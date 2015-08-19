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Microsoft Internet Explorer için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
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Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Internet Explorer için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı
 
Internet Explorer kullanıcılara uzun yıllardır hizmet eden bir tarayıcı. Windows işletim sistemiyle birlikte gelmesi ise tarayıcının her zaman bir numarada kalmasında büyük bir etken. IE'nin pazar payına baktığımız zaman eski sürümleriyle birlikte hala %45 gibi çok büyük bir kitleye sahip olduğunu görüyoruz.
Microsoft ise marka değeri düşen bu tarayıcıya yeni bir alternatif geliştirmiş durumda. Edge adındaki yeni tarayıcı Windows 10 ile birlikte hayatımıza girdi ancak emektar Internet Explorer da tamamen silinmiş değil. Ancak geçtiğimiz günlerde Google araştırma ekibinden Clement Lecigne tarayıcıda önemli bir açık keşfetmişti. Sadece zararlı bir bağlantıya tıklamanızla birlikte saldırganın sizinle aynı kullanıcı haklarına sahip olabildiği bu açık yayınlanan yeni yama ile birlikte kapatıldı.
Internet Explorer kullanan kişilerin yeni güvenlik güncellemesini yüklemelerinde fayda var. Eğer Windows Update altında güvenlik güncellemelerini "otomatik yükle" seçeneğini seçtiyseniz ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Güncelleme muhtemelen yüklenmiş ya da kısa bir süre içerisinde bilgisayarınıza yüklenecektir. Güncellemeleri kapatan kullanıcılar ise buraya tıklayarak yamayı indirebilirler. Güncellemenin Internet Explorer 7,8,9,10 ve 11 sürümlerini kapsadığını da belirtelim.

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3088903 Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
İE mi kaldı Artık.Devir Edge ve Chrome devri.
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307kd 4 yıl
Edge cok iyi
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1WAUXHALL 4 yıl
windows 10'da İE11'i özelliklerden kapattım. Edge, Chrome, Firefox varken gerek yok.
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