Microsoft, IllumiRoom teknolojisini geliştirmeye devam ediyor





Microsoft Research ekibinin ekranda yaşanan aksiyonu ekran gerisindeki duvara yansıtarak oyun tecrübesini daha da yoğunlaştırdığı IllumiRoom teknolojisi önemli bir aşamayı daha geride bırakıyor.





Ekibin RoomAlive olarak adlandırdığı IllumiRoom 2.0 teknolojisi artık tüm odayı oyunun içerisine dahil etmeyi başarıyor. Teknoloji odanın tavanını projeksiyon cihazları, derinlik kameraları, Kinect ve kontrol cihazı ile donatıyor. Sistem odadaki tüm nesneleri ve zemini, bunun yanında kullanıcıları da algılayarak otomatik olarak haritalama yapıyor.





Sonrasında oyun tüm odaya yayılıyor. Oyunda odanın duvarlarından çıkan robotlar kullanıcının vurmasıyla veya özel bir oyuncak tabanca ile öldürülüyor. Diğer bir oyunda ise oyuncunun kumanda ettiği robot karakter odada gezinerek yaratıkları öldürüyor. Son oyunda ise oyuncu duvarlara kurulan tuzaklardan kaçınmaya çalışıyor. Yakalandığında ise oyuncunun etrafı kan gölüne dönüyor.





RoomAlive henüz geliştirme aşamasında ve uzun bir süre de son kullanıcıya inecek gibi görünmüyor. Ancak eğitim veya askeri eğitim alanında daha kısa sürede hayata geçebileceği belirtiliyor.







http://projection-mapping.org/roomalive-uist/