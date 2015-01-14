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Microsoft iki yeni giriş seviyesi Lumia modelini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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 Lumia 435
Microsoft Lumia serisi telefonlarına iki giriş seviyesi iki yeni modelini ekledi, Lumia 435 ve Lumia 532.

Lumia 435 modeli şimdiye kadar çıkış fiyatı en düşük Lumia üyesi olmasıyla dikkat çekiyor. 69 euro fiyat etiketine sahip telefon 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 2 Çekirdekli Snapdragon 200'den gücünü alan akıllı telefonda GPU olarak Adreno 302'ye yer verildiğini görüyoruz.1GB RAM barındıran cihazın 8 GB'lık depolama alanını sd kart girişi ile yükseltmek mümkün. Arkasında 2 MP ön kısımda ise VGA kamera bulunduran Lumia 435, 1560mAh bataryaya sahip. Cihaz Windows 8.1 yüklü olarak gelecek.

 
Microsoft iki yeni giriş seviyesi Lumia modelini duyurdu
lumia 532
 
Tanıtılan bir diğer model olan Lumia 532 ise teknik özellik olarak Lumia 435 modeline çok benzer bir donanımla geliyor. Snapdragon 200 işlemcisinin 4 çekirdekli bir versiyonuna yer verilen cihazda, arka kameranın çözünürlüğünün 5MP'e çıkarılması dikkat çekiyor. Lumia 532'nin bunlar dışındaki Lumia 435 gibi 4 inçlik bir ekrana, 1GB RAM'e ve 8GB depolama alanına ve 1560mAh bataryaya sahip. Lumia 532'nin ise 79 euroluk fiyat etiketi bulunuyor. İki model de siyah,beyaz,yeşil ve turuncu renk seçeneklerine sahip olacak.
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FaLCoN^ 4 yıl
Giriş seviyesinden bıktık yeter be. 10 tane duşuk çıkarıp bi tane yüksek çıkarıyor.
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einhander 4 yıl
son kac tane telefonu dusuk ve orta segmenttı lumıanın.
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Windows Phone platformu mağazada dahil çok gelişti. Özellikle ekonomik modellerde Windows Phone bir numaradır. Ne bir kasma ne bir kapanma problem çok hoş cihazlar. Tek problem hala kameraya flaş koymamakla inat eden tavırları.
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DarkHellKnightX 4 yıl
Lumia 535 ve 735 in alt çerçevesindeki o boşluğu kaldırsalar ve fiziksel tuş için yer yok deseler anlarım ama Lumia 435 e fiziksel tuş koyup üst modellere koymamak çok saçma.
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yenerbalcı 4 yıl
windows 8.1 ve güçlü işlemci olmazsa telefon çöp
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sfgsfgsfg 4 yıl
Şu tuşlar sanal olmasında ne olursa olsun.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
boş işler bunlar.
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Sıkörtıl 4 yıl
Giriş seviyeside olsa 2mp ne yav? Microsoft niye bu kadar pintilik yapıyor bu kameralarda anlamıyorum ki. 1320de de 5mp di.
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Elsa 4 yıl
Bizde vergilerden çok fazla ucuz girmez çünkü her telefona en az 150tl vergi koyuyorlar. Bu yüzden biraz iyi telefon almak daha mantıklı.

Artık bu telefonlar bile 1GB çıkıyorsa Windows10'dan daha sonraki sürümlerin 1GB ramde daha verimli çalışacağı kesin gibi
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sercandk 4 yıl
Düşük fiyatlatda lumia tamamen tek başına kaldı. Az para veriyim akıllı telefon kullanayim diyorsan düşünmeden lumia alacaksın. 300 TL gibi fiyatlara Android in çöp cihazları bile yok.
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fuckulteli 4 yıl
31 aralıkta 450 liraya 820 aldım.
Ağustos ayıydı sanırım 400 liraya 525 aldım.
Bu cihaz girdiğinde 249-299 lira aralığında olmalı.
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The-Engineer 4 yıl
Fiyatlar göz önüne alındığında bomba cihazlar olmuş , 1 gb ramle gelmesi de cabası .
Şu an 530'un 320 lira gibi bi rakama hepsiburada'da satıldığı düşünülürse çıktığı anda olmasa bile bu telefonlar fiyatlarıyla can yakar :)
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Technotronic 4 yıl
Fiyatlar çok iyimiş ama türkiyede en az 400-500 liradan satılır.
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