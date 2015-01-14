Microsoft iki yeni giriş seviyesi Lumia modelini duyurdu

Lumia 435

Microsoft Lumia serisi telefonlarına iki giriş seviyesi iki yeni modelini ekledi, Lumia 435 ve Lumia 532.





lumia 532

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Lumia 435 modeli şimdiye kadar çıkış fiyatı en düşük Lumia üyesi olmasıyla dikkat çekiyor. 69 euro fiyat etiketine sahip telefon 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 2 Çekirdekli Snapdragon 200'den gücünü alan akıllı telefonda GPU olarak Adreno 302'ye yer verildiğini görüyoruz.1GB RAM barındıran cihazın 8 GB'lık depolama alanını sd kart girişi ile yükseltmek mümkün. Arkasında 2 MP ön kısımda ise VGA kamera bulunduran Lumia 435, 1560mAh bataryaya sahip. Cihaz Windows 8.1 yüklü olarak gelecek.Tanıtılan bir diğer model olan Lumia 532 ise teknik özellik olarak Lumia 435 modeline çok benzer bir donanımla geliyor. Snapdragon 200 işlemcisinin 4 çekirdekli bir versiyonuna yer verilen cihazda, arka kameranın çözünürlüğünün 5MP'e çıkarılması dikkat çekiyor. Lumia 532'nin bunlar dışındaki Lumia 435 gibi 4 inçlik bir ekrana, 1GB RAM'e ve 8GB depolama alanına ve 1560mAh bataryaya sahip. Lumia 532'nin ise 79 euroluk fiyat etiketi bulunuyor. İki model de siyah,beyaz,yeşil ve turuncu renk seçeneklerine sahip olacak.