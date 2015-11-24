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Microsoft tablet pazarında payını artırıyor

Windows 8 işletim sistemi bilgisayar pazarı için pek umut verici olmadı ancak Microsoft'un tablet pazarında payını artırmaya başlamasında en önemli rolü oynadı diyebiliriz.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft tablet pazarında payını artırıyor


Windows Phone işletim sistemi yıllardır çabalamasına rağmen akıllı telefon pazarında yüzde 2-3 pazar payını hiç geçemedi. Pazarda Android hakimiyeti devam ederken, kalan payı da iOS işletim sistemi elinde tutuyor. Bununla birlikte Microsoft tablet pazarında oldukça hareketli.

Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkmasından bu yana tablet pazarında Microsoft'un yükselişi devam ediyor. Windows RT işletim sistemi bir dönem pazarda hayal kırıklığı yaratsa da tüketiciyi ekosistemden soğutamadı. Tüketiciler masaüstündeki uygulamanın aynısını tabletlerinde de bulabildiği için Windows işletim sistemine ilgi gösteriyor. 

Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre bu yıl 220 milyon civarında tablet satışı yapılacak. Android işletim sisteminin pazardaki payı yüzde 68 civarında. iPad ailesi ise yüzde 22 civarında bir pazar payına sahip. Windows tabletlerin ise 22 milyon satış rakamı ile yüzde 10 pazar payına ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla göre Microsoft'un yükselişi yüzde 58 civarında gerçekleşecek.

2019 yılında ise Android ekosisteminden Windows ekosistemine büyük bir geçiş yaşanacağı öngörülüyor. Android tablet ekosistemi 9 puanlık bir kayıpla yüzde 59 paya gerilerken, Windows ise yüzde 18 bandına tırmanıyor. iPad ailesinin bu dönemde herhangi bir kayıp yaşamadığı ve 1 puan da artış elde ettiği görülüyor. 

Strategy Analytics, aradan geçen zaman diliminde Android tablet kullanıcılarının Windows işletim sistemine daha çok ısınacağını ve geçişlerin ana sebebinin bu olacağını ifade ediyor. iPad ise önümüzdeki 4 yılda kullanıcı kitlesini korumaya devam ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Report-Microsoft-could-capture-18-percent-of-the-global-tablet-market-by-2019_id76056 Yorum Yaz
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onsos1100 3 yıl en beğenilen
Android malesef tablet için hiç uygun değil çoğu ucuz tablette uyduruk bir arayüz var. Eline alınca bunla ne yapsam diye düşünüyorsun içi boş.
Microsoft küçük uygulamalar için geride yalnız windows 10 platformunun pc tabanlı oluşu tabletlere daha çok işlevsellik katıyor. Ayrıca microsoft un market dışı uygulama konusunda 1 numara oluşu da bunu etkiliyor.
Android malesef tablet için hiç uygun değil çoğu ucuz tablette uyduruk bir arayüz var. Eline alınca bunla ne yapsam diye düşünüyorsun içi boş.Microsoft kü...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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by.eralp 3 yıl
Arttırsa ne olur ki tablet işi bitti bitecek olay 2in1'a evrildi
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Patren 3 yıl
windows 10 güzel çalışır tabletde
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aniceman 3 yıl
bugun exe leri mağazadan indirebilir hale getirecek bir sistem kurabilseler yarına android diye birşey kalmaz ortada...
microsofta da müstehak gerçi, yıllarca linuxun paket depo sisteminin bir benzerini kurayım demedi, iyi kötü bir depo sistemi olsaydı bugun market de market diye tepki göstermiyor olurdu insanlar...
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mcrew 3 yıl
windows u hiç sevmem ama

ikisi bir arada tabletleri güzel

zaten güzel olmasının nedeni normal bilgisayar gibi kullanabilmek
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eric13 3 yıl
Surface pro ailesi sagolsun bence islevsel tablet alaninda Windows 1 numara, Apple da bu kafayla giderse liderligi kaptirmasi isten bile degil
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eric13 3 yıl
Surface pro ailesi sagolsun bence islevsel tablet alaninda Windows 1 numara, Apple da bu kafayla giderse liderligi kaptirmasi isten bile degil
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Public_Enemy 3 yıl
cep telefonunda asla düşünmem ama windows 10 tablet'de mantıklı geliyor.
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Fenomenon 3 yıl
Ben de gerçekten ciddi bir haber zannettim. Haber'de 2010 ile 2015 arasını analiz etmiş olsa anlarım da bilmem ne analiz firması yaptığı araştırma sonucu 2020 yılında windows'un artacağını söylüyor. İnanalım mi şimdi napalım??
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Das Boot 3 yıl
Ekran boyutu büyüdükçe, Microsoft'un başarılı olma şansı artıyor tabi. Daha tecrübeliler. Gerçekten de çoğu kişi kabul eder ki melez tablet-pc konseptinde Surface modelleri piyasanın bir numarası. Yalnızca fiyatları çok yüksek. Donanım, yazılım ve tasarım bakımından eleştirilecek pek bir detay yok.
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Guest-5E274E432 3 yıl
2020 yılında microsoft devri tamamen bitecektir. demedi demeyin.
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catlion 3 yıl
bence tablet konusunda iş ve eğitim alanında en mantıklı çözüm pc uygulamalarına adapte olabilen 2si bir arada işletim sistemli Windows 10 tabletler. Mağaza konusu gerçekten sıkıntılı fakat sen almazsan ben almazsan o almazsa geliştirici kime uygulama yazsın. Microsoft'un Türkiye ofisi ile ülke içerisindeki pazar paylarını değiştirmesi şu haliyle çok zor. Facebook Windows sayfasında komik cevap vererek cihaz satılmıyor. Nasıl satılır bilmiyorum. Bence Türkiye'yi pazar olarak ciddiye almıyorlar.
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