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Microsoft, telefondan PC'ye fotoğraf aktarımını kolaylaştıran uygulama çıkardı

Microsoft, iOS ve Android cihazlardaki fotoğraf ve videoları Wi-Fi üzerinden hızlıca Windows PC'lere aktarmayı sağlayan Photos Companion uygulamasını kullanıma sundu.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonunuzla fotoğraf ve video çekmeye meraklıysanız, çektiğiniz bu görüntülere dizüstü veya masaüstü bilgisayarınız da dahil olmak üzere tüm cihazlarınızdan erişebilmenin ne derece güzel bir duygu olduğunu anlıyorsunuz demektir.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'a hız arttıracak "Ultimate Performance" modu geliyor"
Ne yazık ki, Microsoft OneDrive veya Google Drive gibi bulut yedekleme servisini kullanmıyorsanız fotoğrafları bilgisayarınıza manuel olarak aktarmak zahmetli ve uzun bir süreci de beraberinde getiriyor. Özellikle de fotoğraflarınız mobil cihazınızın depolama alanının önemli bir bölümünü kaplıyorsa.

Wi-Fi üzerinden Windows 10 PC'nize fotoğraf aktarın

Microsoft'un deneysel Garage projesi kapsmında geliştirilen Photos Companion isimli uygulama iOS ve Android cihazlar için kullanıma sunuldu. Mobil cihazınız ve Windows 10 PC'niz arasında fotoğraf ve video aktarımı yapmanızı sağlayan uygulama, bu işlemi Wi-Fi üzerinden çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Fotoğraflarınızı PC'nize her aktarmak istediğinizde bilgisayarınızın Windows 10 Fotoğraflar uygulaması tarafından oluşturulan kodun Photos Companion uygulamasındaki yerleşik QR kod tarayıcı tarafından okunması gerekli. Daha sonrasında ise görüntü aktarımını başlatabiliyorsunuz. Denemek isterseniz Microsoft'un sunduğu bu yeni uygulamayı cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
Windows mobileyi desteklemeyen Microsoft yazılımı. ne kadar acı bir durum:)
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furkann20 1 yıl
Merakla bekliyorum bir işletim sistemi varsayılan uygulamaları ve ayarları daha ne kadar çok karmaşık hale gelebilir diye?? şuana kadar baya yol kat ettiler saçmalama konusunda...
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kayamtky 1 yıl
"Photos Companion" adıyla Android ortamında google play den arama yaptığımda sonuç çıkmıyor. Fakat windows ortamında ki google play de bulunuyor.
Sebebi ne ki ?
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Provezza. 1 yıl
Samsung telefonu olanlar için Samsung sync tek geçerim.
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cantekim 1 yıl
Send anywhere kullanıyorum gayette memnunum..
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
Windows mobileyi desteklemeyen Microsoft yazılımı. ne kadar acı bir durum:)
1 Yanıt Yanıtla +9
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Hüsnü008 1 yıl CoreXXX
CoreXXX
Windows mobileyi desteklemeyen Microsoft yazılımı. ne kadar acı bir durum:)

"trajikomik" dedikleri bu olsa gerek
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darkdiva 1 yıl
iOS 11'den bu yana telefonu Windows 10'lu PC'ye takıp video atarken çile çekiyorum resmen. Ya telefonu tanımıyor, ya videoyu aktarırken hata veriyor ya da 0 KB diye videoyu alıyor. Deli oluyordum resmen. Bu uygulama sıkıntısız çalışır umarım.
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Goqhan06 1 yıl darkdiva
darkdiva

iOS 11'den bu yana telefonu Windows 10'lu PC'ye takıp video atarken çile çekiyorum resmen. Ya telefonu tanımıyor, ya videoyu aktarırken hata veriyor ya da 0 KB diye videoyu alıyor. Deli oluyordum resmen. Bu uygulama sıkıntısız çalışır umarım.

Phone Drive kullan, anında gönderebilirsin. itunes.apple.com/... 1,99 dolar ücreti var ama fazlasıyla hakediyor.
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ONY86 1 yıl
kimi mühendislerin bile iki monitörü kuramadıkları şu dünyada bu tarz programların önemini daha iyi anlıyorum.
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CaSsErDoDo 1 yıl
Yahu sinirlenmeyeyim diyorum ama olmuyor. Kardeşim şu Windows 10'un rezil scaling olayını düzeltin. Ekrana baktıkça midem kalkıyor. İğrenç bir ayar çekmişsiniz. Bırak şu zırvalıkla uğraşmayı be Microsoft!
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dr20mouse 1 yıl
iOS tarafında gerek var ama Android tarafında gerek yok bence tak USB kablosuna bitti gitti işte. En azından dosyalara direk erişiyorsun itunes belası ile uğraşmıyorsun hele Windows 10S kullananların itunes imkanı da yok. Onlara ilaç gibi gelecektir.
3 Yanıt Yanıtla +2
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mehmedaltair 1 yıl dr20mouse
itunes olmadan foto aktarımı yapılıyor basit şekilde
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alemburda34 1 yıl dr20mouse
bazen kablo yanında olmayabiliyor 2 hafta önce bilgisayardan fotoğraf atacaktım boyutlar yüksek olunca wetransfer felan bayaa uğraştırdı sonra aklıma Mi Drop geldi. O zmn bu tarz programların kıymetini anladım.
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YoungScientist 1 yıl dr20mouse
dr20mouse
iOS tarafında gerek var ama Android tarafında gerek yok bence tak USB kablosuna bitti gitti işte. En azından dosyalara direk erişiyorsun itunes belası ile uğraşmıyorsun hele Windows 10S kullananların itunes imkanı da yok. Onlara ilaç gibi gelecektir.

Itunes olmadan fotograf video atilabiliyor
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MertDrx 1 yıl
Share it tavsiye ederim. Aynı işlevi yapıyor çıktığından beri kullanırım sıkıntısını görmedim.
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