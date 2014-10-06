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Microsoft, IllumiRoom teknolojisini geliştirmeye devam ediyor

4 yıl
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, IllumiRoom teknolojisini geliştirmeye devam ediyor

Microsoft Research ekibinin ekranda yaşanan aksiyonu ekran gerisindeki duvara yansıtarak oyun tecrübesini daha da yoğunlaştırdığı IllumiRoom teknolojisi önemli bir aşamayı daha geride bırakıyor. 

Ekibin RoomAlive olarak adlandırdığı IllumiRoom 2.0 teknolojisi artık tüm odayı oyunun içerisine dahil etmeyi başarıyor. Teknoloji odanın tavanını projeksiyon cihazları, derinlik kameraları, Kinect ve kontrol cihazı ile donatıyor. Sistem odadaki tüm nesneleri ve zemini, bunun yanında kullanıcıları da algılayarak otomatik olarak haritalama yapıyor. 

Sonrasında oyun tüm odaya yayılıyor. Oyunda odanın duvarlarından çıkan robotlar kullanıcının vurmasıyla veya özel bir oyuncak tabanca ile öldürülüyor. Diğer bir oyunda ise oyuncunun kumanda ettiği robot karakter odada gezinerek yaratıkları öldürüyor. Son oyunda ise oyuncu duvarlara kurulan tuzaklardan kaçınmaya çalışıyor. Yakalandığında ise oyuncunun etrafı kan gölüne dönüyor. 

RoomAlive henüz geliştirme aşamasında ve uzun bir süre de son kullanıcıya inecek gibi görünmüyor. Ancak eğitim veya askeri eğitim alanında daha kısa sürede hayata geçebileceği belirtiliyor.  



http://projection-mapping.org/roomalive-uist/ Yorum Yaz
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hidoriumen 4 yıl
Oyunu filan bilmem de düşünsenize orman içinde uyuyabilirsiniz,ya da güzel bir deniz kıyasında yemek yiyebilirsiniz!Geliştirilip çok güzel bir sanal Gerçeklik cihazı olabilir.İstediğinde duvarda internet sörfü yap,istediğinde film izle hatta filme müdehale et:)),olayın akışını değiştir rüya gibi rüya...
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redoracle 4 yıl
o robot oyununu değilde şöyle bi silent hills oynasınlar görelim bi bakalım.
Korku oyunlarında kalpten götürecek bişi olmuş.
Silent hills,evil within vs. yeni korku oyunlarıyla evi kabus evine çevirebilir bi anda ama o zamanda millet açmaya korkar aleti heralde :)
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umut_baris 4 yıl
Şimdi düşündüm de odayı kabusa dönüştürür, açmaya korkarım ben.

Oyun oynarken kalpten götürür bu beni.
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Gece772 4 yıl
Şehirde çılgınlık 3
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Starrk35 4 yıl
İluminati.
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doctor_bey 4 yıl
Geleceği olan bir proje,microsoft işini biliyor
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DraGonS 4 yıl
Şu kinect teknolojisi harbiden devrim niteliğinde bir teknoloji. Microsoft her zaman kaliteli çevre birimleri üreten bir firma oldu.
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