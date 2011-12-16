Microsoft, tabletler için hazırladığı yeni klavyesini satışa sundu

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının tablet cephesinde yaşanan hızlı gelişmelerin pek çok firmanın dikkatinden kaçmadığını söylemek mümkün. Tabletlere özel geliştirilen kılıf, klavye vb aksesuarlar ayrı ve rekabetçi bir pazar oluşturmuş durumda.
Microsoft, tabletlere özel geliştirdiği Bluetooth destekli klavyesini kısa bir süre önce tüketicilerin kullanımına sundu. Firmanın Bluetooth Mobile Keyboard 5000 olarak isimlendirdiği klavye, 355 mm uzunluğunda, 167 mm genişliğinde ve 15.9 mm kalınlığında tasarlanmış. Kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken klavyenin iPad, iPad 2, Android işletim sistemli ve Windows işletim sistemli tabletlerle sorunsuzca çalıştığı dile getiriliyor.
Klavyenin önerilen satış fiyatı ise 49.95$.
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/bluetooth-mobile-keyboard-5000/T4L-00001#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Klavyenin android ve ios ta çalıştığı internetteki tüm kaynaklardan doğrulanıyor. Varsın windows tuşu çalışmasın ...
50dolara klavyeyi sadece microsoft yapar.Adamlar herkes kullansın istiyor tebrik ediyorum microsoftu. zaten üreticilerde 29dolara kılıfı olan bir aletin 230a klavyelerini satma fikri var genelde..,Yani öyle saç'a böyle tarak hesabı!
klavye için tek söylenecek şey yıllardan beri uyuz olduğum ener tuşunun küçük olması.ama bir tablet için o kadar sorun etmezdim.aracım için ipad 1 bakıyorum bu klavyede güzel olur.
Umarım Türkçe Q klavye desteği de olur
Gerçekten çok başarılı bir hamle
Bende ipad 2 var, kablosuz klavye almak istedim
Ya çok ucuza kullanışsız klavyeler var ya da 230 milyona klavyeler var
230 milyon klavye için aşırı pahalı
alt tarafı klavye, 230 milyon aşırı yüksek bir fiyat
Tablet piyasasında kablosuz klavye açığı var