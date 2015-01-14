Microsoft iki yeni giriş seviyesi Lumia modelini duyurdu

Microsoft Lumia serisi telefonlarına iki giriş seviyesi iki yeni modelini ekledi, Lumia 435 ve Lumia 532.
Lumia 435 modeli şimdiye kadar çıkış fiyatı en düşük Lumia üyesi olmasıyla dikkat çekiyor. 69 euro fiyat etiketine sahip telefon 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 2 Çekirdekli Snapdragon 200'den gücünü alan akıllı telefonda GPU olarak Adreno 302'ye yer verildiğini görüyoruz.1GB RAM barındıran cihazın 8 GB'lık depolama alanını sd kart girişi ile yükseltmek mümkün. Arkasında 2 MP ön kısımda ise VGA kamera bulunduran Lumia 435, 1560mAh bataryaya sahip. Cihaz Windows 8.1 yüklü olarak gelecek.
lumia 532
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Artık bu telefonlar bile 1GB çıkıyorsa Windows10'dan daha sonraki sürümlerin 1GB ramde daha verimli çalışacağı kesin gibi
Ağustos ayıydı sanırım 400 liraya 525 aldım.
Bu cihaz girdiğinde 249-299 lira aralığında olmalı.
Şu an 530'un 320 lira gibi bi rakama hepsiburada'da satıldığı düşünülürse çıktığı anda olmasa bile bu telefonlar fiyatlarıyla can yakar :)