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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft tarafından Windows Phone 8 telefonlar için yayınlanan Fresh Paint uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft tarafından Windows Phone 8 telefonlar için yayınlanan Fresh Paint uygulaması güncellendi
Windows 8 işletim sisteminin popüler uygulamalarından Fresh Paint, geçtiğimiz günlerde Windows Phone 8 akıllı cep telefonları için resmi olarak yayınlanmıştı. Çalışabilmesi için yüksek RAM miktarına ihtiyaç duyan uygulama, yapılan güncelleme ile 512 MB RAM'a sahip HTC 8S, Nokia Lumia 520, 521, 620, 625 ve 720 gibi akıllı cep telefonları üzerinde de çalışabilir duruma geldi.
Sade ara yüzü üzerinden eğlenceli boyama ve fotoğraf düzenleme seçenekleri sunan uygulama, içerisinde birçok farklı renk ve fırça çeşidi barındırıyor. Hazırlanan görsellerin SkyDrive bulut depolama servisi üzerine aktarılmasına ya da e-posta yoluyla istenilen her hangi bir noktaya gönderilmesine de imkan sağlayabilen Fresh Paint, Windows Phone mağazasından ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


http://www.engadget.com/2013/08/16/fresh-paint-updated-lower-tier-windows-phone-8/ Yorum Yaz
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THUGGER 4 yıl
Guzel uygulama.
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e-Militarist 4 yıl
Microsoft Fresh Paint 2.0.15019.1

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/fresh-paint/9wzdncrfjb13

Büyük fikirlerinizin yansıtılacağı bir tuval olan Fresh Paint ile içinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarın.

Fresh Paint, her yaş grubundaki sanatçılar için uygun araçları içeren, kullanımı eğlenceli ve kolay bir boyama uygulamasıdır.

Orijinal çizim oluşturabilir, fotoğrafları güzel tablolara dönüştürebilir veya hızlı şekilde başlamanıza yardımcı olacak bir etkinlik paketi seçebilirsiniz. Fresh Paint, arkadaşlarınızın garip resimlerinden olağanüstü manzaralara kadar her şeyi oluşturmanıza olanak sağlar.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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71212514 6 yıl
Bilgi için teşekkürler indirdim
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murtix7 6 yıl
Süper! Sonunda düzgün bir resim programı
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