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Microsoft son çeyreği 5.2 milyar dolar net kar ile kapattı

5 yıl
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27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft son çeyreği 5.2 milyar dolar net kar ile kapattı

Windows 8 ve Windows RT işletim sistemlerinin güncellemelerini 17 Ekim itibariyle dağıtmaya başlayan Microsoft, geride bıraktığımız çeyrekte net karını artırmayı başardı.

PC pazarındaki durgunluktan olumsuz etkilenen firma, geçen yıl aynı çeyrekte 16 milyar dolar gelir elde etmişken, son çeyrekte 18.5 milyar dolar gelir elde etti. Gelirler azalsa da firma operasyon karını ve net karını artırdı. 

Geçen yıl aynı çeyrekte 5.3 milyar dolar olan faaliyet karı son çeyrekte 6.3 milyar dolar oldu. Firma geçen yıl aynı döneme göre çift haneli artışla 5.2 milyar dolar net kar elde etti.

SQL sunucusu, kurumsal uygulamalar ve bulut altyapısını kapsayan Ticaret bölümü yüzde 10 artışla 11.2 milyar dolar gelir elde etti ve firmayı sırtladı. Cihazlar ve Tüketici bölümü ise yüzde 4'lük artışla 7.46 milyar dolar geliri hanesine yazdırdı.

Üreticilere dağıtılan Windows gelirleri yüzde 7 azalırken, Windows Pro gelirleri ise artış gösterdi. Önceki çeyrekte 1 milyar dolar kaybettiren Surface tabletler indirimin de etkisiyle 400 milyon dolar satış geliri getirdi. Microsoft, Windows 8.1 ön siparişlerinden de 113 milyon dolar gelir topladı. Firma gelecek çeyrek için herhangi bir beklenti açıklamadı.

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY14/Q1/default.aspx Yorum Yaz
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insunwetrust 5 yıl en beğenilen okan_cehapelioglu
morpheus_1905

yıllardır şu microsoftun pc alanında tekelciliğini bitiremediler bu dandik işletim sistemine katlancaz

Kullanma arkadaşım. Git Pardus kullan. Linux kullan. Olmadı Ubuntu kullan. Beğenmiyorsan bas parayı Mac OS kullan. Ya da git yazılım öğren kendine Linux tabanlı bir işletim sistemi falan yaz. Sanki silah zoruyla kullandırtıyorlar.
morpheus_1905yıllardır şu microsoftun pc alanında tekelciliğini bitiremediler bu dandik işletim sistemine katlancazKull...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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e-Militarist 5 yıl
Nokia'nın parası çıkmış. Bu arada son çeyrek Aralık sonunda kapanmıyor mu?

Edit: 3. çeyrekten bahsediliyomuş. Yanlış anlamaya müsait bir haber başlığı. 2014 yılında bu haber başlığını arama motorunda görecek insanın aklına 2013 4. çeyreği gelebilir.
Nokia'nın parası çıkmış. Bu arada son çeyrek Aralık sonunda kapanmıyor mu?Edit: 3. çeyrekten bahsediliyomuş. Yanlış anlamaya müsait bir haber başlı...
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oktayakgoz 5 yıl furkann20
furkann20

Yeni bilgisayar ile mecburen satılmış win 8'leri bir kenara koy bakıyım kaç kişi win 8 satın almış??????

Neyi değiştirir ki bu. O firmalar neden hazır windows lu satıyor sanıyorsun.
furkann20Yeni bilgisayar ile mecburen satılmış win 8'leri bir kenara koy bakıyım kaç kişi win 8 satın almış??????Neyi d...
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e-Militarist 5 yıl
İbm denince benim aklıma stadyumlardaki skorboardlardan başka bişey gelemiyor nedense. 90'lı yılların başında yanlış hatırlamıyorsam Ali Sami Yen'deki yanmıştı bi de durup dururken.
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gokhangokhan33 5 yıl
yav nedir bu inat anlamıyorumki başlat menüsü eklemediler pencerelerdeki efektleri kaldırdılar metro arayüzü eklediler böyle olur bırak kardeşim elleme windows 7 yi geliştir sat kaşınıyo bunlar yav
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yıllardır şu microsoftun pc alanında tekelciliğini bitiremediler bu dandik işletim sistemine katlancaz
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insunwetrust 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

yıllardır şu microsoftun pc alanında tekelciliğini bitiremediler bu dandik işletim sistemine katlancaz

Kullanma arkadaşım. Git Pardus kullan. Linux kullan. Olmadı Ubuntu kullan. Beğenmiyorsan bas parayı Mac OS kullan. Ya da git yazılım öğren kendine Linux tabanlı bir işletim sistemi falan yaz. Sanki silah zoruyla kullandırtıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +17
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darkaura 5 yıl
steve balmer aslinda iyi bir yonetici. nerden nasil para kazandiracagini iyi biliyor. windows pc pazari ufalirken bile yaptigi rekor karlar ortada. ama bilgisayar sektorunun hizla degistigi su evrede micrososftun basina kisa donem karlardan cok uzun vadeyi gorup ona gore rakikal hamleler yapabilcek vizyoner biri gerekli. balmerin gorevden alinmasinin nedenide bu zaten. iyi yonetici olmak baska sey, teknolojinin gelecegini okuyabilen vizyoner olmak baska sey.
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Utku 5 yıl darkaura
darkaura
steve balmer aslinda iyi bir yonetici. nerden nasil para kazandiracagini iyi biliyor. windows pc pazari ufalirken bile yaptigi rekor karlar ortada. ama bilgisayar sektorunun hizla degistigi su evrede micrososftun basina kisa donem karlardan cok uzun vadeyi gorup ona gore rakikal hamleler yapabilcek vizyoner biri gerekli. balmerin gorevden alinmasinin nedenide bu zaten. iyi yonetici olmak baska sey, teknolojinin gelecegini okuyabilen vizyoner olmak baska sey.

Kesin mi ballmer'in o nedenle gorevden alindigi? Durumu konustular mi sizinle? Bir tavsiyede bulundunuz mu?
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oktayakgoz 5 yıl darkaura
darkaura
steve balmer aslinda iyi bir yonetici. nerden nasil para kazandiracagini iyi biliyor. windows pc pazari ufalirken bile yaptigi rekor karlar ortada. ama bilgisayar sektorunun hizla degistigi su evrede micrososftun basina kisa donem karlardan cok uzun vadeyi gorup ona gore rakikal hamleler yapabilcek vizyoner biri gerekli. balmerin gorevden alinmasinin nedenide bu zaten. iyi yonetici olmak baska sey, teknolojinin gelecegini okuyabilen vizyoner olmak baska sey.

Bende katılıyorum. Balmerin durumunu bilmem ama Microsoft tabletler ipad ile beraber çıksaydı şimdi ipadi bile sollayabilirlerdi.
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Godolphin 5 yıl
Microsoft batıyor mu ne ?
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Godolphin 5 yıl
Microsoft batıyor mu ne ?
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furkann20 5 yıl
Yeni bilgisayar ile mecburen satılmış win 8'leri bir kenara koy bakıyım kaç kişi win 8 satın almış??????
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oktayakgoz 5 yıl furkann20
furkann20

Yeni bilgisayar ile mecburen satılmış win 8'leri bir kenara koy bakıyım kaç kişi win 8 satın almış??????

Neyi değiştirir ki bu. O firmalar neden hazır windows lu satıyor sanıyorsun.
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Deli333 5 yıl furkann20
furkann20

Yeni bilgisayar ile mecburen satılmış win 8'leri bir kenara koy bakıyım kaç kişi win 8 satın almış??????

senin gibi korsan kullananları, lisanssız kullananları koy bakıyım kenara. orjinal olsa windowsunuz ne kadar kar ederdi?


morpheus_1905

yıllardır şu microsoftun pc alanında tekelciliğini bitiremediler bu dandik işletim sistemine katlancaz


yıllardır, office olsun, windows olsun adamların beleş sistemlerini kullandınız, daha halen gelip laf etmeyin şunlara ya. yani ekmek yediğiniz kaba sıçma deyimi tam size uyuyor.

size apple gibi işletim sistemini illa kendi bilgisayarında çalıştıran, onları da güzel güzel kitleyen firmalar lazım.
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Ryzen 5 yıl
microsoftunuz batsın
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Castiel 5 yıl
mıcrosoft nokıa yı alarak çöküşe adım adım ılerlıyor
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oktayakgoz 5 yıl
Microsoftu millet oyuncak sanıyor heralde. Apple dan bile kazanan yılların firması.
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Jül Sezar 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Microsoftu millet oyuncak sanıyor heralde. Apple dan bile kazanan yılların firması.

Git biraz bak
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SystemApps 5 yıl
8.1 kutu satan yer yok daha ne yazıkki :(
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