmaya yakın kaynaklara göre dün Microsoft başkan yardımcısı ve eski Nokia patronu Stephen Elop, kapalı kapılar ardında şirket yöneticilerine önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak iki Lumia modelinin tantımını yaptı.

Bu modellerden birisi Superman kod adıyla biliniyor ve özçekim meraklıları için geliştirildi. 4.7 inçlik bir ekrana sahip olan modelde 5MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor ve özçekim için bazı kamera optimizasyonlarının yapıldığı belirtiliyor. 

Diğer model ise Tesla kod adını taşıyor ve Lumia 720 modelinin devamı niteliğinde olacak. Lumia 930 modelinin tasarımını temel alan cihaz biraz daha ince ve küçük boyutlarda iken donanımı ile orta üst seviye segmentine dahil olacak. Cihazda ayrıca PureView teknolojili bir arka kamera yer alacak. Microsoft bu cihazı uygun bir fiyatla pazarlamayı düşünüyor. 

Superman kod adlı cihazın Ağustos ayında ilk olarak Verizon ve AT&T operatörleri ile satışa çıkacağı ve sonrasında global olarak sevkiyata başlayacağı dile getiriliyor. Tesla kod adlı cihazın da sonbahar döneminde tüketiciyle buluşması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-Lumia-Superman-and-Lumia-Tesla-were-showcased-by-Stephen-Elop-this-week_id58740 Yorum Yaz
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superminator 4 yıl en beğenilen
Kod adına Superman deyip, yine 512 MB ramle piyasaya çıkarmasınlar telefonu?
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sniko1 4 yıl
Hiçbir telefon artık heyecan uyandırmıyor bende.Yenilik sıfır...
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AMERICAN 4 yıl
Tesla yı merak ettim şimdi


Ayrıca kod isimleri de iyiymiş.

Superman tesla
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Basteryus 4 yıl AMERICAN
730 ve 830 işte
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omerv 4 yıl
Microsoft yakında bu firmayı satar. Amaç yaşatmak degil. Amaç patentler. Şuan satılan her telefondan nokia patent alıyor. Hazır kazanç varken zor olanla uğraşmaz.
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HighonFire 4 yıl
qHD desteğini boşa getirmediler. 730 qHD 830 HD olur. İkisi de s400 ve 1 gb ramle gelir muhtemelen.
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mkyb 4 yıl
insanda az da olsa bir şekil olma bir marka olma ne bileyim biraz elit olma isteği olur. ta küçükken yani Nokia, Nokia'yken de bu duruma uyuz oluyodum, çok fazla modeli vardı, her hafta aç gibi 45 tane Nokia çıkıyodu. bi de az biraz düzeni seven bir adam olduğumda iğrenç isimlendirmesine kıldım. yani bir telefon var 45 60 diye sonra onun biraz daha yenisi 23 90 oluyor. sonra nokia 23 91 çıkıyor ama bunun 23 90la alakası yok vs vs.
neyse en nihayetinde dünyada en sevdiğim millet olan finlere ait bu şirket şöyle ya da bu şekilde liderdi sektörde. derken apple iPhone ile bir daldı piyasaya. Apple firması bir telefon üretti ve ve iPhone diye isimlendirdi. sonra bi zaman geçinde bunun 3G'lisi çıktı ve ismi iphone 45 76 değil de iphone 3g oldu. derken bir sene sonra falan iphone 4 ve sonra 4s sonra 5 ve 5s - 5c şimdi de 6 çıkıyor. (çok zeki okuyucular bir sonraki telefon isminin muhtemelen 6s olacağını farketmiştir.)
böyle böyle derken samsung da akıllandı, s2, s3, s4 diye sadece düzenli isimler ile değil ne oldukları belli olan telefonlarla piyasada söz sahibi oldular. neticede s'nin yanındaki sayıdan ve mini vs modelinden telefonun ne olduğunu anlıyosunuz. en azından s serisi için sayı da az. zaten bir markanın neden 567 tane falan telefon modeli olur anlamadım da hiç.
gel zaman git zaman sap gibi kalan nokia uykusundan bi uyanır gibi oldu. ben daha ölmedim dedi, lumia ile daldı mevzuya. ama can çıkar huy çıkmaz. bu elemanlar microsoft bünyesinde de akıllanmadı. direk lumia 510, 610, 710, 910 ne varsa çıkardılar. sonra 1 ay geçmedi 1020, 935, 826i falan gene saçmaladılar mevzuyu.
sonuç yine hüsran, yine hüsran.
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Elsa 4 yıl
1020nin devamı mclaren gelseydi iyiydi
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onur01651 4 yıl
Biride öne flash koyamadı be yaw :D
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TearsForFears 4 yıl
1000 TL üstüne lumia getirmeyin ülkemize 930'u getirdiniz fiyatına bakın o paraya gider G3 alırımlan.
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yeah4everr 4 yıl
Yeni model yerine geliştiricilere destek olsalar şuanki modeller bile oldgndan 2 3 kat fazla satar.
Yavaş yavaş soğutuyo bu microsoft beni
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Gece772 4 yıl
Batman adında telefon çıkmadı
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RootUser 4 yıl
bir arada 830 falan çıkacaktı.
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Mr. Jingles 4 yıl
Madem kod adı Superman o zaman isme yakışır bir donanım koysun. 512 MB veya 1 GB RAM koyup da Wolverine sıktletinde cihaz çıkarmasın.
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Lightr 4 yıl
Bekliyoruz
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