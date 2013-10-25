Microsoft son çeyreği 5.2 milyar dolar net kar ile kapattı





Windows 8 ve Windows RT işletim sistemlerinin güncellemelerini 17 Ekim itibariyle dağıtmaya başlayan Microsoft, geride bıraktığımız çeyrekte net karını artırmayı başardı.





PC pazarındaki durgunluktan olumsuz etkilenen firma, geçen yıl aynı çeyrekte 16 milyar dolar gelir elde etmişken, son çeyrekte 18.5 milyar dolar gelir elde etti. Gelirler azalsa da firma operasyon karını ve net karını artırdı.





Geçen yıl aynı çeyrekte 5.3 milyar dolar olan faaliyet karı son çeyrekte 6.3 milyar dolar oldu. Firma geçen yıl aynı döneme göre çift haneli artışla 5.2 milyar dolar net kar elde etti.





SQL sunucusu, kurumsal uygulamalar ve bulut altyapısını kapsayan Ticaret bölümü yüzde 10 artışla 11.2 milyar dolar gelir elde etti ve firmayı sırtladı. Cihazlar ve Tüketici bölümü ise yüzde 4'lük artışla 7.46 milyar dolar geliri hanesine yazdırdı.





Üreticilere dağıtılan Windows gelirleri yüzde 7 azalırken, Windows Pro gelirleri ise artış gösterdi. Önceki çeyrekte 1 milyar dolar kaybettiren Surface tabletler indirimin de etkisiyle 400 milyon dolar satış geliri getirdi. Microsoft, Windows 8.1 ön siparişlerinden de 113 milyon dolar gelir topladı. Firma gelecek çeyrek için herhangi bir beklenti açıklamadı.

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY14/Q1/default.aspx