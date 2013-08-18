Microsoft tarafından Windows Phone 8 telefonlar için yayınlanan Fresh Paint uygulaması güncellendi

Windows 8 işletim sisteminin popüler uygulamalarından Fresh Paint, geçtiğimiz günlerde Windows Phone 8 akıllı cep telefonları için resmi olarak yayınlanmıştı. Çalışabilmesi için yüksek RAM miktarına ihtiyaç duyan uygulama, yapılan güncelleme ile 512 MB RAM'a sahip HTC 8S, Nokia Lumia 520, 521, 620, 625 ve 720 gibi akıllı cep telefonları üzerinde de çalışabilir duruma geldi.

Sade ara yüzü üzerinden eğlenceli boyama ve fotoğraf düzenleme seçenekleri sunan uygulama, içerisinde birçok farklı renk ve fırça çeşidi barındırıyor. Hazırlanan görsellerin SkyDrive bulut depolama servisi üzerine aktarılmasına ya da e-posta yoluyla istenilen her hangi bir noktaya gönderilmesine de imkan sağlayabilen Fresh Paint, Windows Phone mağazasından ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





http://www.engadget.com/2013/08/16/fresh-paint-updated-lower-tier-windows-phone-8/