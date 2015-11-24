Microsoft tablet pazarında payını artırıyor





Windows Phone işletim sistemi yıllardır çabalamasına rağmen akıllı telefon pazarında yüzde 2-3 pazar payını hiç geçemedi. Pazarda Android hakimiyeti devam ederken, kalan payı da iOS işletim sistemi elinde tutuyor. Bununla birlikte Microsoft tablet pazarında oldukça hareketli.





Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkmasından bu yana tablet pazarında Microsoft'un yükselişi devam ediyor. Windows RT işletim sistemi bir dönem pazarda hayal kırıklığı yaratsa da tüketiciyi ekosistemden soğutamadı. Tüketiciler masaüstündeki uygulamanın aynısını tabletlerinde de bulabildiği için Windows işletim sistemine ilgi gösteriyor.





Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre bu yıl 220 milyon civarında tablet satışı yapılacak. Android işletim sisteminin pazardaki payı yüzde 68 civarında. iPad ailesi ise yüzde 22 civarında bir pazar payına sahip. Windows tabletlerin ise 22 milyon satış rakamı ile yüzde 10 pazar payına ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla göre Microsoft'un yükselişi yüzde 58 civarında gerçekleşecek.





2019 yılında ise Android ekosisteminden Windows ekosistemine büyük bir geçiş yaşanacağı öngörülüyor. Android tablet ekosistemi 9 puanlık bir kayıpla yüzde 59 paya gerilerken, Windows ise yüzde 18 bandına tırmanıyor. iPad ailesinin bu dönemde herhangi bir kayıp yaşamadığı ve 1 puan da artış elde ettiği görülüyor.





Strategy Analytics, aradan geçen zaman diliminde Android tablet kullanıcılarının Windows işletim sistemine daha çok ısınacağını ve geçişlerin ana sebebinin bu olacağını ifade ediyor. iPad ise önümüzdeki 4 yılda kullanıcı kitlesini korumaya devam ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Microsoft-could-capture-18-percent-of-the-global-tablet-market-by-2019_id76056