Microsoft, telefondan PC'ye fotoğraf aktarımını kolaylaştıran uygulama çıkardı

Akıllı telefonunuzla fotoğraf ve video çekmeye meraklıysanız, çektiğiniz bu görüntülere dizüstü veya masaüstü bilgisayarınız da dahil olmak üzere tüm cihazlarınızdan erişebilmenin ne derece güzel bir duygu olduğunu anlıyorsunuz demektir.

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Ne yazık ki, Microsoft OneDrive veya Google Drive gibi bulut yedekleme servisini kullanmıyorsanız fotoğrafları bilgisayarınıza manuel olarak aktarmak zahmetli ve uzun bir süreci de beraberinde getiriyor. Özellikle de fotoğraflarınız mobil cihazınızın depolama alanının önemli bir bölümünü kaplıyorsa.

Wi-Fi üzerinden Windows 10 PC'nize fotoğraf aktarın

Microsoft'un deneysel Garage projesi kapsmında geliştirilen Photos Companion isimli uygulama iOS ve Android cihazlar için kullanıma sunuldu. Mobil cihazınız ve Windows 10 PC'niz arasında fotoğraf ve video aktarımı yapmanızı sağlayan uygulama, bu işlemi Wi-Fi üzerinden çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Fotoğraflarınızı PC'nize her aktarmak istediğinizde bilgisayarınızın Windows 10 Fotoğraflar uygulaması tarafından oluşturulan kodun Photos Companion uygulamasındaki yerleşik QR kod tarayıcı tarafından okunması gerekli. Daha sonrasında ise görüntü aktarımını başlatabiliyorsunuz. Denemek isterseniz Microsoft'un sunduğu bu yeni uygulamayı cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.