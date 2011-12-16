Microsoft, tabletler için hazırladığı yeni klavyesini satışa sundu

Teknoloji dünyasının tablet cephesinde yaşanan hızlı gelişmelerin pek çok firmanın dikkatinden kaçmadığını söylemek mümkün. Tabletlere özel geliştirilen kılıf, klavye vb aksesuarlar ayrı ve rekabetçi bir pazar oluşturmuş durumda.

Microsoft, tabletlere özel geliştirdiği Bluetooth destekli klavyesini kısa bir süre önce tüketicilerin kullanımına sundu. Firmanın Bluetooth Mobile Keyboard 5000 olarak isimlendirdiği klavye, 355 mm uzunluğunda, 167 mm genişliğinde ve 15.9 mm kalınlığında tasarlanmış. Kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken klavyenin iPad, iPad 2, Android işletim sistemli ve Windows işletim sistemli tabletlerle sorunsuzca çalıştığı dile getiriliyor.

Klavyenin önerilen satış fiyatı ise 49.95$.

http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/bluetooth-mobile-keyboard-5000/T4L-00001#overview